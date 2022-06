“Bloody Heart” อำลาจอสวย ขึ้นแท่นซีรีส์แชมป์เรตติ้งสูงสุด

เมื่อคืนวานนี้ (วันที่ 21 มิถุนายน) ซีรีส์ดรามา ประวัติศาสตร์ ที่นำแสดงโดย อีจุน (Lee Joon) คังฮันนา (Kang Han-na) และ จางฮย็อก (Jang Hyuk) จบลงด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสูงสุดอีกครั้ง ตามรายงานผลสำรวจของ Nielsen Korea โดยในตอนสุดท้าย (EP16) “Bloody Heart” กลับมาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.9 % เท่ากับที่ทำไว้ใน EP14ในขณะเดียวกัน “Woori the Virgin” ทางช่อง SBS ก็มียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นในตอนจบของซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี ที่นำแสดงโดย อิมซูฮยาง (Im Soo-hyang), ซองฮุน (Sung Hoon) และ ชินดงอุค (Shin Dong-wook) ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 3.6% สำหรับการออกอากาศครั้งสุดท้าย (EP14)สำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ “Link: Eat, Love, Kill” ทางช่อง tvN ยังทำเรตติ้งค่อนข้างคงที่ โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 2.5 % ใน EP6สำหรับทีมรวดเดียว รับชม "Bloody Heart" ได้ทาง Disney Plus Hotstar TH และ "Woori the Virgin" เบิ่งได้ทาง Viu Thailandcr : www.soompi.com