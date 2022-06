“Sing Again รักอีกครั้ง” สาดความสดใสเกินต้าน!

ปักหมุดความสนุกกันได้เลยกับผลงานล่าสุดของหนุ่มหล่อขวัญใจแฟนๆ อย่าง เซ้นต์-ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ในละครเรื่อง "Sing Again รักอีกครั้ง" ที่ผลิตโดย ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ (TRUE CJ Creations) บริษัทร่วมทุนระหว่าง True Visions Group ของไทย กับ CJ ENM จากประเทศเกาหลีใต้ ที่แท็คทีมนักแสดงวัยรุ่นหน้าใสฝีมือดีอย่าง ทะเล สงวนดีกุล, นารา เทพนุภา, เมโก๊ะ-ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนมีฝันที่อยากจะเป็นศิลปินเพื่อสร้างสรรค์งานดนตรีที่พวกเขาหลงใหล ซึ่งกว่าจะผ่านบททดสอบแต่ละด่านไปได้ต้องแลกมาด้วยอะไร แล้วพวกเขาจะร่วมกันฟันฝ่าเดินตามฝันสำเร็จอย่างไร เรียกว่าขนทัพนักแสดงเติมเต็มเรื่องราวให้กลมกล่อม ไม่ว่าจะเป็น พรีน - รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน, เฟม - ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล, มาร์ค - คณัสนันท์ นักตะเฆ่, ซีดี-กันต์ธีร์ ปิติธัญ, แก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง เตรียมแจกความสดใสเต็มที่ พร้อมโชว์พลังด้านดนตรีจัดเต็ม อีกหนึ่งผลงานการกำกับการแสดงของ “พี่เค-ไชยณรงค์ แต้มพงษ์” โดยออกอากาศทุกวันศุกร์-เสาร์ เริ่มวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคมนี้ เวลา 19.00 น. ดูก่อนใครทาง TrueID ช่อง ID Station และเวลา 20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ช่อง True Asian More และ Netflixเปียโน (นารา - นารา เทพนุภา) เด็กสาวผู้มีใจรักในเสียงเพลง มีความฝันที่อยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยได้แรงบันดาลใจจากพ่อผู้เป็นนักแต่งเพลง เธอมีเพื่อนสนิทสองคนที่อาศัยอยู่ข้างบ้าน คือ ซัน (ทะเล - ทะเล สงวนดีกุล) และ ซอล (เซ้นต์ - ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา) เด็กหนุ่มฝาแฝด(ไม่แท้) ที่ไม่มีอะไรเหมือนกัน ทั้งรูปร่าง หน้าตา และนิสัย แต่ด้วยความฝันที่อยากเป็นศิลปินเหมือนกัน ทำให้ทั้งสามคนสนิทกันมากเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เปียโน, ซัน และ ซอล จะไปสมัครแข่งขันร้องเพลงในรายการ A Plus Artist รายการแข่งขันร้องเพลงระดับประเทศ เปียโนทุ่มเทมากถึงขนาดที่เอาถุงนอนไปรอที่หน้ากองประกวดตั้งแต่กลางคืน แต่แล้วก็เกิดเรื่องชุลมุนขึ้นเมื่อเธอตื่นสายและต้องรีบไปเข้าแถวสมัครให้ทัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุจาก ปุ๊กปิ๊ก (พรีน - รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน) สาวร่างท้วมที่มาจากดอย เฮนรี่ (มาร์ค - คณัสนันท์ นักตะเฆ่) หนุ่มลูกครึ่งที่เต็มที่กับชีวิต นายพล (เฟม - ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล) หนุ่มสุดเนี้ยบ จนทำให้เปียโนโดนกระแทกเข้าซี่โครงอย่างแรงจนล้ม แถมซ้ำร้ายยังกินน้ำพริกกุ้งที่เปียโนแพ้ขั้นสุดเข้าไปอีก งานนี้เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเปียโนเลยไม่ผ่านการประกวดในครั้งนี้ ต้องเดินคอตกกลับบ้าน ส่วนซอลและซันผ่านเข้ารอบไปได้อย่างง่ายดาย แต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อกองประกวดเรียกเปียโนให้กลับไปออดิชั่นอีกครั้ง และในครั้งนี้เธอก็สามารถคว้าตั๋วเข้ารอบถัดไปได้ และนี่เป็นเพียงบททดสอบเบื้องต้นของพวกเขา อุปสรรคใหญ่กำลังรอให้เข้าไปพิสูจน์... พวกเขาจะเลือกทางไหน..? “ดนตรี ความรัก และความผูกพัน” ร่วมลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อม ๆ กันในซีร์ส์เรื่อง "Sing Again รักอีกครั้ง" ทุกวันศุกร์-เสาร์ (เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้) เวลา 19.00 น. ดูก่อนใครทาง TrueID ช่อง ID Station และเวลา 20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ช่อง True Asian More และ Netflix