เรื่องย่อซีรีส์ "Sing Again รักอีกครั้ง" (มีคลิป)

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

: CJ ENM CORPORATION STUDIO DRAGON CORPORATION: พีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริ, นพโรจน์ โชติมั่นคงสิทธิ์, ณัฐ นวลแพง: อภิญญ์ณัฐ ชั้นบุญใส, ภัคพล ศรีรองเมือง: ไชยณรงค์ แต้มพงษ์: ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 19.00 น. ดูก่อนใครทาง TrueID ช่อง ID Station และเวลา 20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ช่อง True Asian More และ Netflix: วันศุกร์ที่1 กรกฎาคมนี้เปียโน (นารา - นารา เทพนุภา) เด็กสาวผู้มีใจรักในเสียงเพลง มีความฝันที่อยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง โดยได้แรงบันดาลใจจากพ่อผู้เป็นนักแต่งเพลง เธอมีเพื่อนสนิทสองคนที่อาศัยอยู่ข้างบ้าน คือ ซัน (ทะเล - ทะเล สงวนดีกุล) และ ซอล (เซ้นต์ - ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา) เด็กหนุ่มฝาแฝด(ไม่แท้) ที่ไม่มีอะไรเหมือนกัน ทั้งรูปร่าง หน้าตา และนิสัย แต่ด้วยความฝันที่อยากเป็นศิลปินเหมือนกัน ทำให้ทั้งสามคนสนิทกันมากเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เปียโน, ซัน และ ซอล จะไปสมัครแข่งขันร้องเพลงในรายการ A Plus Artist รายการแข่งขันร้องเพลงระดับประเทศ เปียโนทุ่มเทมากถึงขนาดที่เอาถุงนอนไปรอที่หน้ากองประกวดตั้งแต่กลางคืน แต่แล้วก็เกิดเรื่องชุลมุนขึ้นเมื่อเธอตื่นสายและต้องรีบไปเข้าแถวสมัครให้ทัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุจาก ปุ๊กปิ๊ก (พรีน - รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน) สาวร่างท้วมที่มาจากดอย เฮนรี่ (มาร์ค - คณัสนันท์ นักตะเฆ่) หนุ่มลูกครึ่งที่เต็มที่กับชีวิต นายพล (เฟม - ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล) หนุ่มสุดเนี้ยบ จนทำให้เปียโนโดนกระแทกเข้าซี่โครงอย่างแรงจนล้ม แถมซ้ำร้ายยังกินน้ำพริกกุ้งที่เปียโนแพ้ขั้นสุดเข้าไปอีก งานนี้เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเปียโนเลยไม่ผ่านการประกวดในครั้งนี้ ต้องเดินคอตกกลับบ้าน ส่วนซอลและซันผ่านเข้ารอบไปได้อย่างง่ายดาย แต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อกองประกวดเรียกเปียโนให้กลับไปออดิชั่นอีกครั้ง และในครั้งนี้เธอก็สามารถคว้าตั๋วเข้ารอบถัดไปได้ และนี่เป็นเพียงบททดสอบเบื้องต้นของพวกเขา อุปสรรคใหญ่กำลังรอให้เข้าไปพิสูจน์... พวกเขาจะเลือกทางไหน..? “ดนตรี ความรัก และความผูกพัน” ร่วมลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อม ๆ กันในซีร์ส์เรื่อง "Sing Again รักอีกครั้ง"เด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาชนิดที่สาวรุมกรี๊ด เป็นคนนิ่งขรึม ไม่ค่อย แสดงความรู้สึกเท่าไหร่ สนใจแต่คนอื่น เลยมักจะละเลยความรู้สึกตัวเอง และชอบคิดแทนคนอื่น มีความสามารถเล่นดนตรีได้ทุกประเภท เป็น Perfect pitch ได้ยินทุกสิ่งรอบตัวเป็นเสียงเพลงลูกสาวประธานบริษัทสุดไฮโซที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกา สวยเป๊ะแบบสาวศัลยกรรมยก เครื่องทั้งตัว เป็นคนเฟียส มั่นใจ นิสัยรวย วางตัวเหนือคนอื่นราวกับเป็นควีนบี เกลียดการเป็นคนธรรมดาเด็กสาววัย 20 ปี หน้า ตาน่ารัก สดใส ตัวเล็ก มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนที่ใช้หัวใจนำ กล้าแสดงออก และกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และใจร้อน ชอบจี้ ทำให้เธอมักจะกลายเป็นคนงี่เง่า โดยไม่รู้ตัวอยู่บ่อย ๆ เป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่มีความฝัน และเข้าถึงมันได้ด้วยความพยายามซัน เด็กหนุ่มหน้าตา ร่าเริง มีรอยยิ้มสดใสเหมือนดวงอาทิตย์ อบอุ่นใจดี มีความสามารถด้านร้องเพลง แต่บางครั้งชีวิตก็ไปยึดติดกับเปียโน และแอบอิจฉาซอลพี่ชายของตัวเองเรย์ หนุ่มอเมริกันเชื้อสายไทย รูปร่างหน้าตาเหมือนกับซันทุกอย่าง เป็นคนขวางโลก พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมาแบบไม่แคร์ความรู้สึกใคร คาดหวังและกดดันตัวเองและมองโลกในแง่ร้าย เสียจนเลือกที่จะหนีความฝันของตัวเอง เล่นกีตาร์เก่งมากสาวอวบที่มั่นใจ เธอมาจากเชียงใหม่ มีน้ำใจ มั่นใจในเสียงและสู้เพื่อรูปร่างของตัวเอง แต่จริง ๆ แล้วก็แอบไม่มั่น ใจกับความเชื่อนั้นเท่าไหร่ผู้ชายสําอางสุดเนี้ยบ เขาคอยดูแลตัวเองจนเนี้ยบเป๊ะอยู่เสมอ เป็นตัวแทนของ LGBTQ ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมจึงจะทําทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องปกปิดไว้หนุ่มลูกครึ่ง มั่นใจในตัวเอง สดใส และกระตือรือร้น เป็นคนสนุกสนานกับชีวิต เขารักเพื่อนมาก เป็นคนขี้เหงา อยากเป็นที่สนใจ เขาไม่ชอบจมอยู่กับความทุกข์ เลือกที่จะลืมๆ มันไป และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเซ้นต์ - ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา : ซอลเมโกะ - ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย : แนสซี่นารา - นารา เทพนุภา : เปียโนทะเล - ทะเล สงวนดีกุล : ซัน/เรย์พรีน - รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน : ปุ๊กปิ๊กเฟมชวิน - ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล : นายพลมาร์ค - คณัสนันท์ นักตะเฆ่ : เฮนรี่ซีดี-กันต์ธีร์ ปิติธัญ : ธันวาแก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล : ธงชัยโป้-ปิยะ ศาสตรวาหา : ไต้ฝุ่นตุ๊ก – ชนกวนันท์ รักชีพ : แม่ดาวแวร์โซว-ณิชาภา แซ่โซว : แม่วรรณปิง - กัณพล ปรีดามาโนช : อนันต์