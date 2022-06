เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Jinxed At First”

ชื่อเรื่อง : Jinxed at Firstชื่อเกาหลี : 징크스의 연인แนวซีรีส์ : โรแมนติก, แฟนตาซีผู้กำกับ : ยุนซังโฮ (ผลงานกำกับซีรีส์ River Where The Moon Rises)ผู้เขียนบท : จางยุนมี (ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ Cheer Up, Mr. Lee)ดัดแปลงจากเว็บตูนทาง kakao : Jinxed at First (ผู้แต่งเรื่อง : ฮันจีฮเย และ ผู้วาดการ์ตูน : กูซึล)ออกอากาศในเกาหลีใต้ช่อง : KBS และ สตรีมมิ่ง WAVVEผู้ผลิต : Victory Contentsจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 63 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : 15 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ออกอากาศทาง : iQIYI ทุกวันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 19.50 น. (ตามไทย)หญิงสาวผู้เกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตของผู้คนที่เธอสัมผัสเนื้อตัว เธอเติบโตขึ้นมาจากการถูกขังอยู่ในห้องลับบนชั้นเพนต์เฮ้าส์โรงแรมดัง จนวันหนึ่ง เธอสามารถหนีออกจากมาได้สำเร็จด้วยเท่าเปล่า จนได้พบกับ กงซูกวัง ทุกอย่างในโลกภายนอก ช่างน่าตื่นตาตื่นใจไปหมด และนั่นทำให้ซึลบีเริ่มมีความคิดความฝันเป็นของตัวเองชายที่ชีวิตมีแต่ความโชคร้าย ล้มเหลวในทุกสิ่งที่ทำ และนำพาความโชคร้ายติดตามตัวไปในทุกที่ที่เขาไปถึง หลังจากยอมรับชะตากรรม มาใช้ชีวิตเรียบง่ายขายปลาที่ตลาดปลา จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับ ซึลบี เทพธิดาพยากรณ์ หญิงสาวผู้มีโชคลาภล้นเหลือ คนที่เคยพบกันมาเมื่อ 7 ปีก่อน อีกครั้งประธานใหญ่ของกลุ่มบริษัทกึมฮวากรุ๊ป เป็นคนที่ค้นพบพลังวิเศษของอีซึลบี กับ อีมีซู แม่ของเธอ จึงขังทั้งคู่เอาไว้ในห้องเพนต์เฮ้าส์ของโรงแรม เพื่อให้ทำนายโชคชะตาให้ตนเพียงคนเดียว นอกจากนี้ท่านประธานยังตีตราจองให้ซึลบีเป็นเทพพยากรณ์ของ ซอนมินจุน ลูกชายคนเดียวอีกด้วยลูกชายของ ซอนซัมจุง ทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลแชโบล กึมฮวากรุ๊ป ท่านประธานพ่อของเขาเป็นคนขัง ซึลบีกับแม่ไว้ มินจุนหมั้นหมายของ โจจางกยอง แต่เขาหลงรัก ซึลบี จึงตัดสินใจจะมอบรักที่แท้จริงให้เธอคนเดียวสาวสวยตระกูลแชโบล คู่หมั้นคู่หมายของ ซอนมินจุน ที่ถูกใจใช่เลยผู้ชายที่ครอบครัวจัดหามาให้ทายาทกลุ่มธุรกิจ อินซองแคปิตอล พ่อของเขาคือพี่ชายของ ซอนซัมจุง พ่อมินจุน และทั้งคู่ไม่ถูกกันทายาทเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดัง เป็นเพื่อนสนิทของทั้งสามหนุ่ม ซอนมินจุน และ ซอนดงซิกซีรีส์ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องราวสุดโรแมนติกปนแฟนตาซี ระหว่าง ชายหนุ่มผู้แสนอับโชคดวงกุด และ เทพธิดาพยากรณ์แห่งโชคลาภผู้ไร้เดียงสา ทั้งคู่ช่วยกันเพื่อเอาชนะชะตากรรมอันโหดร้ายของพวกเขาสาวสวยที่เกิดมาพร้อมพลังวิเศษ อีซึลบี (รับบทโดย ซอฮยอน SNSD) เธอคือเทพธิดาพยากรณ์ ที่สามารถมองเห็นอนาคตของคนที่เธอสัมผัสมือ และจะสามารถทำนายอนาคตของชายหนุ่มคนแรกที่เธอสัมผัสในชีวิตได้แม่นยำที่สุดซึลบีอาศัยอยู่กับ อีมีซู (รับบทโดย ยุนจีฮเย) แม่องเธอ ซึ่งถูกกักขังอยู่ในห้องลับเพนต์เฮ้าส์ที่ชั้นบนสุดของโรงแรมกึมฮวา ถูกตัดขาดจากโรงภายนอก มีเพียง ซอนซัมจุง (รับบทโดย จอนกวังรยอน) ท่านประธานของบริษัทกึมฮวากรุ๊ป เท่านั้นที่จะเข้ามาหาทางประตูลับ เมื่อต้องการทำนายอนาคตความสามารถพิเศษนี้ สืบทอดกันมาในตระกูลหลายชั่วอายุคน และเมื่อ ซอนซัมจุง รู้เรื่องพลังอำนาจดังกล่าวของเธอและแม่ ก็ต้องการที่จะเก็บความลับเรื่องเทพพยากรณ์ไว้คนเดียวไม่บอกใคร เพื่อทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จและมีอำนาจเงินทองมากกว่าใครๆเทพธิดาพยากรณ์ ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้อยคอวิเศษ ทุกครั้งที่เธอสัมผัสมือใคร จะสามรถทำนายอนาคตให้คนๆ นั้นได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสร้อยคอจะเปล่งแสงทุกครั้งที่ทำนาย และสีจะหม่นหมองลงทุกครั้งเช่นกัน หากสีไม่เปล่งประกายนั่นหมายถึงนักพยากรณ์ กำลังหมดอำนาจวิเศษซึลบีเบื่อหน่ายกับชีวิตเดิมๆ ของตัวเองทุกวัน อยากจะหนีออกไปสัมผัสชีวิตข้างนอก และแล้วโอกาสของเทพธิดาพยากรณ์ก็มาถึงซึลบีหลบหนีออกมาได้ และได้พบกับ กงซูกวัง (นาอินอู) ลูกชายร้านขายปลาแช่งแข็ง นักเรียนดีเด่นซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากกึมฮวากรุ๊ป ระหว่างการหลบหนี ทั้งคู่ได้ใช้เวลาที่น่าจดจำด้วยกัน แต่สุดท้ายเนื่องเพราะไม่มีทางไปและเป็นห่วงม่ ซึลบีจึงต้องกลับมายังโรงแรมอีกครั้งเรื่องนี้ทำให้ซูกวังถูกตำรวจจับในข้อหาลักพาตัว นับจากนั้นเป็นต้นมาโลกของซูกวังก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ความซวยเข้ามาเยือนชีวิตและตามติดเขาไปทุกที่ จนต้องใช้ชีวิตเป็นคนใหม่ภายใต้ชื่อ โกมยองซอง แต่ความโชคร้ายก็ยังไม่หายไปจากชีวิตสักทีอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบกับซึลบี ที่หลบหนีออกจากเพนต์เฮาส์มาขอความช่วยเหลือจากเขาอีกครั้ง และทั้งคู่ร่วมกันหาวิธีแก้คำสาปร้ายให้หมดไปจากชีวิตซูกวังจะว่าเป็นซีรีส์พล็อตแปลกใหม่ ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนสร้างเพื่อ นาอินอู ลูกรักค่ายผู้ผลิต ictory Contents ก็คงไม่ผิดนัก เพราะทันที่เปิดตัวเขาเท่านั้น ซีรีส์น่าดูขึ้นมาทันควัน นาอินอู สวมบทบาทเป็น กงซูกวัง ได้เนียนกริบ หล่อ เรียนเก่ง อ่อนโยน จิตใจดี เติบโตมาในครอบครัวแสนอบอุ่น เป็นสุภาพบุรุษตัวจริง และอย่าให้เขายิ้มทีเดียวเชียว ละมุนและดีต่อใจมว้าก สาวๆ แท้และเทียม ใจเหลวกันทั้งแถบ ส่วนสาว ซอฮยอน SNSD ฉีกคาแร็กเตอร์จากบทนายท่าน ในหนัง Netflix เรื่อง “รักจูงใจ | Love and Leashes” มาเป็นสาวสวยจิตใจดี มองโลกในแง่งาม ไร้เดียงสาอ่อนต่อโลกได้สมทรงและน่ารักมว้าก เป็นซีรีส์ที่เคมีพระนางดีจัดดีจริง ดูเหอะ: iQIYI, iQ.com soompi.com, hancinema.net, wikipedia.org: ทวิตภพ แฟนเพจ iQIYI, KBS Drama, hancinema.net