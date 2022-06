Scoop พิเศษ : ซีรีส์จีนป้ายยาติ่ง กรณีศึกษา MONOMAX จาก “ทาสปีศาจ - หมาป่าจอมราชันย์”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

คอซีรีส์จีนที่แท้ทรูหรือเหล่าแฟนเดนตายหลังสมัครเป็นสมาชิกขอบตาดำไปแบบไม่รู้ตัว บางครั้งการเสพคอนเทนต์จีนเกินกว่าคำว่า ‘อิน’ อาจเกิดคำถามเล็ก ๆ ในใจ (แต่ตะโกนดัง ๆ) ว่า ทำไมเรื่องนั้นไม่เข้าไทยซะที, ทำไมเรื่องนี้ดูได้แต่ซับไทยบน Youtube, ทำไมทีเรื่องโน่นมีฉายบนหลายค่ายสตรีมมิ่งในไทยทั้งนี้เหล่าแฟน ๆ ได้แต่อาศัยโหมดมโนเดากันไปว่าสาเหตุเพราะแบบนั้นแบบนี้ก็อย่างว่า...คนมันอินก็พยายามหาคำตอบมาปลอบใจตัวเอง แต่ใจก็หวังอยู่ลึก ๆ จะมีค่ายหรือสถานีไหนสักช่องนำผลงานที่หนูอยากได้ มาฉายในไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ จะได้ไม่ต้องดำน้ำเที่ยวควานหาในโลกออนไลน์กันจนเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า?เพื่อไขสารพัดความสงสัยการคัดเลือกนำเข้าคอนเทนต์จีน (ในที่นี่หมายถึงคอนเทนต์ประเภทซีรีส์จีน) วันนี้ขออาสาพามาเจาะลึกเบื้องหลังว่าค่ายสตรีมมิ่งเหล่านี้มีวิธีคิด-แนวทางสรรหาซีรีส์จีนมาเสิร์ฟแฟน ๆ กันอย่างไร? จากปากวงในที่โลดแล่นอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อย่างหนึ่งผู้ให้บริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์สัญชาติไทยอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ซึ่งถ้าเป็นแฟนซีรีส์จีนมาต่อเนื่องจะสังเกตเห็นได้ถึงพัฒนาการของค่ายนี้ที่มีแนวโน้มความชัดเจนนำเข้าซีรีส์จีนมาฉาย หลายเกรดทั้งตัวท็อป ตัวรอง ตัวเด็ด ตัวโดน“กระแสความนิยมซีรีส์จีนในไทย ถ้าเทียบ 3 ปีที่ผ่านมาตอนนี้ถือว่าชัดเจน ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์จีนเป็นตลาดใหญ่มาก ต่อปีผลิตออกมาเยอะไม่แพ้ฝั่งฮอลลีวู้ด มีความโดดเด่นทั้งทีมงานโปรดักชั่นและฝีมือ ปัจจุบันจะเห็นได้ถึงงานภาพสวย นักแสดงหล่อสวยละมุน เรียกว่าไม่แพ้ที่ใดในโลกเลย”“จากเมื่อก่อนคอนเทนต์จีนมีเส้นเรื่องอยู่ไม่มาก แต่ปัจจุบันสร้างสรรค์เส้นเรื่องให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง 3 ปีหลังจะเห็นเส้นเรื่องโรแมนติกคอเมดี้ โรแมนติกดราม่า โรแมนติกวัยรุ่น หลากหลายมากขึ้น งานสร้างไม่ใช่แค่งานคอสตูมอย่างเดียว แต่มีแนวสากลมากขึ้น”กล่าวในฐานะคนทำงานเบื้องหลังและเป็นหนึ่งผู้เสพซีรีส์จีนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าติ่งคนหนึ่งเกริ่นมาก็ฉายให้เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์จีนมากด้วยจำนวนผู้ผลิตและขนาดความใหญ่มหาศาล ประหนึ่งมหาสมุทรคอนเทนต์ หมายความว่าที่เหล่าแฟน ๆ เห็นข่าวคราวออนไลน์ต่าง ๆ เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นนั่นทำให้บรรดาค่ายสตรีมมิ่งและสถานีต่าง ๆ ล้วนมีเกณฑ์คัดสรรคอนเทนต์นำเข้ามาฉายบนแพลตฟอร์ม แต่ละเจ้าจะมีวิธีการและกลยุทธ์ต่างกันเพื่อให้เหมาะกับช่องทางที่ฉาย อย่างกรณี MONOMAX เป็นค่ายสตรีมมิ่งประเภทผู้ให้บริการคอนเทนต์แบบบอกรับสมาชิก (ชำระเงินสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับชม) ทำให้ MONOMAXยึดแนวทางคัดเลือกซีรีส์จีนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 พิจารณาซีรีส์ที่อยู่ในระหว่างการผลิตหรือยังไม่เกิดการผลิต : ทีมงานจะมีการติดตามข่าวคราวของซีรีส์เหล่านี้ตามสื่อต่าง ๆ ทั้งฝั่งจีน-ไทย สำรวจกระแสของซีรีส์เรื่องนั้น ๆ ถูกพูดถึงอย่างไร? ซีรีส์เรื่องนั้น ๆ สร้างจากบทประพันธ์ของใคร, ผู้กำกับ, นักแสดง, สร้างมาจากนิยายไหม, สร้างออกมาในแนวไหนฯลฯ“แหล่งข่าวที่ดีมาก คือ กลุ่มเพจบ้านในไทยต่าง ๆ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญมาก ช่วยได้เยอะมากในเรื่องการหาและแชร์ข้อมูล”ส่วนที่ 2 พิจารณาซีรีส์ที่มีการปิดกล้องและฉายไปแล้ว : ซีรีส์กลุ่มนี้จะพิจารณาเรตติ้งและสถิติต่าง ๆ จากจีนว่าซีรีส์เรื่องนั้น ๆ มีอันดับและภาพโดยรวมอย่างไร ไปจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมไทยอย่างน้อยหาตัวชี้วัดความสำเร็จระดับหนึ่ง มาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ“คอนเทนต์หลายเรื่องที่เรานำมาฉายไม่ได้ใหม่แต่เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจสนุกแน่ๆ หรือเป็นกลุ่มซีรีส์ที่มีกระแสหรือได้รับความนิยม คิดว่าเป็นซีรีส์ที่ผู้ชมของเราต้องไม่พลาดขณะเดียวกันเราเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าว่าอยากดูเรื่องไหน ทีมงานเก็บทุกคอมเมนต์ของยูเซอร์ และพยายามหาคอนเทนต์นั้นๆ มาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ดูจริงๆ เช่น ดำน้ำมานานมากแล้วอยากดูพากย์ไทยสักที”แต่ต่อให้เป็นกระแสเป็นอย่างไร ข้อมูลปึ้กแค่ไหน ก็ต้องอาศัยความเจนจัดของผู้นำเข้า เพราะบางเรื่องไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากหน้านักแสดงหรือต่อให้เรตติ้งผู้ชมจีนดีแค่ไหน มาถึงไทยก็อาจมีแป้กอย่าง‘วุ่นรักนักเรียนเตรียมทหาร’(Arsenal Military Academy - 2019) ซีรีส์ยุคสาธารณรัฐที่ได้คู่จิ้นตัวปังอย่างไป๋ลู่-สวี่ข่ายแสดงนำ มีเนื้อเรื่องไม่ได้เครียดจนเกินไป ออกแนวน่ารักด้วยซ้ำ โปรดักชั่นดี แต่กลับไม่ได้ผลตอบรับอย่างที่คาด“เราคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้สูง คิดว่าน่าจะแรงกว่านี้ จริงๆเรื่องนี้เนื้อหาไม่ได้ซับซ้อนนักแสดงเป็นที่รู้จักในฐานไทยพอสมควรในตอนนั้น แต่ผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์กลางๆ นั่นทำให้เรากลับมามองว่าอาจมีบางมุมที่เข้าถึงยากสำหรับบางคนหรือเปล่า?”เมื่อรู้เขาแล้วก็ต้องรู้เรา สิ่งสำคัญที่สุด คือ รู้ว่าผู้ชมชาวไทยมีรสนิยมแบบไหน? พฤติกรรมการเสพซีรีส์จีนมีกลุ่มไหนบ้าง? จากประสบการณ์ข้อมูลระบบ AI ของ MONOMAX เผยว่าพฤติกรรมผู้ชมชาวไทยจะสนใจและรับชมซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่าที่มีอารมณ์คล้ายกับคอนเทนต์ไทยยกตัวอย่างซีรีส์จีนเรียกยอดวิวได้ถล่มทลายบน MONOMAX อาทิ ‘หมาป่าจอมราชันย์’ (The wolf - 2020) หรือเรื่องกระแสดีอันดับต้นๆ ของปีแล้วอย่าง ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ (Legend of Yun Xi - 2018) อีกเรื่อง ‘คำสาปรัก ชายาผมขาว’ (Princess Silver– 2019) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแนวโรแมนติกดราม่า“จากมุมมองส่วนตัวสังเกตว่าคนไทยเลือกคอนเทนต์เสพง่าย นักแสดงหล่อสวย มีความดราม่าแต่ไม่ซับซ้อน ไม่ได้ชอบแนวพ่อแง่แม่งอนจนน่ารำคาญเกินไป แต่มีเส้นเรื่องระหว่างพระนางมีองค์ประกอบพอดี ไม่เวิ่นเว้ออย่างล่าสุดซีรีส์เรื่อง ป่วนรักฮูหยินจอมแก่น General's Lady ก็กระแสดี”“ถ้าไม่ใช่ด้วยติดนักแสดงซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวผู้ชมจะมาดูด้วยกระแส เรื่องที่มีคนพูดถึงมีการบอกต่อ คือ ณ โมเมนต์นี้พฤติกรรมการดูสตรีมมิ่งคนไทยไม่ได้สนใจแล้วว่าเรื่องไหนใหม่ ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่มีกระแสหรือเนื้อเรื่องดี ก็ตามดูกันแทบไม่ทันแล้ว”กระแสที่ว่านี้ต่อให้‘ดี’ หรือ‘ไม่ดี’ ล้วนเรียกแขกได้ไม่มากก็น้อย ยกตัวอย่าง ‘ดาบมังกรหยกตอน ประมุขพรรคมาร’ (New Kung Fu Cult Master 1-2) ซีรีส์สร้างจากนิยายระดับตำนานที่มีฐานแฟนเดิมติดตาม ถึงมีคำวิจารณ์มากมาย แต่ก็สร้างยอดผู้ชมได้ไม่น้อยจากพฤติกรรมการเสพสตรีมมิ่งของคอซีรีส์จีนยุคใหม่ แสดงว่า ‘สายรอได้-สายพากย์ไทย’ เป็นฐานใหญ่พอตัว พิสูจน์ได้จากซีรีส์หลายเรื่องบน MONOMAX ถึงไม่ใช่คอนเทนต์ใหม่ถอดด้ามทุกเรื่องแต่เพราะยืนหนึ่งออริจินัลคอนเทนต์เรื่องการพากย์ไทยที่มีคุณภาพ ก็ยังประสบความสำเร็จในการฉาย สะท้อนให้เห็นถึงเซ้นส์การป้ายยาคอซีรีส์จีนได้ถูกจุด“เราไม่ติดถ้ามีคอนเทนต์เรื่องไหนไปซ้ำกับสตรีมมิ่งอื่น แต่ต้องมั่นใจว่าของนั้นดีจริง แน่นอนว่าคอนเทนต์ที่ฉายผ่านมาแล้ว ย่อมมีราคานำเข้าไม่เท่ากับคอนเทนต์ฉายเรียมไทม์ครั้งแรก แต่เราไม่เห็นว่าจะเอาเงินไปละลายตรงนั้นทำไม บางเรื่องเปิดราคามาแรงไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะ(หัวเราะ) เราหลบให้เขาก็ได้ ฉายช้ากว่าหน่อย เพราะเราเชื่อว่ายังมีคอนเทนต์ที่ดีมาเสริมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว”“ทุกวันนี้แค่ที่มีบนแพลตฟอร์มแทบดูไม่ทันอยู่แล้ว คือการแข่งขันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น แต่เรายังเชื่อในพฤติกรรมผู้ชม Heavy User 100% กลุ่มผู้ชมประเภทนี้ไม่มารอดูบนสตรีมมิ่งนี้หรอก เวลาอยากดูเขาไม่รอจริงๆ ก็เข้าใจเขานะคะ เราก็ต้องบอกให้ดูเรื่องอื่นคอยไปก่อน เรากำลังเตรียมอันนี้ให้ก็พยายามสื่อสารกับลูกค้าอยู่ตลอด”ต้องยอมรับว่าความบูมของวงการสตรีมมิ่ง ไม่เพียงพลิกโฉมพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้ชม แต่ยังเขย่าวงการซื้อขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์จีน ที่มีความเปิดกว้างและเงื่อนไขการฉายหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต‘กำไร’ จึงตกอยู่กับผู้ชมที่สามารถหาคอนเทนต์ที่ต้องการได้ทั้งเก่า-ใหม่บ่อยครั้งผู้ชมอาจเจอซีรีส์จีนเรื่องเดียวกันอยู่บนสตรีมมิ่งต่างค่ายในเวลาเดียว หรือค่ายผู้ผลิตหรือค่ายสตรีมมิ่งผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในจีนนำมาปล่อยเองบน YoutubeThailand ที่หนักกว่าคือเจอซีรีส์ใหม่กริบกำลังเตรียมฉายในประเทศนั้น ๆ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ แต่กลับหาดูเรื่องเดียวกันได้บน Youtube ที่ทยอยปล่อยออกมาก่อน เพียงแต่ไม่พากย์ไทยหรือไม่ซับไทย และอีกหลายรูปแบบเกินกว่าจะสาธยายได้หมดหทัยทิพย์เฉลยเบื้องหลังตรงนี้ว่า เงื่อนไขการซื้อลิขสิทธิ์ทุกวันนี้เรียกว่ามีทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง บางคอนเทนต์ผลิตโดยบริษัทสตรีมมิ่งนั่นเองและล็อคเป็น Exclusive Content ฉายเจ้าเดียวก็มี, บางเรื่องรอฉายใกล้จบก่อนถึงค่อยปล่อยให้แพลตฟอร์มอื่นได้ฉายต่อ, บางเรื่องขอเป็นสิทธิ์ขาดฉายเองอยู่เจ้าเดียวภายใน 3-5 ปี, บางเรื่องฉายพร้อมกัน 2 เจ้าก็มี และอีกสารพัดเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการต่อรองการขายลิขสิทธิ์ลักษณะนี้มีมานานแล้วเพียงแต่ไม่ได้เข้มข้นและยืดหยุ่นมากเท่ากับปัจจุบัน ด้วยช่องทางฉาย (Windows) มีหลากหลายขึ้น จากเมื่อก่อนมีแค่โรงภาพยนตร์, ฟรีทีวี, ลงแผ่นจำหน่ายต่าง ๆ แต่ปัจจุบันมีมากมาย อาทิ SVOD, TVOD, AVOD, PVOD (ดูคำจำกัดความได้ด้านล่างของเนื้อหา) ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายต้องการเงื่อนไขแบบไหนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์มากที่สุด“หน่อยว่าคนได้ประโยชน์คือคนขายคอนเทนต์ เพราะเขาต้องการขายให้ได้หลายๆ เจ้าไม่ได้อยากขายให้เจ้าใดเจ้าหนึ่ง แต่อันนี้ต้องอยู่ที่คอนเนคชั่นและการเจรจาด้วย ซึ่ง MONO โชคดีที่ดีลค่ายคอนเทนต์จีนมานานกว่า 5-6 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งฟรีทีวี MONO29 ทำให้เรารีเควสเจรจาต่อรองได้”“ถ้าถามว่าความสัมพันธ์กับค่ายผู้ผลิตมีผลต่อการซื้อไหม? มีผลประมาณหนึ่ง แต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ อาจด้วยจุดยืนของ MONOMAXไม่ได้ผูกกับค่ายใดค่ายหนึ่ง เปิดกว้างกับทุกค่าย ไม่ได้ยึดติดอยู่กับความ Exclusive แต่ต้องการเปิดกว้างคัดสรรเนื้อหามาเสริมให้คนไทยได้ดูในคุณภาพพากย์ไทย ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคัดสรรทีมพากย์-ซับไทย ฉะนั้นผู้ชมจะเรียนรู้ตรงนี้ไปกับเราว่าฉายช้านิดหนึ่ง แต่ได้ดูคุณภาพทั้งพากย์และเสียง ซึ่งเราพยายามรักษาคุณภาพมาตรฐานตรงนี้ไปตลอด"แต่ใช่ว่าจะงัดคอนเทนต์ปัง ๆ ที่จบไปแล้วมาฟาดผู้ชมเท่านั้น ถ้าเป็นซีรีส์ใหม่ถอดด้าม MONOMAX เองก็สรรหามาเสิร์ฟแม้มีราคาสูงลิ่ว ราคาที่ถีบตัวสูงขึ้นนี้เห็นได้ชัดมากเมื่อเทียบกับ3 ปีที่แล้วที่เพดานราคายังไม่ดุเท่ากับทุกวันนี้ ยิ่งเรื่องไหนมีนักแสดงที่มีชื่อเสียง โปรดักชั่นแรง ราคาย่อมพุ่งขึ้นไปอีกยกตัวอย่าง 'ทาสปีศาจ' (The Blue Whisper - 2022) ที่กำลังออนแอร์บน MONOMAX ที่ได้ 'เหรินเจียหลุน' นักแสดงติดท็อป 10 ของจีนและ 'ตี๋ลี่เร่อปา' ซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นของจีน"ด้วยดีกรีนักแสดง เนื้อเรื่อง และโปรดักชั่นตัวท็อปขนาดนี้เราก็สู้เต็มที่เพื่อให้ได้มาลงจอ ถ้าถึงจุดไหนเรื่องไหนที่ต้องสู้เราก็สู้เหมือนกัน เพราะมองแล้วว่าเรื่องนี้มีศักยภาพ ณวันที่ติดต่อซื้อเรื่องนี้คือเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้ว ตอนนั้นต้องมั่นใจพอสมควรในการยอมสู้เพื่อให้ได้มา""เพราะเราได้ประสบการณ์มาแล้ว ตอนฉายหมาป่าจอมราชันย์และหยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะผลตอบรับที่ได้กลับมาคือยอดวิวทุบสถิติ ยอดสมัครจากคอนเทนต์เหล่านี้ถือว่าไม่ธรรมดา ติดท็อป 10 ในกลุ่มคอนเทนต์ที่มีการดูและสมัคร"อีกปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้สำหรับการนำเข้าคอนเทนต์จากจีน คือ เงื่อนไขจากภาครัฐจีนที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนอย่างมาก ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีการนำเข้าซีรีส์ 'เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ' (Glory of special forces - 2022) ที่ได้ 'หยางหยาง' นักแสดงระดับแม่เหล็ก นำแสดง โดย MONOMAX ติดต่อค่ายจีนล่วงหน้านานมาก แต่ทางค่ายต้นสังกัดก็ไม่ปล่อยของซะที ด้วยปัจจัยหลายประการ รวมถึงกระบวนการเซ็นเซอร์ แต่บอกอนุญาตให้ฉายก็มาแบบทันทีทันใดหรืออย่าง 2 ปีก่อนเรื่องหมาป่าจอมราชันย์ที่ได้มาฉายแบบ Exclusive บน MONOMAX แต่ค่ายจีนยังไม่ให้เวลาฉายทีมงานติดตามกันเป็นปี แต่สุดท้ายค่ายจีนแจ้งกำหนดฉายล่วงหน้ากระชั้นชิด"เรามีการปรับตัวเรื่องไทม์มิ่งอยู่เหมือนกัน แต่พอปรับจูนกันได้ จะรู้เองว่าซีรีย์แนวไหนต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแค่ไหนเพื่อให้หยิบคอนเทนต์ขึ้นมาโปรโมทได้ทันต้องยอมรับว่าค่ายจีนเองคิดเยอะ มองรอบด้าน ให้ความสำคัญกับนักแสดง พิจารณาจังหวะกระแสตอบรับ มองหลายมุม เพื่อผลตอบรับที่ดีที่สุด"มาถึงตรงนี้คงพอเห็นภาพแล้วว่ากระบวนการนำเข้าซีรีส์จีนสักเรื่อง ทีมงานมองรอบด้านขนาดไหน ในอนาคตอันใกล้นี้ MONOMAX ยังมีรายชื่อซีรีส์จีนที่อยู่ระหว่างการเจรจานำเข้ามาฉายไทยอีกเพียบ ที่การันตีได้ว่าคอซีรีส์จีนมีใจฟูแน่นอน ไม่เพียงแค่นั้นยังขยายคอนเทนต์ความหลากหลาย ไปถึงซีรีส์เกาหลีที่มีจำนวนสัดส่วนการนำเข้าพอ ๆ กับซีรีส์จีน ไปจนถึงนำเข้าซีรีส์ต่างประเทศอื่น ๆ อย่างซีรีส์ตรุกีด้วยฉะนั้นถ้าใครมีลิสต์เรื่องไหนในใจ จะตามไปรีเควสกับทางค่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ งานนี้ทีมงานพร้อมเปิดรับทุกความเห็น(อ้าว...รออะไรเขาเปิดช่องแล้ว)