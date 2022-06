“คิมฮีซอน” พร้อมแก้แค้นเอาคืนชนชั้น A List ซีรีส์ดรามาเข้มข้น Netflix ออนแอร์ 15 ก.ค.นี้

Remarriage and Desires เป็นซีรีส์แนวดรามา เสียดสีชนชั้น ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแรงปรารถนาในการแต่งงานกับ คู่สมรสระดับ Black กลุ่มชนชั้น A List ในเกาหลีใต้ เพื่อยกระดับฐานะทางสังคม ผ่านบริษัทจัดการคู่แต่งงานของเหล่าชนชั้นสูง นำแสดงโดยคิมฮีซอน, อีฮยอนอุค (Lee Hyun-wook), จองยูจิน (Jung Yoo-jin), พัคฮุน (Park Hoon) และ ชาจียอน (Cha Ji Yeon)ในเรื่อง คิมฮีซอน รับบทเป็น ซอฮเยซึง แม่บ้านฐานะปานกลางในย่านคังนัม ที่สูญเสียทุกอย่างในชั่วพริบตา จนวันหนึ่งเธอได้พบกับ จินยูฮี ผู้มาพลิกชีวิตของเธอให้กลับตาลปัตร เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ที่ Rex บริษัทจัดการหาคู่ชีวิตระดับ A Listจากภาพโปสเตอร์ของคิมฮีซอนที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงความหิวกระหายของเธอที่จะแต่งงานกับชนชั้นสูง เธอสวมชุดแต่งงานลูกไม้สีขาวที่แสนบริสุทธิ์ แต่ดวงตาสีน้ำตาลของเธอกลับแฝงไปด้วยความเย็นชา ผ้าคลุมผมเจ้าสาวที่ควรจะเป็นสีขาวแต่ของเธอกลับเป็นสีดำทั้งผืน แสดงให้เห็นถึงความโกรธแค้นที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้ นอกจากนี้ข้อความบนโปสเตอร์เขียนกำกับว่า “การแก้แค้นของเธอเริ่มขึ้นแล้ว” ก็บ่งบอกเป็นนัยถึงเหตุผลที่เธอเข้าร่วมบริษัทจัดหาคู่ซีรีส์กำกับการแสดงโดย คิมจองมิน เจ้าของผลงานกำกับซีรีส์ Bad Guys, Squad 38 จากบทของ นักเขียนบท อีกึนยอง จากซีรีส์ I Am the Mother Too , My Mother is a Daughter-In-Lawcr : soompi.com