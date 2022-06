Digital Your Life 2022presented by Siam Paragon

ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น สำหรับงาน“Digital Your Life presented by Siam Paragon”โดยสยามพารากอนWorld-Class Shopping Destinationร่วมมือกับบริษัทจี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด บริษัทอีเว้นท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ไอเดียบรรเจิดชวนคนรุ่นใหม่สนุกกับกิจกรรมโลกเสมือนจริง เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ตื่นตาตื่นใจไปกับVTubersคนดังทั้งไทยและเอเชียสร้างปรากฎการณ์เชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2565 ณ พาร์ค พารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ที่ผ่านมาทั้งนี้การจัดงานยังคงดำเนินภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัดภายในงานตลอด 3 วันเต็ม สร้างความตื่นตาตื่นใจ และเชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมสุดฮอตจาก AISHAกับกิจกรรม Workshop3D สร้างสรรค์โดยไทยดีไซน์เนอร์ทอย และMeet & Greet ไปกับศิลปินไอดอล อาทิLAST IDOL, SWEAT16รวมถึงการแสดงของศิลปินนักร้องไอดอลกว่า 30 วงและครั้งแรกของELEMENT Boybandวงใหม่จาก Star Hunter Entertainmentพร้อมศิลปินรุ่นพี่ที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง และยังพบเจอกันแบบสุดพิเศษกับนักแสดงนำจากซีรีย์You're My Skyเป็นต้นไม่เพียงแค่นั้น ยังสมทบด้วยนักแสดงจากซีรีส์Love!! Stageนำโดยก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ, เทอร์โบ-ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์, ตะวัน-ณวินวิชญ์ กิตติชนวิทย์ และแขกรับเชิญสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเรียวตะ &Hiroนักแสดงชาวญี่ปุ่นและนักแสดงจากค่าย KANTANA KOL อาทิ บิ๊กบอส-ณัฐกิตติ์ สังวรณ์กิจฤชัย, ปิ๊ง-กันตพัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยาและที่ได้การตอบรับจากแฟนๆ เป็นอย่างดีคือ บรรดาเหล่าคอสเพลย์เยอร์ที่ต่างร่วมใจกันแต่งองค์ทรงเครื่องกันมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับกิจกรรม Cosplay Runwayพร้อมทั้งพูดคุยกับ Guest Speaker พิชญ ศรีฟ้า (คุณเอ้)Founder of Varisoftกับหัวข้อ : “จากเด็กติดเกมสู่การเปิดบริษัทเกม” และ รวิศวร์ มโนมัยวิบูลย์ (คุณจั๊ม)Game Designer of DIDTC (Quantum Peaks) กับหัวข้อ : “เปลี่ยน Passion ของตัวเองให้มาเป็นรายได้ ” จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านดิจิทัลดีดีแบบนี้โดยในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ได้แก่ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, โทโมมิ โคบายาชิ กรรมการบริหารบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า, ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า, ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร กรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, วิน ตั้งสกุลสถาพรThailand Designer Toy, กิตติพงษ์ ดวงดีไพศาลCCO & Co-Founder บริษัทชินเอ เซอร์วิส จำกัด และเหล่าศิลปินเข้าร่วมพิธีเปิด ที่เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนให้ไทยพัฒนาสู่การเป็น Digital Economy Hubสยามพารากอนในฐานะผู้นำแห่งวิสัยทัศน์ “ The Visionary Icon” จึงร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโลกคู่ขนานออฟไลน์-ออนไลน์ ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร ซึ่งครั้งนี้ได้จับมือกับ จี-ยู ครีเอทีฟ ผู้จัดงานอีเวนต์และคอนเทนต์ญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและเอเชีย สร้างปรากฏการณ์เชื่อมดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในงาน “Digital Your Life presented by Siam Paragon”เชิญชวนคนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆ และตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต่างๆ ในโลกดิจิทัลอย่างครบรสตลอดการจัดงานทั้ง 3วันด้าน ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานกรรมการบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวว่า " ปัจจุบันเราปฎิเสธไม่ได้เลยที่โลกแห่งดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นทุกวัน งาน Digital Your Life presented by Siam Paragonมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจต่างๆจากงานนี้ ผ่านกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและนำไปสานต่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจในโซนต่างๆทั้งที่ พาร์ค พารากอนและ สยามเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการรวม Vtuberทั้งไทยและเอเชีย ที่สร้างมูลค่าเม็ดเงินมหาศาลจากผลงานผู้ประกอบการไทยสู่สายตาทั่วโลก หรือการนำ Design Toy และผลงานของเหล่าครีเอเตอร์รุ่นใหม่ขึ้นจำหน่ายบนโลก NFT ที่กำลังเป็นที่นิยมอาทิ "Warbie Yama , This is Boring , Dogplease , Switch panda , Shewsheep , HAYAK , Demi Domi เเละ Jones Salad " การจัดแสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆบรรยากาศภายในงานยังมีเหล่าคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกับการแข่งขัน Esports รวมทั้งการเปิดตัวโครงการ 1Sharing100 NFTs Art ProjectผลงานศิลปะNFT ของนักสะสมและศิลปินไทยสู่สากล ตั้งเป้ายกระดับงานศิลปะเพื่อสังคม จัดกิจกรรมประมูลและจำหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT เพื่อสมทบทุนกิจการเพื่อการกุศล เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมศิลปินและผู้สนับสนุนงานศิลป์ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ขยายเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในวงกว้างมากขึ้น"งานนี้จบลงด้วยความประทับใจจากผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานกว่าหลายหมื่นคน ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์โลกดิจิทัลที่เชื่อมโลกไลฟ์สไตล์ และสัมผัสความสนุกสนานแบบครบรสได้ในงาน“Digital Your Life by Siam Paragon”เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณพาร์ค พารากอน สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-8000 หรือ Facebook : Siam Paragon และ G-Yu Creative