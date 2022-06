เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Doctor Lawyer” [2022]

ชื่อเรื่อง : Doctor Lawyerชื่อเกาหลี : 닥터로이어แนวซีรีส์ : ดรามา, ระทึกขวัญ, การแพทย์, กฎหมายผู้กำกับ : อียงซ็อก (ผลงานกำกับซีรีส์ Haechi)ผู้เขียนบท : จางฮงชอล (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Class of Lies)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : MBCจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 63 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลา ออกอากาศ : 27 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์-วันเสาร์ เวลา 21.50 น. (เกาหลี)ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทาง : Disney Plus Hotstar TH สตรีมวันเดียวกับเกาหลีใต้ ทุกวันศุกร์-วันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามไทย)ทนายความจากสำนักงานทนายความความหวังใหม่ ที่รับว่าความคดีทุรเวชปฏิบัติ เมื่อ 5 ปีก่อน เขาเคยเป็นศัลยแพทย์อัจฉริยะมือหนึ่งของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพันซ็อก เชี่ยวชาญทั้งศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมทรวงอก เป็นคุณหมอที่ทำงานอย่างใจเย็น คอยมอบพลังบวกและทำให้เพื่อนร่วมงานสบายใจเวลาอยู่ท่ามกลางความเครียดในห้องผ่าตัด และเมื่อมาเป็นทนายความ เขาได้ไล่ล่าตามความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตจนทำให้เขาต้องติดคุกเมื่อ 5 ปีที่แล้วหัวหน้าสำนักงาน Honors Hand ประจำภาคพื้นเอเชีย ทำธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและเป็นล็อบบี้ยิสต์ เจย์เดน เป็นคนที่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ด้วยคำพูดและการกระทำของเขา เขายอมทำทุกทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ เป็นคนฉลาดหลักแหลมที่อวดดี พูดจาไม่ถนอมน้ำใจใคร อ่านคนอื่นออก แต่ยากจะคาดเดาว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจอัยการประจำสำนักอัยการกลางโซล รับผิดชอบในคดีด้านอาชญากรรมทางการแพทย์ เป็นคนที่มั่นใจว่า ความประพฤติของอาชญากร จะดีขึ้นได้ ต้องได้รับการลงโทษแล้วเท่านั้น ไม่ใช่ผ่านการผ่อนปรนลดโทษหรือได้รับอภัยโทษ แต่สำหรับจำเลยที่บริสุทธ์จริง เธอเต็มใจที่จะช่วยพวกเขายิ่งกว่าทนายจำเลยเองเสียอีกผอ. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพันซ็อก และโรงพยาบาลพันซ็อกวอน ตัวการที่ทำให้อาชีพศัลยแพทย์ของฮันอีฮันต้องจบลง หน้าไหว้ หลังหลอก หน้าเนื้อใจเสือ จิตใจโหดเหี้ยมและอำมหิต ทำทุกอย่างได้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองร่วมด้วย- อีจูบิน รับบทเป็น อิมยูนา- อีดงฮา รับบทเป็น กูฮยอนซอง ลูกชาของยกูจินก- คิมฮยอนมุก รับบทเป็น พัคกีแท- ฮันซึงบิน รับบทเป็น กึมซ็อกจู น้องชายของ กึมซ็อกยอง- ชเวแจอุง รับบทเป็น แพคคังโฮ หัวหน้าทีมอัยการกลางที่รับผิดชอบคดีด้านอาชญากรรมทางการแพทย์ เป็นรุ่นพี่ของซ็อกจอง- อูฮยอนจู รับบทเป็น พโยอึลซิล ทนายความของศูนย์การแพทย์พันซ็อกทนายความและอัยการ สองคนที่เคยรักกันมากจนเกือบจะแต่งงานกันอยู่แล้ว! ได้กลับมาร่วมมือกันเปิดโปงความจริงที่อยู่เบื้องหลังการผ่าตัดอัปยศครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดีในศาล ขณะที่ ผู้พิพากษาพัคจองอู (รับบทโดย) อ่านคำตัดสินอยู่นั้น จู่ๆ จำเลย พัคกีแท (รับบทโดย คิมฮยอนมุก) หมอจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพันซ็อก ก็ทำท่าเหมือนเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง พยายามเดินโซเซออกมาจากโต๊ะจำเลย สุดท้ายก็ช็อกหมดสติ และร่างล้มลงกับพื้นต่อหน้าบัลลังก์ศาล ท่ามกลางความื่นตระหนกตกใจของทุกคนในที่นั้น รวมทั้ง กึมซ็อกยอง (รับบทโดย อิมซูฮยาง) อัยการ ของคดีดังกล่าวไม่เท่านั้นหัวใจของพัคกีแทยังหยุดเต้นไปแล้วด้วย ในช่วงชุลมุนนั้นเอง มีชายผู้หนึ่งลากกระเป๋าคล้ายกระเป๋าเดินทางตรงมายังร่างไร้สติ และทำการปฐมพยาบาลอย่างคล่องแคล่ว ราวกับว่าเขาเป็นหมอมืออาชีพ ทั้งที่เขาเป็นทนายความ ชื่อของเขาคือ ทนายฮันอีฮัน ผู้รับว่าความเฉพาะคดีเกี่ยวกับทางการแพทย์ แท้จริงเขาคือนายแพทย์อัจฉริยะด้านศัลยกรรมทรวงอกของวงการแพทย์เมื่อ 5 ปี ที่แล้ว ฮันอีฮัน (รับบทโดย โซจีซ็อบ) ศัลยแพทย์อัจฉริยะ ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้ กึมซ็อกจู (รับบทโดย ฮันซึงบิน) น้องชายของ กึมซ็อกยอง คนรักของเขา การผ่าตัดสำเร็จลงได้ด้วยดี และค่ำคืนนั้นเองที่เขาได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจาก กูจินกิ (รับบทโดย อีคยองยอง) นัดให้เขาไปพบที่บ้านพักกูจินกิ ได้แสดงน้ำใจให้เขาไปทำการผ่าตัด ซ็อกจู ที่ พันซ็อกวอน อีกด้วย นอกจากนี้ยังพูดต่อหน้าลูกชาย หมอ กูฮยอนซอง (รับบทโดย อีดงฮา) ว่าจะแต่งตั้งหมอฮันขึ้นเป็น หัวหน้าศัลยศาตร์หัวใจและทรวงอกฮันอีฮันไม่รู้ตัวสักนิดว่าเขาจะถูกจัดฉากใส่ร้าย ด้วยผีมือกูจินกิที่เขานับถือ ซึ่งวางแผนไว้ตั้งแต่แรก ทั้งการให้ไปผ่าตัดซ็อกกูที่พันซ็อกวอน ให้เงินเป็นค่าผ่าตัด และวางยาในเครื่องดื่มเพื่อให้ฮันอีฮันไปช่วยซ็อกกูไม่ทัน ทั้งยังขโมยหัวใจซ็อกกูไปผ่าตัดใส่ให้ลูกค้าวีไอพี วางแผนจงใจป้ายความผิดทุกอย่างไปให้ฮันอีฮันคนเดียวเต็มๆซ็อกจูเสียชีวิตจากการผ่าตัด อีฮันจึงถูกส่งตัวขึ้นศาลในฐานะจำเลย และสุดท้ายฮันอีฮันก็ต้องกล้ำกลืนฝืนใจยอมรับสารภาพผิดในศาล ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ได้ทำ เพราะโดนกูจินกิขู่เรื่องแม่ก่อนขึ้นศาลครั้งต่อมา เมื่อรวมกับเงิน 300 ล้านวอน ที่กูจินกิให้เป็นค่าผ่าตัดและถูกยึดมา เขาจึงถูกตัดสินว่ามีความผิด ต้องโทษจำคุกเป็นเวลา 2 ปี กึมซ็อกยอง ที่ไปฟังการพิจารณาคดีก็คาดไม่ถึงว่าผลจะออกมาในรูปแบบนี้ ขณะเดินออกจากห้องพิจารณาคดีอีฮันหันมาทางซ็อกยองทำท่าเหมือนจะพูดบางอย่าง แต่กลับไม่มีคำพูดอะไรหลุดออกมาจากปากของขากึมซ็อกยองวิ่งฝ่าสายฝนที่เทกระหน่ำลงมา ตามมาถามคนรักที่กำลังถูกนำไปจองจำนคุกว่า ทำไมเขาต้องยอมรับผิด เธอมั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำ และซ็อกจูก็ไม่ได้ตายเพราะการผ่าตัดของเขาแน่นอน เธอคาดคั้นถาม แต่คำตอบที่ได้จากปากอีฮันคือ เขาเป็นคนฆ่าซ็อกจู และอกจากนี้เขายังบอกตัดสัมพันธ์ ว่าขอให้เขากับเธอจบกันเพียงแค่นี้ เพราะหากต้องอยู่ด้วยกันไป ก็มีแต่ที่จะทำให้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวดซ็อกยองยิ่งประหลาดใจและไม่เข้าใจอย่างมาก เมื่อ แพคคังโฮ (รับบทโดย ชเวแจอุง) อัยการของคดีนี้บอกว่าอีฮันตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ โดยยอมรับคำตัดสินของศาลทั้งหมด ซ็อกยองประกาศก้องกลางสายฝนว่า เธอจะทำให้ทุกคนชดใช้ในเรื่องนี้ทางด้าน กูจินกิ แจ้งกับคนไข้ที่ขโมยหัวใจของซ็อกจูไปผ้าตัดใส่ให้ว่า การผ่าตัดเรียบร้อยดีทุกอย่าง บอกอีกว่าเขาโชคดีที่ได้หัวใจที่ทั้งอ่อนเยาว์และแข็งแรงไปแทนที่หัวใจดวงเดิม และย้ำว่า คนไข้วีไอพีฝ่ายนั้นต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้ ตอบแทนเขาคืนบ้าง?ห้าปีต่อมา อีฮันหวนกลับมาในฐานะทนายความ เขารับทำคดีให้กีแท ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานเก่าของเขา และเป็นพยานให้การเท็จใส่ร้ายเขาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว อีฮันบอกว่าเขามาเพื่อชุบชีวิตกีแท ให้พ้นจากความผิด ไม่ต้องติดคุก และไม่ต้องถูกถอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ แลกกับการสารภาพว่าเขาให้การเท็จ เมื่อ 5 ก่อนทุกอย่างแม้กระทั่งอาการช็อกกลางศาลล้วนเป็นแผนของฮันอีฮันทั้งสิ้น และเขายังจงใจปรากฏตัวในภาพข่าวที่รายงานจากหน้าศาลกลางโซล เพื่อบอกไปยัง ผอ.กูจินกิ กับ ลูกชาย กูฮยอนซอง ว่าเขากลับมาแล้ว และก็ได้ผล ฮันอีฮัน ได้คุยสายกับกูจินกูผ่านมือถือของทนาย พโยอึลซิล (รับบทโดย อูฮยอนจู) เขาบอกว่า อย่าลืมรักษาสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ที่ว่า จะยอมรับผลทุกอย่างที่ตามมาการทวงคืนความยุติธรรมของ ทนายความคดีทุรเวชปฏิบัติดีกรีอดีตหมอศัลย์อัจฉริยะ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแต่แล้ว กีแทที่รับปากว่าจะช่วยเป็นพยานให้ก็ถูก นัมฮยอกชอล เพื่อนนักโทษเตรียมประหารฆ่า เสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันและไร้ร่องรอย แว่บแรกเขานึกถึงคำขู่ของกูจินกิตอนมาเยี่ยมในคุกว่าสามารถฆ่าเขาทิ้งอย่างไร้ร่องรอย อีฮันสังหรณ์ว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ม.พันซ็อก และนึกถึงคลิปเสียงที่ กีแท หลุดปากบอกว่าแอบบันทึกไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานเอาผิดผอ.กู และไปรับของพัคกีแทคืนที่ห้องทำงานในโรงพยาบาลอีฮันได้เจอกับ ฮยอนจอง ในรอบ 5 ปี และเหน็บแนมว่า กูจินกิ หาใครมาเป็นเงาให้แทนเขา และยังได้เจอหน้ากับ เจย์เดน เป็นครั้งแรก กลางดึกคืนนั้นเอง ขณะกำลังหาคลิปที่กีแทซ่อนเอาไว้ เขาก็ได้รับสายจากู้ช่วยของเจย์เดน และบอกว่าเจย์เดนอยากจะให้เขาช่วยทำคดีให้ และมารับเขาไปคุยที่ห้องเพนต์เฮ้าส์ ชั้นบนของศูนย์การแพทย์พันซ็อกคืนเดียวกันนั้นเอง อีฮัน ตัดสินใจบอกความจริงกับซ็อกยองว่า ซ็อกจูถูกฆ่าตาย ไม่ได้เสียชีวิตเพราะการผ่าตัดของเขาซีรีส์เล่าเรื่องราวของหมออัจฉริยะ ที่โดนจัดฉากใส่ร้าย ถูกอิทธิพลบีบจนต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นทนาย เพื่อสืบหาความจริงและทวงคืนเกียรติยศของตน เนื้อเรื่องไม่ได้แปลกใหม่ แถมพอเดาทางได้ แต่พล็อตที่ต้องร้องว้าวก็คือตัวเอกของเรื่อง รวบตึงเป็นทั้งหมอและทนายความจ้ะ ซึ่งเทพ โซจีซ็อบ ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เทพอีกคน ชินซองรก ที่เปิดตัวแล้ว มาพร้อมความบ้า โรคจิต ดีกรีน่าจะมากมายกว่าฆาตกรโรคจิตใน My Love from the Star เยอะ พระเอกกับผู้ร้ายหักเหลี่ยมเฉือนคมผูกปมเอาคืนกันนาทีต่อนาที สนุก และลุ้นมาก ใดๆ คือป๋าโซจีซ็อบนี่แวมไพร์ชัดๆ เบ้าหน้าเดิมไม่เปลี่ยน เพิ่มเติมคือปริมาณความหล่อ: DisneyPlusTH, soompi.com, hancinema.net: ทวิตภพ แฟนเพจ MBC Drama