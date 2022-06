“Why Her?” และ “Doctor Lawyer” ทุบสถิติเรตติ้งตัวเอง

เมื่อคืนวานนี้ (วันที่ 10 มิถุนายน) “ซอฮยอนจิน” (Seo Hyun-jin) และ “ฮวังอินย็อบ” (Hwang In-yeob) พระนางในซีรีส์โรแมนติกปนกฎหมาย เรื่องใหม่ “Why Her?” สร้างสถิติผู้ชมสูงสุดสำหรับ EP3 ตามรายงานจากผลสำรวจของ Nielsen Korea โดยทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 8.4 % มียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับ EP2Why Her? ออนแอร์ ทุกวันศุกร์-เสาร์ ทางช่อง SBS ยังสร้างสถิติยอดคนดูมากที่สุด ในกลุ่มผู้ชมหลักอายุระหว่าง 20-49 ปี โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยถึง 3.7 %ขณะเดียวกัน ซีรีส์เรื่องใหม่ของ “โซจีซ็อบ” (So Ji-Sub) และ “อิมซูฮยาง” (Im Soo-hyang) เรื่อง “Doctor Lawyer” ทางช่อง MBC ซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกับ Why Her? ก็ทำสถิติเรตติ้งสูงสุดใน EP3 ทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ยสูงถึง 6.5 %ในที่สุด “Sh**ting Stars” ซีรีส์เรตติ้งมักน้อยทางช่อง tvN ซึ่งเหลืออีกแค่ตอนเดียวในการออกอากาศ ก็ทำเรตติ้งทั่วประเทศ 1.3 % ก่อนตอนจบในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนcr : soompi.com