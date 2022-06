เรื่องย่อซีรีส์จีน “สามบุปผาลิขิตฝัน | A dream of Splendor” [2022]

ชื่อเรื่อง : A dream of Splendorชื่อไทย : สามบุปผาลิขิตฝันชื่อจีน : 梦华录 | Mèng huá lùผู้กำกับ : หยางหยาง (Yang Yang) หญิง, ผลงานกำกับซีรีส์ เพราะเรามีกัน | With You - 2020ผู้เขียนบท : จางเหว่ย (Zhang Wei) หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ ตำนานสกุลตู๋กู | The Legend of Dugu - 2019แนวซีรีส์ : พีเรียด ดรามา อิงประวัติศาสตร์ โรแมนติกดัดแปลงจาก อุปรากรจีน เรื่อง : Zhao Pan Er Feng Yue Jiu Feng Chenผู้ประพันธ์ : -ผู้ผลิต : -รายชื่อนักแสดง : หลิวอี้เฟย, เฉินเสี่ยว, หลิ่วเหยียน, หลินอวิ๋นออกอากาศในจีนทาง : Tencent Video ทุกวัน พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 2 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยลิขสิทธิ์ทาง : WeTV สมาชิก VIP รับชมตอนใหม่ทุก พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ เวลา 19:00 น. วันละ 2 EP | ไม่ใช่สมาชิก รับชม วันละ 2 EP เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เป็นต้นไปหญิงสาวจากตระกูลขุนนาง ฉลาดเด็ดเดี่ยว กล้าคิดกล้าทำ และรักศักดิ์ศรี พ่อที่เป็นขุนนางถูกใส่ร้ายและต้องโทษ นางถูกลดขั้นให้ไปเป็นนักร้องที่หอคณิกา กลายเป็นหญิงชนชั้นต่ำเต็มตัว หลังได้รับอิสรภาพ เธอ เปิดโรงน้ำชาสกุลจ้าว เลี้ยงชีพ รอคอยคู่หมั้นที่ไปสอบจอหงวน และให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าสอบเป็นขุนนางได้จะรีบมาแต่งงานกัน แต่กลับถูกเขาทรยศหนีไปแต่งงานกับขุนนางใหญ่หัวหน้าหน่วยมหาดเล็กพิเศษ หน่วยสืบสวนที่รับคำสั่งโดยตรงจากองค์ฮ่องเต้ เพราะความเหี้ยมโหดร้ายกาจ เขาจึงได้รับฉายาว่า มัจจุราชจำแลง ผู้คนต่างเกรงกลัว ถึงแม้จะเย็นชาเหี้ยมโหดเพียงไหน แต่เขาก็รักในความยุติธรรม มารดาและบิดาหย่าขาดกัน เขาจึงเติบโตมาจากการเลี้ยงดูลำพังของมารดา บิดาที่ไม่เคยเลี้ยงดูกลับมาขัดขวาง เมื่อรู้ว่าเขาจะแต่งงานกับพ่านเอ๋อร์แม่ค้าขายขนม เพื่อนบ้านและพี่สาวคนสนิทของ จ้าวพ่านเอ๋อร์ ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัว ถูกสามีบีบบังคับให้หย่าร้างกัน โดยมีลูกชายแสบคอยส่งเสริมว่าไม่ต้องการผู้เป็นแม่ เมื่อไม่มีที่ไป จึงเดินทางเข้าเมืองหลวงพร้อมกับจ้าวพ่านเอ๋อร์หญิงสาวนักดนตรีเล่นผีผาแห่งสำนักการสังคีต น้องสาวเพื่อนสนิทที่มีบุญคุณต่อจ้าวพ่านเอ๋อร์ นับถือพ่านเอ๋อเป็นเหมือนพี่สาวแท้ๆ หลังจากหนีตามชายที่รู้จักกันเพียงไม่กี่วันไปแต่งงาน ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากจ้าวพ่านเอ๋อร์ เธอจึงได้ติดตามพี่สาวเข้าเมืองหลวงร่วมด้วยจ้าวพ่านเอ๋อร์ (รับบทโดย หลิวอี้เฟย) หญิงสาวเจ้าของ โรงน้ำชาสกุลจ้าว ได้พานพบกับ กู้เชียนฟาน (รับบทโดย เฉินเสี่ยว) เพราะเขามาดื่มน้ำชาที่ร้าน จนรู้ว่าเขาคือหัวหน้าหน่วยมหาดเล็กพิเศษ เป็นหน่วยงานที่รับบัญชาจากองค์ฮ่องเต้เท่านั้นเมื่อในอดีตหน่วยงานนี้เคยทำให้ครอบครัวเธอล่มสลายต้องตกต่ำ เธอจึงเกลียดคนของหน่วยนี้เอามากๆ แต่ด้วยเหตุบังเอิญทำให้ทั้งสองได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ค่อยๆ ปรับความเข้าใจกันทีละน้อยจ้าวพ่านเอ๋อร์ต้องเดินทางไป ตงจิง เมืองหลวง เพื่อไปเอาคำตอบจาก โอวหยาง (รับบทโดย ซูไห่เฉียว) คู่หมั้นของนางเรื่องการแต่งงาน ส่วนกู้เซียนฟานก็กลับหน่วยในเมืองหลวงพอดี ทั้งสองจึงร่วมเดินทางไปด้วยกันระหว่างทางก็ได้ช่วยเหลือ ซุนซานเหนียง (รับบทโดย หลิ่วเหยียน) ซึ่งพยายามฆ่าตัวตายหนีจากปัญหาชีวิตแต่งงานอันน่าสังเวชใจของตน และ ซ่งอิ่นจาง (รับบทโดย หลินอวิ๋น) น้องสาวเพื่อนคนสนิทของเธอ พวกนางร่วมเดินทางไปยังเมืองหลวงด้วยกันเมื่อถึงเมืองหลวง จ้าวพ่านเอ๋อร์ก็ได้พบเจอกับความจริงอันคาดไม่ถึง โอวหยาง กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงสาวคนอื่น เป็นถึง ธิดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ โอวหยาง ยังทำทุกทางเพื่อขับไล่อดีตคู่หมั้นผู้ต่ำต้อยไปให้พ้นจากเมืองหลวง ทำให้พ่านเอ๋อร์เจ็บช้ำน้ำใจสุดจะประมาณนอกจากจะไม่ยอมกลับบ้านเกิด จ้าวพ่านเอ๋อร์ ยังตัดใจลุกขึ้นสู้ สามสาวจึงร่วมกันปักหลักเปิดโรงน้ำชาในเมืองหลวง เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าหญิงสาวชนชั้นต่ำต้อย เย้ยลิขิตฟ้าท้าชะตาชีวิตที่ถูกผลักไสไปจนต่ำติดดินจากโรงน้ำชาเล็กๆ จนกลายเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดนเมืองหลวง สามสาวสามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งตัวเอง พิสูจน์ตัวตนให้โลกประจักษ์พลังแห่งเฟมินีน โดยไม่ต้องพึ่งพาใครหรือรอคอยโชคลาภวาสนา และประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้ผู้ชายสมดั่งคำโบราณกล่าวไว้ “สตรีเปรียบดั่งดอกเหมย ต้องเผชิญความหนาวเหน็บจึงจะผลิดอกงอกงาม”: พล็อตชีวิตสตรีสามัญชนนางหนึ่ง วิบากกรรมกระหน่ำซัดใส่ ชนิดที่ไม่ยินยอมให้นางได้โงหัวขึ้นมาพักหรือเว้นวรรคหายใจ ด้นรนต่อสู้อยากจะมีความสุขกับคนที่นางรัก แต่ในสังคมที่เพศหญิงยังถูกกดขี่ไว้ด้วยแรงชัง คำดูแคลน ของชนชั้น และกรอบแห่งจารีตประเพณี ย่อมไม่ง่าย แม้ถูกคนรักทรยศ ด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยว นางไม่ยอมก้มหน้ารับชะตากรรม ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ที่ตนพึงได้ใคร่มีกลางเมืองหลวงซีรีส์จีนม้ามืด--มืดจริงๆ ที่ถูกทิ้งขว้างไว้กลางหาวดองหิมะมานานกว่า 2 ปี เต็ม เถอะ จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม เราจะแกล้งลืมๆ ไปเสีย ด้วยเพลานี้ #ADreamofSplendor #สามบุปผาลิขิตฝัน ได้พิสูจน์ตัวตนและความงดงามครบทั้ง บทซีรีส์ การแสดง และงานภาพ ที่โลกต้องจารจำ ไม่นับรวม ยอดวิว 7 วัน ทะลุ 1,000 ล้านวิว คะแนนรีวิวจากคนดูบนเว็บ douban พุ่งไปถึง 9.2 (เต็ม 10) เพียง 16 ตอน (จาก 40 ตอน) แล้วจ้า ใดๆ คือ หลิวอี้เฟย สวยมากกกกกกกกก สวยแบบตะโกนทั้งวัน #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร: WeTV, mydramalist.com, Wikipedia.org: m.weibo.cn, ทวิตภพ : WeTV Thailand, WeTVOfficial