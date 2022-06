ทีมนักแสดง คอนเฟิร์มเอง “มัธยมซอมบี้” ซีซั่น 2 มาแน่

เมื่อวานนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน - ตามเวลาเกาหลี) Netflix ทั่วโลก ได้แชร์คลิป 17 วินาที ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ซีรีส์ซอมบี้ยอดฮิต “มัธยมซอมบี้ | All of Us Are Dead” กำลังจะกลับมาในซีซั่น 2 พร้อมโปสเตอร์ที่เต็มไปด้วยความน่ากลัว นอกจากนี้ยังได้ปล่อยคลิป “ประกาศซีซั่น 2” กับ “มัธยมซอมบี้ | All of Us Are Dead” โดยทีมนักแสดง นำโดย ยุนชานยอง (Yoon Chan-young), พัคจีฮู (Park Ji-hu), โชยีฮยอน (Cho Yi-hyun) และ โลมอน (Lomon) ที่พวกเขามากล่าวขอบคุณผู้ชมสำหรับความรักที่มอบให้ และหยอกล้อ ยั่วๆ หนึ่งกรุบ ต่อสิ่งที่แฟนๆ จะเห็นในซีซั่น 2All of Us Are Dead เป็นออริจินัลซีรีส์ทาง Netflix เล่าถึงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ภายในโรงเรียนมัธยมฮโยซานของพวกเขา ภายในวันเดียวของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม ซีรีส์ได้ครองอันดับ 1 บนชาร์ตของ Netflix ใน 25 ประเทศทั่วโลก และยังคงครองอันดับยืน 1 อย่างต่อเนื่องอีกสองสัปดาห์ สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะซีรีส์เกาหลีเรื่องที่ 4 ที่ทะยานขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของชาร์ตทั่วโลก ตามรอยความสำเร็จระดับโลกของ Squid Game, Hellbound และ อะนิเมชั่นแอ็คชั่นสุดมันส์ Arcaneทั้งนี้เมื่อซีซันแรกที่จบลงแบบปลายเปิด โดยนักเรียนทั้ง 6 คนได้รับการช่วยเหลือแต่ถูกกักกันโดยรัฐบาล ชเวนัมรา (โชยีฮยอน) กลายเป็นครึ่งซอมบี้ ขณะที่ อีชองซาน (ยุนชานยอง) อาจเสียชีวิต แต่ไม่มีการยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมชื่อเรื่อง : มัธยมซอมบี้ 2 (All of Us Are Dead 2)ผู้กำกับ : อีแจคยู, คิมนัมซูผู้เขียนบท : ชอนซองอิลผู้ผลิต : SLL, KIMJONGHAK PRODUCTIONเผยแพร่ทาง : Netflixcr : soompi.com, Netflix