เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Why Her?” [2022]

ชื่อเรื่อง : Why Her?ชื่อเกาหลี : 왜 오수재인가이프 | Wae Osujaeingaแนวซีรีส์ : ตื่นเต้น, ลึกลับ, โรแมนติก, ดรามาผู้กำกับ : พัคซูจิน (หญิง, ผลงานกำกับซีรีส์ The Hymn of Death, SBS - 2018 ), คิมจียอน และ คังโบซึงผู้เขียนบท : คิมจีอึน (หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Lies of Lies, Channel A - 2020)ผู้ผลิต : Studio S และ VO Mediaออกอากาศในเกาหลีใต้ ทางช่อง : SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 3 มิถุนายน 2565 – 23 กรกฎาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : ทุกวัน ศุกร์ และ วันเสาร์ ทาง Viu เวลา 21.10 น. (ตามไทย) เริ่มวันที่ 3 มิถุนายน 2565ทนายความดาวเด่น และอาจารย์สอนกฎหมาย ผู้ขึ้นชื่อในเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวและร้ายกาจ เธอเคยพยายามทำทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความว่างเปล่า เธอถูกบีบให้พักงานจากสำนักงานกฎหมายอันดับหนึ่ง มาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยซอจองนักศึกษากฎหมายปี 1 มหาวิทยาลัยซอจอง เขาเปิดบาร์เป็นของตัวเอง กงชาน ได้เจอกับ โอซูแจ ในอดีต ตอนที่เขาถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม และต้องติดคุกด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ก่อ ซึ่งเขาได้มาพบกับ โอซูแจ อีกครั้งในมหาลัยซอจองกฎหมายที่เธอเป็นศาสตราจารย์อยู่ อบอุ่นและไร้เดียงสา ซ่อนอดีตอันเจ็บปวดจากชะตากรรมที่พลิกผันประธานสำนักงานกฎหมายทีเค ที่ก้าวข้ามขอบเขตความดีและความชั่ว ทำทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการและแรงปรารถนาของตน แม้ว่ามันจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมก็ตาม เก็บซ่อนความรู้สึกภายในใจเก่งยาสกที่ใครจะอ่านออก คอยดูแลโอซูแจที่ภักดีต่อเขารุ่นพี่ นักศึกษากฎหมายปีที่ 2 และลูกชายคนรองของ ชเวแทกุก ประธานทีเค แต่ติดเอฟรวด นิสัยเห็นแก่ตัว เขาตกหลุมรัก โอซูแจ เช่นเดียวกันกับกงชาน- จีซึงฮยอน รับบทเป็น ชเวจูวาน- พัคชินอู รับบทเป็น ฮันดงโอ- อีจินฮย็อก รับบทเป็น นัมชุนพุง- ชาจองฮวา รับบทเป็น แจจุนฮี เพื่อนคนเดียวในชีวิต โอซูแจ- อีจูอู รับบทเป็น ซงมีริม- อีคยองยอง รับบทเป็น ฮันซองบอม ลูกความรายใหญ่ของ บริษัทกฎหมายทีเค- อียูจีน รับบทเป็น กงชาน ตอนวัยรุ่น- นัมจีฮยอน รับบทเป็น นาเซรยอนทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป บางคนลงเอยด้วยการเสียใจกับช่วงเวลานี้ และทิศทางใหม่ที่ชีวิตดำเนินไป โอซูแจ (รับบทโดย ซอฮยอนจิน) เป็นทนายดาวเด่นแห่งสำนักงานกฎหมายทีเค สำนักงานกฎหมายที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ ซูแจมักจะพยายามพาตัวเองไปสู่ความสมบูรณ์แบบและความสำเร็จ โดยไม่สนใจคนอื่นๆทุกคนต่างวิจารณ์เธอลับหลังว่าเป็นคนเย็นชา หยาบคาย และร้ายกาจ แต่เธอนั้นไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นพูด เพราะมันไม่ใช่ความผิดของเธอ ที่พวกเขาไม่พยายามมากพอที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ เธอไม่เคยนึกเสียใจเลยสักครั้งที่ใช้ชีวิตแบบนี้โอซูแจ ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งที่สำนักงานกฎหมายทีเค และสมาคมนักกฎหมาย เธอไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยและจบด้านกฎหมาย แต่กลับขึ้นชื่อว่าเป็นทนายดาวเด่นผู้โหดเหี้ยม เมื่อชื่อเธอได้รับการเสนอขึ้นเป็นประธานหุ้นส่วนหญิงคนแรกและคนต่อไปของทีเค จากการสนับสนุนของ ชเวแทกุก (รับบทโดย ฮอจุนโฮ) ซีอีโอทีเค ทุกคนต่างสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่?แต่แล้วจู่ๆ ซูแจกลับถูกลดตำแหน่ง แถมถูกบีบบังคับให้พักงานจากทีเค หลังจากมีข่าวลือว่าเธอมีส่วนทำให้ พัคโซยอง ฆ่าตัวตาย และเธอต้องเริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยซอจองในฐานะอาจารย์สอนกฎหมาย ในขณะเดียวกัน นาเซรยอน (รับบทโดย นัมจีฮยอน) หนึ่งในลูกศิษย์ของซูแจ ทำการติดโปสเตอร์ที่มหาวิทยาลัย บอกเล่าถึงรายละเอียดที่เธอถูกอาจารย์คนหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศ และเธอได้มาขอร้องให้ซูแจช่วยนอกจากนี้ การมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยซอจองยังทำให้ ซูแจ ได้พบกับ กงชาน (รับบทโดย ฮวังอินย็อบ) นักศึกษากฎหมายปี 1 เขาคือเด็กหนุ่มที่เธอรู้จักตอนเป็นทนายใหม่ๆ เมื่อในอดีต และเธอไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นจากความผิดที่เขาไม่ได้ก่อ เขาต้องติดคุก!!เพื่อเอาผิดศาสตราจารย์ที่ลวนลามเซรยอน กงชานเลยไปขอร้องให้ซูแจช่วย ซูแจแซว่ากงชานคงชอบเพื่อนคนนี้มาก แต่ลูกศิษย์หนุ่มกลับบอกว่าเขาชอบเธอ ซูแจยังได้รู้เหตุผลที่ กงชาน เลือกมาเรียนกฎหมายไม่ใช่เพื่อการแก้แค้นคนที่ใส่ร้ายเขา แต่เป็นเพราะเขาต้องการตามหาเธอและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอก็เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อซูแจพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มืดมิดที่สุด และเป็นกงชานที่ยื่นมือออกมาหาเธอเรื่องราวเข้มข้นได้ลุ้นกันตลอดเว ภาษาทนาย คำศัพท์กฎบัตรกฎหมายย่อยให้คนดูเข้าถึงได้ง่ายๆ นางเอกร้ายกาจแถมฉลาดเป็นกรด สนุกแบบตะโกน มุมโรแมนติกรักต่างวัยก็ใส่แทรกเข้ามาอย่างไม่รู้สึกถูกยัดเยียดกะให้ฟิน ซอฮยอนจิน สวยจับจิตร้ายถูกใจ จริง ส่วนฮวังอินย็อบ ก็จีบเก่งจนอยากได้มาทำพันธุ์ อันนี้ยิ่งกว่าจริง: viu.com, soompi.com, hancinema.net: ทวิตภพ แฟนเพจ SBS Drama, hancinema.net