แถลงข่าวหนังสยองขวัญ “ร้านของเก่า” (The Antique Shop)

ข้อมูลภาพยนตร์เรื่อง The Antique Shop (ร้านของเก่า):บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท NoonTalk Media จำกัด (สิงคโปร์): บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด: ศุภกร เหรียญสุวรรณ: 1 เส้นเรื่องหลัก ประกอบไปด้วย 3 เรื่องสั้น: 100 นาที: สยองขวัญ (Horror): 2 มิถุนายน 2565“แอนดี้” หนุ่มสิงคโปร์มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในคํ่าคืนหนึ่งที่ดูเงียบเหงา ขณะที่แอนดี้กำลังเดินอยู่ในย่านเมืองเก่า เขาถูกมนต์ขลังของร้านขายของเก่าดึงดูดเขาให้เข้าไป แอนดี้เดินดูของเก่าที่จัดวางอยู่ในร้านแห่งนั้น มันมีเสน่ห์ดึงดูดเขาบางอย่าง “หญิงสูงวัย” เจ้าของร้านออกมาต้อนรับอย่างดีและค่อยๆเล่าเรื่องราวแปลกๆที่เป็นที่มาของของในร้านแห่งนั้นทีละชิ้นชูบิง (Xu Bin) ประเทศสิงคโปร์ – รับบท “แอนดี้”“แอนดี้” นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ที่หลงเข้ามาในร้านขายของเก่าเดเมี่ยน ทีโอ (Damien Teo) ประเทศสิงคโปร์ – รับบท “อเล็ก”“อเล็ก” ผู้ช่วยมาดามในร้านของเก่าลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ - รับบท “มาดาม”“มาดาม” เจ้าของร้านของเก่าผู้เชื่อมต่อเรื่องราวความน่าสะพรึงของของเก่าในร้าน“วาดิ” หนุ่มชาวอินโดนีเซียที่ยอมจากลูกรักและภรรยามาเมืองไทยเพียงเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและส่งกลับบ้าน โดยนายจ้างของเขานั้นเป็นหนึ่งในแก๊งค์มาเฟียของธุรกิจผิดกฎหมาย วันหนึ่ง “วาดิ” ถูกแก๊งค์มาเฟียคู่แข่งจับตัวมาในสถานที่รกร้าง เค้าถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้ตัวหนึ่ง เป็นเก้าอี้ที่ผ่านการนําเหยื่อมานั่งมัดและทําการ “ฆาตกรรม” และเขายังได้เผชิญหน้ากับวิญญาณที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ “วาดิ” จะรอดพ้นจากกลุ่มมาเฟียรวมไปถึงเหล่าวิญญาณโดยรอบนี้ได้อย่างไรRio Dewanto (อินโดนีเซีย) – รับบท “วาดิ”“วาดิ” ชายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งค์มาเฟียและหาหนทางเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแฟรงค์ ภคชนก์ โวอ่อนศรี – รับบท “กริช”“กริช” มาเฟียลูกสมุนที่ชอบใช้แต่กำลัง“ไรอัน” ชาวสิงคโปร์ ผู้มาหลงรักกับสาวไทย และเขาได้มอบกําไลรักชิ้นหนึ่งให้กับแฟนสาว แต่กําไลนั้นได้นําพาให้เขาไปพบกับอุบัติเหตุและนําพาตนเองไปอยู่ในห้องขังของสถานีตํารวจแห่งหนึ่งที่ห่างไกลและร้างในชนบทแห่งหนึ่ง เขาจําไม่ได้ว่าเดินทางมายังสถานที่นี้ได้อย่างไร แต่เขาถูกจับอยู่ในห้องขังที่ร้องเรียกให้คนช่วยเท่าไร ก็ไม่มีใครได้ยิน มีเพียงแค่วิญญาณในห้องขังที่พยายามจะเข้าสิงร่างของเขา เพื่อจะได้มีชีวิตต่อไปอรอยเชียส แปง (Aloysius Pang) ประเทศสิงคโปร์ – รับบท “ไรอัน”“ไรอัน” นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่ตกหลุมรักสาวไทย** ปัจจุบัน อรอยเชียส แปง เสียชีวิตแล้วหลังจากถ่ายตอนกำไลแห่งความรักไม่กี่วัน โดยอุบัติเหตุทางการทหาร ทำให้ผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้าย **“ซง” หนุ่มชาวเกาหลีผู้ซึ่งเคยเดินทางมาเรียนที่เมืองไทย และถูกบูลลี่โดยเพื่อนคนไทยที่เคยเรียนในชั้นเดียวกัน การโดนบูลลี่ในครั้งนั้น ถูกเปลี่ยนเป็นความแค้นสะสมมาเป็นระยะเวลานาน หลังจากที่ “ซง” เดินทางกลับเกาหลีไปนาน อยู่ๆเพื่อนคนไทยทั้ง 3 ก็ได้รับคําเชื้อเชิญจากซงให้มางานวันเกิดที่บ้าน ทั้ง 3 กลับพบว่า มีเพียงเขาทั้ง 3 คนเท่านั้นที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆที่บ้านหลังนั้น พร้อมกับความลับที่ถูกปิดมานาน เรื่องของมีดแห่งความแค้นแพจินยอง (BAEJINYOUNG) ประเทศเกาหลีใต้ – รับบท “ซง”ซง นักเรียนเกาหลีที่เคยถูกบูลลี่และถูกเพื่อนแกล้ง จนทำให้ต้องกลับมาแก้แค้นมีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร - รับบท “แชมป์”แชมป์ เพื่อนนักเรียนไทยที่เคยหาเรื่องแกล้งซงนิว ชยภัค ตันประยูร - รับบท “วิน”วิน เพื่อนนักเรียนไทยที่เคยหาเรื่องแกล้งซงกัน เสฐพงษ์ เอวสุข - รับบท “เต้”เต้ เพื่อนนักเรียนไทยที่เคยหาเรื่องแกล้งซงยี่หวา ณัฐภัสสร จันทร์เจริญ - รับบท “แม่บ้านสาวใบ้”แม่บ้านสาวใบ้ ในบ้านของซงแถลงข่าวเปิดตัวอย่างทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับภาพยนตร์ไทยเขย่าขวัญเรื่องล่าสุด “ร้านของเก่า” (The Antique Shop) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์สยามภวาลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ทาง บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด นำโดย เอ๋ ศุภกร เหรียญสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ จับมือกับ บริษัทมีเดียมาแรงจากประเทศสิงคโปร์ อย่าง บริษัท Noontalk Media จำกัด นำโดย แดสมอน โกะ (Mr.Dasmond Koh) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันสร้างภาพยนตร์เขย่าขวัญ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการจับมือครั้งสำคัญของคนในวงการภาพยนตร์ที่ร่วมกันสร้างพัฒนาและผลักดันภาพยนตร์ฝั่งเอเชียให้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยจุดเริ่มต้นของโปรเจคนี้เกิดขึ้นจากการที่ บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด ได้เคยร่วมงานทำโปรเจคกับหลายประเทศ ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการสร้างหนังผีที่ได้ชื่อว่าน่ากลัวติดอันดับต้นๆของโลก จึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเทศมาร่วมผจญภัยกับผีไทย ในมุมมองใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอ จนได้เกิดเป็นภาพยนตร์เรื่อง “ร้านของเก่า” (The Antique Shop” ขึ้น ซึ่งงานนี้ เอ๋ ศุภกร ยังนั่งแท่นอีกตำแหน่งในฐานะผู้กำกับอีกด้วยร้านของเก่า (The Antique Shop) เป็นภาพยนตร์เขย่าขวัญที่ถ่ายทอดเรื่องราวความลึกลับและน่าขนลุกของของในร้านขายของเก่าแห่งหนึ่ง และบรรยากาศที่ราวมีมนต์ขลังดึงดูดจนทำให้นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดินเข้าไปในร้านแบบไม่รู้ตัว และของที่อยู่ในร้านขายของเก่าแห่งนั้นมีเสน่ห์ที่น่าขนลุกบางอย่างที่ทำให้เขาสนใจ จนกระทั่งหญิงสูงวัยเจ้าของร้านออกมาต้อนรับพร้อมกับเล่าที่มาแปลกๆของของในร้านแต่ละชิ้น จนนำมาสู่ 3 ความสยองที่น่าสะพรึงที่จะทำให้คุณหลอนจนเสียวสันหลังเลยทีเดียวซึ่งบรรยากาศในงานแถลงข่าวภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเข้มงวด ที่ได้รับเกียรติจากคนในวงการบันเทิง ผู้สนับสนุนใจดี เหล่าแฟนคลับกว่า400 ชีวิต รวมถึงสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ทำให้เป็นงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความระทึก น่าตื่นเต้น และความคึกคัก ครบรสเลยทีเดียว โดยเปิดงานแถลงข่าวด้วย 2 ผู้บริหารจาก 2 ประเทศ เป็นแม่ทัพนำทีมพาทุกคนเข้าสู่ความหลอน พร้อมด้วย นักแสดงนำจาก 4 ประเทศ ได้แก่ มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร จากประเทศไทย แพจินยอง (BAEJINYOUNG) ศิลปิน KPOP สมาชิกวง CIX จากประเทศเกาหลีใต้ ที่ประเดิมงานแสดงการเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่องนี้ เปิดตัว ชูบิง (XU BIN) นักแสดงจากประเทศสิงคโปร์ พระเอกเจ้าของรางวัล Top 10 Most Popular Male Artise จากมีเดียครอป สื่อหลักของรัฐบาลสิงคโปร์ และ ริโอ ดีวันโต้ (Rio Dewanto) นักแสดงระดับ A LIST จากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย อาทิ ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ, กัน เสฐพงษ์ เอวสุข, นิว ชยภัค ตันประยูร, ยี่หวา ณัฐภัสสร จันทร์เจริญ, เดเมี่ยน ทีโอ (Damien Teo) นักแสดงชาวสิงคโปร์ เป็นต้น และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เห็นจะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนำจากประเทศสิงคโปร์ อรอยเชียส แปง (Aloysius Pang) พระเอกจากสิงคโปร์ ได้รับรางวัล Top Ten Most Poppular Male Artise จาก มีเดียครอป สื่อหลักของรัฐบาลสิงคโปร์ ที่เสียชีวิตหลังจากถ่ายตอนกำไลแห่งความรักไม่กี่วัน โดยอุบัติเหตุทางการทหาร ทำให้ผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขา เรียกได้ว่านอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศของความหลอนจากเรื่องราวต่างๆของภาพยนตร์เรื่องร้านของเก่า (The Antique Shop) แล้วยังได้เปิดมุมมองจากแนวคิดนักแสดงต่างประเทศมาร่วมแสดงในภาพยนตร์ไทยครั้งแรกรวมกันถึง 4 ประเทศอีกด้วยห้ามพลาด กับ ภาพยนตร์เรื่อง “ร้านของเก่า” (The Antique Shop) ภาพยนตร์ที่จะพาคุณไปหลอนคลั่งสั่นประสาทกับของเก่าที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวสุดสยอง มาหลอนไปพร้อมกัน วันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ