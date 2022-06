เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Kiss Sixth Sense” [2022]

ชื่อเรื่อง : Kiss Sixth Senseชื่อเกาหลี : 키스 식스 센스 | kis sik-seu sen-seuแนว : โรแมนติก, แฟนตาซีผู้กำกับ : นัมกีฮุน (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ Oh My Baby, 2020 - tvN)ผู้เขียนบท : จอนยูรี (หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Radio Romance, 2018 - KBS)ดัดแปลงจากเว็บตูน : Kiss Sixth Sense | 키스식스센스ผู้แต่งเว็บตูน : Gasnyeoผู้ผลิต :ออกอากาศในเกาหลีใต้ ทางสตรีมมิ่ง : Disney Plusจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ วันละ 2 ตอน ติดต่อกันระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 25 พฤษภาคม 2565 – 29 มิถุนายน 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Disney Plus Hotstar TH ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. รับชม 2 EP ติดต่อกันชายผู้อ่อนไหวอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเขาในการอ่านลางบอกเหตุล่วงหน้า และเป็นที่รู้จักในแวดวงโษณาในนาม "เทพแห่งการโฆษณา" เป็นหัวหน้าทีม 1 แผนกวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทเจอูโฆษณา และเก่งที่สุดในธุรกิจนี้ ได้รับรางวัลโฆษณาการันตีฝีมือมากมาย เคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จ คือประสาทสัมผัสทั้งห้าของเขา ซึ่งไวกว่าคนทั่วไปถึง 10 เท่า แม้ว่าสิ่งนี้จะส่งผลดีในการทำงาน แต่บุคลิกที่เย็นชาและขี้จุกจิกได้โล่ห์ของเขา เป็นจุดที่สร้างความเครียดและความรำคาญให้กับผู้ร่วมงานโดยเฉพาะ ผู้ช่วยฮงเยซุลข้อความบนโปสเตอร์ของเขาเขียนกำกับไว้ว่า “เพียงหนึ่งจุมพิต อนาคตของชายคนนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว”ผู้ช่วยของชามินฮู ผู้มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตเมื่อเธอจูบใครสักคน ในฐานะพนักงานเออีของเจอูโฆษณา เธอกำลังรุ่งด้านการงานมีลุ้นเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแผนกในเวลาอันรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ในเวลาเพียง 6 ปีของการทำงาน อย่างไรก็ตาม เวลานี้เธอต้องปวดหัวจัดการกับความจู้จี้จุกจิกของชามินฮู ผู้เป็นยิ่งกว่าศัตรูคู่อาฆาตของเธอ แม้ว่าจะไม่รู้ว่าความสามารถพิเศษของเธอมาจากไหน แต่ฮงเยซุลมั่นใจ 100 % ว่าอนาคตที่เธอเห็นภาพนิมิต จะต้องเกิดขึ้นจริงข้อความบนโปสเตอร์ของเธอเขียนกำกับไว้ว่า "เธอผู้มองเห็นอนาคต เพียงจุมพิตเดียว"หากจะหาชายหนุ่มที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมครบถ้วนทุกอย่าง ก็คงหนีไม่พ้นอีพิลโยคนนี้ เขาเป็นอัจฉริยะในฐานะผู้กำกับโฆษณามือทอง ที่มักจะถูกจองคิวจากบริษัทเอเจนซี่โฆษณาหลายแห่งให้ไปร่วมงานเสมอ แต่เขายอมทำทุกอย่างเพื่อจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทเจอูโฆษณาที่มี ฮงเยซุล อดีตแฟนสาวที่เลิกรากันไปเนื่องจากผู้ชายที่ฮงเยซุลเห็นในอนาคตของเธอไม่ใช่เขา แต่เป็นชายคนอื่นข้อความบนโปสเตอร์ของเขาเขียนกำกับไว้ว่า “ชายผู้ที่อนาคตพลิกผัน ด้วยจุมพิตเพียงครั้งเดียว”- ฮวังโบรา รับบทเป็น จางอึมจี เพื่อนสนิทที่ทำงานของ ฮงเยซุล- คิมกีดู รับบทเป็น คังซางกู- คิมมีซู รับบทเป็น คิมมินฮี- ยุนจองฮู รับบทเป็น คิมโรมา- คิมแจฮวา รับบทเป็น โจซอนฮี- ยูจองโฮ รับบทเป็น ยอมกยองซ็อก- พัคซองกึน รับบทเป็น ท่านประธาน- อีจูยอน รับบทเป็น โอจียอง- คิมจางฮวาน รับบทเป็น ผู้จัดการของโอจียองกรุ๊ปฮงเยซุล (รับบทโดย ซอจีฮเย) สาวสวยและโสด ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ามือดีที่สุดของทีมวางแผน 1 ในบริษัทเจอูโฆษณา แต่ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในชีวิตเธอคือ หัวหน้าชา หรือ ชามินฮู (รับบทโดย ยุนคเยซัง) หัวหน้าทีม เจ้านายจอมจุกจิกอารมณ์แปรปรวนที่เธอไม่ชอบขี้หน้าโดยประหลาดเยซุลมีสัมผัสที่หกซึ่งเธอไม่รู้ว่ามีที่มาจากไหน ซึ่งมักทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอาคตได้อย่างแม่นยำ แต่การที่เธอได้เห็นตัวเองในอนาคตนอนกอดจูบกับมินฮูอยู่บนเตียงด้วยเรือนร่างอันเปลือยเปล่าทั้งคู่ เธอไม่อยากจะเชื่ออนาคตเพ้อเจ้อนี้ และปฏิเสธสิ่งที่เห็นเยซุลถูกจับได้ว่าพยายามจูบมินฮูแต่ฝ่ายชายลืมตาตื่นขึ้นมาเสียก่อน เรื่องนี้ทำให้ลูกพี่ลูกน้องของเยซุล เชื่อเตลิดเปิดเปิงไปว่ามินฮูเองก็ต้องชอบเยซุลอย่างแน่นอนอยู่มาวันหนึ่ง เยซุลดื่มจนเมามาย และเผลอเล่าเรื่องความสามารถพิเศษที่หากจูบกับชายใดก็จะมองเห็นอนาคตของเธอกับชายคนนั้นให้มินฮูฟัง แถมยังบอกว่าเห็นตัวเองกับเขานอนด้วยกันในอนาคตด้วย แต่มินฮูไม่เชื่อเรื่องนี้ ขณะที่เขาเองไม่ก็ไม่ยอมเล่าความลับเรื่องความสามารถพิเศษของตนให้เธอรับรู้ในขณะที่ทั้งสองคนต่างซ่อนความสามารถที่เป็นความลับ และพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมงานที่จิกกัดทะเลาะกันเบาๆ อุบัติเหตุครั้งหนึ่ง นำไปสู่การจุมพิตระหว่างชามินฮูและฮงเยซุล และภาพนิมิตของอนาคตอันน่าตกใจที่ฮงเยซุลเห็น ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นความรักอันบ้าคลั่งของพวกเขา แต่เมื่อเขาถามเธอกลับปฏิเสธ บอกว่า จำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์อันซับซ้อนกลับยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อ อีพิลโย (รับบทโดย คิมจีซ็อก) แฟนเก่าผู้เป็นรักแรกของเยซุลกลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้ง หลังจากหลังจากห่างกันไปนานถึงสามปีหากริมฝีปากของนางเอกไปสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของร่างกายคนอื่น จะทำให้มองเห็นอนาคต ส่วนอีตาพระเอกของเราก็สู้กลับจ้า มีสัมผัสพิเศษขั้นเทพ ทั้งหูทิพย์ สายตาคมกริบปานเหยี่ยว จมูกไวต่อกลิ่นและอ่อนไหวต่อทุกสัมผัส รับรู้ทุกสิ่งไวมากกว่าคนปกติ 10 เท่า แค่พล็อตก็บันเทิงแล้ว คิดดู เรื่องนี้ป๋ายุนคเยซังแซ่บและอบอุ่นเกินเบอร์ไปมาก ส่วน ซอจีฮเย คือ ดีย์มาก สวยปัง ความเป็นการ์ตูนก็มาเสริมทำให้เรื่องยิ่งดูสนุก เบิ่งเลยจ้ะคลายเครียดไม่ผิดหวัง Disney Plus Hotstar Thailand: DisneyPlusTH, soompi.com, hancinema.net: hancinema.net, ทวิตภพ แฟนเพจ DisneyPlusTH, twitter.com