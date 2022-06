“เมฆ-มาร์ค” จับคู่จิ้น เสิร์ฟความฟิน!

หลังซีรีส์มาแรง “แล้วแต่ดาว Star In My Mind”จาก “GMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ส่งความฟินพุ่งปรี๊ดทะลุจอและได้รับกระแสตอบรับดีอย่างล้นหลาม ล่าสุดเตรียมส่งไม้ต่อสู่ซีรีส์เรื่องใหม่ “ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart”ลงจอให้แฟนๆ ได้ฟินกันต่อแบบเต็มอิ่ม กับเรื่องราวการเจอกันของคนแปลกหน้า ที่จะพาให้หัวใจเปลี่ยนไปตลอดกาลโดยได้นักแสดงหนุ่มหล่อมากฝีมือ “เมฆ-จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์” และนักแสดงวัยรุ่นน้องใหม่ “มาร์ค-จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์”มาประกบคู่จิ้นฟินกระจายครั้งแรกถ่ายทอดความรักของคนที่ต่างกันพร้อมแท็กทีมเหล่านักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตคับคั่ง “จุง-อาเชน ไอย์ดึน,ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, อาร์ม-วีรยุทธ จันทร์สุข, ไมค์-ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต, ท็อปแท็ป-จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล, อั๋น-ณภัทร พัชรชวลิต, พริกขิง-สุรีย์ญะเรศ ยะคะเรศฯลฯ”มาเสิร์ฟความฟินเบอร์แรงและอบอุ่นหัวใจขั้นสุดที่สร้างสรรค์ผลงานการกำกับโดย“นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล”ผู้กำกับฯ คนเก่งฝีมือคุณภาพ เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่3 มิถุนายนนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกทาง Viuเวลา 22.30 น.เรื่องราวความรักของคนที่ต่างกันการเจอกันของคนแปลกหน้า ที่จะพาให้หัวใจเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อการต้องขึ้นดอยแบบเฉพาะกิจของ “หมอขั้วฟ้า” (รับบทโดย เมฆ-จิรกิตติ์) ทำให้เจอกับ “ปริ๊นซ์” (รับบทโดย มาร์ค-จิรันธนิน) ครูอาสาที่ต่างคนต่างไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่แรกเจอ แต่ยิ่งทะเลาะกันเท่าไหร่กลับยิ่งทำให้พวกเค้าเข้าใจกันมากขึ้น คนสองคนที่ต่างกัน กับบรรยากาศบนดอยที่แสนจะโรแมนติกและเป็นใจ สุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างไร? มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันติดตามชมซีรีส์“ขั้วฟ้าของผม Sky In Your Heart” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกทาง Viuเวลา 22.30 น. เริ่มตอนแรกวันศุกร์3มิถุนายนนี้และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter : GMMTV