Scoop พิเศษ : เปิดวาร์ป 5 ซีรีส์ของ “จิ่วลู่เฟยเซียง” นักเขียนมือหนึ่งโลกเวทมนตร์-แฟนตาซี จาก “ทาสปีศาจ” ถึง “ปฐพีไร้พ่าย”

ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวดีให้คอซีรีส์จีนได้มีเฮติดๆ กันหลายเรื่อง ทั้งการมาถึงของซีรีส์จีนที่รอคอยอย่าง ‘ทาสปีศาจ’ (The Blue Whisper) ที่จะพูดไทย-บรรยายไทยซะที, การเปิดกล้องของซีรีส์ The Legend of Shen Li (ปฐพีไร้พ่าย) ที่ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าได้ตัวพ่อตัวแม่ระดับแม่เหล็กอย่าง จ้าวลี่อิง-หลินเกิงซิน มาคู่กันแน่นอนไหนจะการปล่อยทีเซอร์อย่างเป็นทางการของซีรีส์แนวเทพเซียนตัวดีอีกหลายเรื่อง การันตีว่ามาไทยชัวร์ ทำเอาคอซีรีส์ใจชื่นถ้าสแกนดี ๆ สังเกตได้ว่าในจำนวนซีรีส์ที่ได้รับการจับตามอง ล้วนเป็นผลงานเขียนเจ้าของนามปากกา ‘จิ่วลู่เฟยเซียง’ นักเขียนนิยายอันดับต้นๆ ของแนวเทพเซียน ที่มีแต่ผลงานครบเครื่องฟอร์มจัดออกมาหลายเรื่องสำหรับแฟนนิยายจีนสายเทพเซียนต่างโดนผลงานของเธอตกกันถ้วนหน้า เช่นเดียวกับแฟนนิยายชาวไทยเพราะมีสำนักพิมพ์ไทยกวาดผลงานของนักเขียนนางนี้นำเข้ามาแปลไทยหลายเรื่อง ส่วนคอซีรีส์อาจผ่านตาผลงานมาไม่มากนัก เนื่องจากมีดัดแปลงออกมาเป็นซีรีส์ที่ออนแอร์แล้วเพียงเรื่องเดียวคือ เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ (The Legends - 2019) แต่ก็ประสบความสำเร็จเกินคาด แจ้งเกิดให้กับนักแสดงนำและสร้างชื่อไปอีกขั้นให้กับนักเขียนท่านนี้อีกด้วย โดยเจาเหยาเข้าฉายในไทยหลายช่องทางทั้ง MONOMAX, TrueIDและ IQIYI Thailandจากกระแสเจาเหยาบวกกับงานเขียนที่มีเอกลักษณ์สไตล์แฟนตาซีเฉพาะตัวทำให้นิยายหลายเรื่องของจิ่วลู่เฟยเซียงถูกนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ และมีคิวจ่อคิวฉายรัวๆๆ ตั้งแต่ปีนี้และคาดว่าจะลากยาวต่อเนื่องกันไปอีก 2 ปีเลยทีเดียวงานนี้ใครจะสายนิยายและคอซีรีส์ก็เตรียมเข้าทีมอดนอนกัน จักรวาลหมุนรอบโซฟากันได้เลย ส่วนมีเรื่องอะไรโดน ๆ กันบ้าง พาไปชมกันเรื่องนี้ไม่พูดเห็นจะไม่ได้ เพราะเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์และเรตติ้งดีงามเว่อร์วังที่จีนโดยฉายจบไปแล้วทาง Youkuจีน และจะมาฉายพากย์ไทยทาง MONOMAX (10 มิ.ย.) ดัดแปลงจากนวนิยายนางเงือกสุดโรแมนติกเรื่องแรกของจีน กับเรื่องราวความรักระหว่าง ‘จี้อวิ๋นเหอ’(ตี๋ลี่เร่อปา) ผู้พิทักษ์หุบเขาหมื่นบุบฝาและ ‘ฉางอี้’ (เหรินเจียหลุน) ราชันเงือกหนุ่มแห่งท้องทะเล เมื่อจี้อวิ๋นเหอได้รับภารกิจมาจับเงือกมาถวายแก่องค์หญิง แต่เงือกเป็นเผ่าพันธุ์ที่ว่ากันว่าไม่เชื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจี้อวิ๋นเหอหลอกล่อฉางอี้ต่างๆ นานา จนฉางอี้ยอมเสียสละอะไรมากมายเพื่อจี้อวิ๋นเหอ จนจี้อวิ๋นเหอเองก็ไม่อาจมองข้ามความจริงใจนี้ไปได้ เกิดเป็นความรักต้องห้าม ไม่พูดเยอะ...ที่เหลือตามไปดูกล้ามแน่น ๆ ของเหรินเจียหลุน และหน้าสวย ๆ ของตี๋ลี่เร่อปากันเองในซีรีส์ตัวเต็มการันตีความจิ้นฟินกระจาย ดราม่า ปวดตับ บีบหัวใจ ตัวซีรีส์แบ่งเป็นสองภาค ภาคแรก 22 ตอน ภาคสอง 20 ตอนปกติแนวเทพเซียนฝ่าด่านเคราะห์กัน 3 ชาติก็เพลียจิตเหนื่อยใจจะแย่กันแล้ว แต่ Love You Seven Times หรือชื่อไทยในเวอร์ชั่นนิยายว่า ‘เจ็ดชาติภพหนึ่งปรารถนา’ จิ่วลู่เฟยเซียงจัดหนักให้ตัวละครหลักเผชิญชะตากรรมถึง 7 ชาติกันเลยทีเดียว โดยได้สองนักแสดง ‘ติงอวี่ซี’ พระเอกสุดคิ้วท์จากซีรีส์สุดรั่ว‘ข้านี่แหละองค์หญิงสาม’ (The Romance of Tiger and Rose - 2020) และ ‘หยางเชาเยว่’ ไอดอลสาวจากวง Rocket Girls 101 นางเอกน้องใหม่ที่กำลังมีผลงานออนแอร์ในขณะนี้ จากซีรีส์ดาบเสียดฟ้า (Heroes - 2022)Love You Seven Times เป็นเรื่องระหว่าง ‘เสี่ยวเสียงจื่อ’ เซียนน้อยที่เกิดขึ้นจากเมฆก้อนหนึ่ง ไร้ความรู้สึก มีหน้าที่เป็นเด็กรับใช้เฝ้าด้ายแดงในตำหนักผู้เฒ่าจันทรา วันหนึ่งเทพดาว‘ชูคง’ ตกลงมาหน้าตำหนักผู้เฒ่าจันทรา การพบกันของทั้งสองกลายเป็นการโต้เถียงชุลมุน ทำให้ด้ายแดงตำหนักผู้เฒ่าจันทราพันกันยุ่งเหยิง บุพเพของมนุษย์วุ่นวาย ทั้งสองถูกลงโทษให้ไปประสบวิบากกรรมชีวิตร่วมกันบนโลกมนุษย์เจ็ดชาติภพตัวนิยายค่อนข้างเป็นแนวโรแมนติกคอเมดี้เล่าความเกรียนของทั้งสอง เป็นคู่กัดอลเวงชนิดไม่มีใครยอมใคร ผสมโรงกับดราม่าเป็นช่วง ๆ ฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะดราม่าน้ำตาแตกจนเกินไปสำหรับตัวซีรีส์ลิขสิทธิ์เป็นของ IQIYI จำนวน 36 ตอนจบ และข่าวดีคือเรื่องนี้มาฉายไทย บน IQIYIThailand ปูเสื่อคอยกันได้เลยอีกเรื่องที่ถูกจับตาไม่แพ้กัน คือ Love Between Fairy and Devil ดัดแปลงจากนิยายในชื่อไทยว่า‘ของรักของข้า’ที่ได้iQiyi (อ้ายฉีอี้) สร้างเป็นออริจินัลซีรีส์จีน ปั้นคู่จิ้นคู่ใหม่ระหว่างพระนางสายไอดอลอย่าง หวังเฮ่อตี้ หรือ ดีแลนหวัง พระเอก F4 เต้าหมิงซื่อเวอร์ชั่นจีนปี 2018 และ‘อวี๋ซูซิน’นักร้องไอดอลสาวจากวงเกิร์ลกรุ๊ป THE 9นางเอกจากซีรีส์ ‘เพลงรักใต้แสงจันทร์’ (Moonlight - 2021) ที่พกพาความสามารถเกินตัว มารับงานซีรีส์แนวเทพเซียนเป็นครั้งแรกLove Between Fairy and Devil เล่าความรักความเกลียดชังของสามอาณาจักร ผ่านตัวละครเอกเซียนสาวที่ถูกปีศาจตงฟางชิงชาง (ดีแลนหวัง) กำจัด หมื่นปีต่อมาเธอมาเกิดใหม่เป็นเสี่ยวหลานฮวา (อวี๋ชูซิน) เซียนบุปผาที่ไปคืนชีพปีศาจตงฟางชิงชางจากการจองจำโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ดูเหมือนว่าปีศาจไร้หัวใจกำลังตกหลุมรักนางฟ้าน้อยผู้แสนน่ารักอ่อนโยนคนนี้เสียแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องลุ้นมาบน IQIYI Thailand 36 ตอนจบมากันที่ซีรีส์ที่ยังไม่ได้โปรแกรมฉายซะที ได้แต่คาดเดากันไปว่าจะมาปลายปีนี้หรือปีหน้า เพราะเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อปลายปี 2021 สำหรับ Back From the Brink ซีรีส์จีนดัดแปลงจากนิยายล่าหัวใจมังกรที่ได้เป็นพระเอกหล่อออร่ากระจาย ‘โหวหมิงห้าว’ จากซีรีส์บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ปี 2 (The Lost Tomb 2 - 2019), ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ (A Girl Like Me - 2021) มาคู่กับ ‘โจวเย่’ นักแสดงหน้าใสแจ้งเกิดจากนักรบพเนจรสุดขอบฟ้า (Word Of Honor - 2021)เรื่องนี้จะเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระนางกระโดดมาเล่นแนวแฟนตาซี โดยโหวหมิงห้าว รับบทมังกรผู้เรียบง่ายที่ถูกอดีตคนรักทรยศหักกระดูก เลาะเส้นเอ็น และถอดเกล็ดบนร่างเพื่อไปสร้างเสื้อเกราะจนหนีหายไปจากใต้หล้า ส่วนโจวเย่รับบทเป็นหญิงสาวผู้มีพลังชีวิตปริศนาที่ปรากฏตัวมาพร้อมข่าวลือการกลับมาของมังกรตัวซีรีส์ได้ แซม โหว (Sam Ho)ทีมกำกับซีรีส์จาก‘ตำนานสกุลตู๋กู’ (The legend of Dugu 2018), ไฟผลาญจันทร์(And the Winner Is Love - 2020) และ Immortality ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายวายเรื่อง “ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา” มาคุมบังเหียน แถมได้ทีมคอสตูมดีไซเนอร์ฝีมือฉกาจจาก ‘ฉู่เฉียว จอมใจจารชน’(Princess Agents (2017)และ ‘สยบฟ้าพิชิตปฐพี ภาค 2’(Ever Night (2018)มาครีเอตความปังของเสื้อผ้าฉะนั้นการันตีได้ถึงดีกรีความอลังการ โดยที่จีนมีแผนฉายทาง Youku 40 ตอนจบ แต่ยังไม่กำหนดเวลาฉายปิดท้ายด้วยซีรีส์ที่ทั้งแฟนนิยายและแฟนซีรีส์ต่างตบมือแซ่ซ้องสรรเสริญ เมื่อ The Legend of Shen Li ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายชื่อไทยว่า‘ปฐพีไร้พ่าย’เปิดกล้องถ่ายทำหลังจากที่ลือแล้วลืออีกว่าจะได้คู่พระนางในตำนานอย่าง จ้าวลี่อิ่ง&หลินเกิงซิน มารับบทนำ จนวันเปิดกล้องเมื่อปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ถึงมีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นทั้งคู่ ก็ถูกใจชาวติ่งไปตามๆ กัน เพราะเป็นคู่พระนางที่แฟนซีรีส์อยากให้โคจรมาคู่กันมากที่สุด หลังเรื่องสุดท้ายเมื่อ 5 ปีก่อนจาก‘ฉู่เฉียว จอมใจจารชน’(Princess Agents (2017)เรื่องราวเล่าการมาพบกันของ ‘สิงจื่อ’มหาเทพมังกรดำผู้ทรงอำนาจยุติธรรม แต่ทว่าเยือกเย็นที่สุด เขาใช้บารมีของตนพยุงทุกภพเข้าด้วยกัน เพื่อรักษาสมดุลระหว่างเทพ ผี ปีศาจ และมนุษย์ แต่กลับไร้ความรู้สึก ไร้รัก ไร้ญาติขาดมิตร ตลอดอายุขัยเป็นไปอย่างน่าเบื่อจึงใช้เวลาว่างอวตารลงไปท่องเที่ยวยังโลกมนุษย์ต่างจาก ‘เสิ่นหลี’ที่มีชีวิตเต็มไปด้วยสีสันนางเป็นอ๋องอันดับหนึ่งแห่งแดนอสูร ฝีมือร้ายกาจ องอาจ กล้าหาญ หากลัวใครในพิภพไม่ แต่ชะตากลับผูกให้เสิ่นหลีต้องแต่งงานกับอ๋องปี้ชางเซียนหนุ่มแห่งแดนสวรรค์ เจ้าชู้หลายใจ อ่อนแอราวสตรีเพื่อผูกพันธมิตรระหว่างสวรรค์และแดนอสูรนางจึงแอบหนีจากแดนอสูรเพื่อเลี่ยงการแต่งงาน ตกมายังโลกมนุษย์ในสภาพวิหคฟ้า แต่มนุษย์กลับคิดว่านางเป็นไก่เลยโดนจับถอนขนใส่กรงรอขายซะงั้น!!จนมีมนุษย์พิการขาเป๋มาซื้อนางไป เสิ่นหลีไม่รู้เลยว่าชะตาได้เปลี่ยนให้ชีวิตของทั้งสองผูกกันอย่างแนบแน่นใครที่เลิฟซีรีส์แนวสาวสตรองเก่งกล้าสามารถ ต้องไม่พลาด เพราะคาแร็กเตอร์เสิ่นหลีเป็นตัวละครชนิดทั่วภพจบแดนนางสยบมาหมด แม้คาแร็กเตอร์ของจ้าวลี่อิ่งจะเป็นสาวหวานร่างเล็ก แต่จากฝีไม้ลายมือที่ปล่อยของในซีรีส์ฉู่เฉี่ยวฯ เชื่อว่าไม่มีใครกังขาในความสามารถของเธอ โดยวางแผนฉายไว้ที่ 40 ตอนจบบนTencent Videoเรื่องนี้คงต้องรออีกเป็นปีกว่าจะได้ชม แต่ถ้าใครเป็นสายเปย์ อยากไปก่อนไม่รอแล้ว จะไปหานิยายมาสปอยล์ตัวเองก่อนได้ เพราะนำเข้ามาแปลไทยถูกลิขสิทธิ์แล้วของสำนักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอมSoftlensmydramalist.com