“พัคโบกอม” ชมแฟชั่นโชว์ในไทย 1 มิ.ย. บินร่วมงานเป็นประเทศแรกหลังออกจากกรมทหาร

สำหรับแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้จะจัดวันที่ 1 มิถุนายน ณ The Pinnacle ห้างไอคอนสยาม ซึ่งจะมีดาราดังระดับแถวหน้าของประเทศไทยมากกว่า 20 ชีวิตมาร่วมงานนี้ และมี Friend of the Brand และแบรนด์แอมบาสเดอร์คนดังของ Louis Vuitton จาก ประเทศโซนเอเชียมาร่วมชมโชว์ครั้งนี้ด้วย 8 ประเทศ ละมีการเปิดเผยแล้วหนึ่ง คือ พัคโบกอม หรือ โบกอมมี่ นั่นเอง#LouisVuitton #LVMenFW22 #ParkBoGum #พัคโบกอมข้อมูลและภาพจาก ทวิตภพ ELLE Thailand,