Review ซีรีส์ : “The Lincoln Lawyer” [2022] ทนายสายเดือด เหลี่ยมจัดขั้นสุด สนุกจนต้องยกนิ้วให้!

ใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนว Courtroom Drama เข้มข้นด้วยเล่ห์เหลี่ยม การชิงไหวชิงพริบ เชือดเฉือนคารมและงัดกลยุทธ์มาสู้กันในชั้นศาลแบบไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร ‘The Lincoln Lawyer’ (2022) จะไม่ทำให้คุณผิดหวังซีรีส์ภาคต่อจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันในปี 2011 ที่แม้หนังจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ซีรีส์ 10 ตอนของ Netflix กลับสนุกอย่างร้ายกาจและสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้อย่างแสบ ๆ คัน ๆ กระทั่งหักมุมในตอนจบชนิดมันหยดจนนาทีสุดท้าย!The Lincoln Lawyer เวอร์ชั่นซีรีส์เป็นการนำนิยายเล่มสองชื่อ ‘The Brass Verdict’ (ว่าด้วยเรื่องราวของทนายความจอมแสบ ‘ไมเคิล มิคกี้ ฮอลเลอร์’) ผลงานของนักเขียนนิยายแนวสืบสวนและอาชญากรรมขั้นเทพ ‘ไมเคิล คอนเนลลี’ เจ้าของสถิติ Best Seller กว่า 74 ล้านเล่มทั่วโลก และได้รับการแปลถึงกว่า 40 ภาษา มานำเสนอผ่านมุมมองของผู้กำกับฯ เดวิดอี. เคลลี (David E. Kelley) ผู้เคยฝากผลงานซีรีส์ ‘Anatomy of a Scandal’ ทาง Netflix มาแล้ว และได้ฟีดแบ็คดีเกินต้านเวอร์ชั่นซีรีส์ นำแสดงโดย มานูเอล การ์เซีย-รุลโฟ (Manuel Garcia-Rulfo) นักแสดงชาวเม็กซิกันวัย 41 ปี มาถ่ายทอดตัวละคร ‘ไมเคิล มิคกี้ ฮอลเลอร์’ ได้อย่างแสบ ๆ คัน ๆ ผสมความเท่เจ้าเล่ห์นิด ๆ ซึ่งผู้ชมและนักวิจารณ์ก็ดูจะถูกอกถูกใจเวอร์ชั่นของมานูเอล (ไม่แพ้เวอร์ชั่นหนังที่แสดงโดย แมทธิว แม็คคอนาเฮย์) เนื้อหาในเวอร์ชั่นซีรีส์ก็เป็นช่วงชีวิตฟ้าหลังฝนของฮอลเลอร์ จึงไม่แปลกที่ทำให้คาแร็กเตอร์ของตัวละครนี้เปลี่ยนไป และนั่นอาจเป็นส่วนหนึ่งทำให้ผู้ชมอินกับเวอร์ชั่นซีรีส์มากกว่าซีรีส์เล่าถึงชีวิตพลิกผันหลังจากมิคกี้ ฮอลเลอร์ประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นเซิร์ฟจนชีวิตเกือบปลิว ทำให้เขากลายเป็นคนติดยาแก้ปวดอย่างเมามันถึงขั้นเสียงานเสียการไปนาน 18 เดือน อีกทั้งเขายังแยกทางกับภรรยาที่เป็นอัยการจอมเฟียสอย่าง ‘แม็กกี้ แม็คเฟอร์สัน’ รับบทโดย ‘นีฟ แคมป์เบลล์’ (Neve Campbell) และต้องต่อสู้กับความพยายามเลิกยาแก้ปวดจนชีวิตสิ้นหวังเหมือนคนไร้ค่าระหว่างที่ฮอลเลอร์กำลังสิ้นหวังเพราะชีวิตพังขั้นสุด เขากลับได้รับข่าวร้ายว่า ‘เจอร์รี วินเซนต์’ เพื่อนทนายความของเขาถูกฆาตกรรมอำมหิต ทิ้งปมปริศนาพร้อมกับพินัยกรรมยกบริษัทและคดีความต่าง ๆ ให้ฮอลเลอร์ทั้งหมด เขาจึงไม่รอช้าที่จะคว้าโอกาสที่สองของชีวิตเพื่อแลกกับการเริ่มต้นใหม่ด้วยการพิสูจน์ตัวเองในคดีมหาชนที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจล้นหลาม อย่างคดีฆาตกรรมสุดอื้อฉาวของ ‘เทรเวอร์ เอลเลียต’ รับบทโดย คริสโตเฟอร์ กอร์แฮม (Christopher Gorham) อัจฉริยะแห่งวงการเกมเมอร์และเจ้าของบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ที่โดนกล่าวหาว่าฆ่าภรรยาและชู้รักระหว่างเริงรักกันในบ้านพักสุดหรูริมทะเลแต่แล้วโอกาสที่สองของชีวิตดูจะไม่ง่ายเอาเสียเลยสำหรับฮอลเลอร์ เมื่อเขาต้องเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ ของลูกความระดับเซเลบริตี้ ทั้งยังเข้าไปพัวพันกับการทุจริตการปิดบังซ่อนเร้นและความลับดำมืดทั้งของเจอร์รีและผู้ทำหน้าที่ผดุงความยุติธรรมแต่ด้วยความฉลาดล้ำทันเล่ห์เหลี่ยมทำให้ฮอลเลอร์ต่อกรกับคู่ปรับทั้งในที่ลับและที่แจ้งได้อย่างดุเดือดเนื้อหาหลักทั้ง 10 ตอนว่าด้วยเรื่องการล้างมลทินให้เอลเลียตชนะคดีความในชั้นศาล และกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาสาธารณชน แต่เอลเลียตกลับทำตัวน่าสงสัยอยู่หลายจุด (บอกเลยคนเขียนบทและผู้กำกับฯ ร่วมมือกันสับขาหลอกจนเดาทางไม่ถูก) พร้อมกับความมันในการค้นหาหลักฐาน ไขปมปริศนาฆาตกรรม การทุจริต ติดสินบน ฯลฯ จนฮอลเลอร์เกือบเอาชีวิตไม่รอดความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้มาจากการแคสติ้งตัวละครได้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่ฮอลเลอร์และทีมเพื่อนสุดแสบอาทิ ‘ลอร์นา’(รับบทโดย Becki Newton) เพื่อนสาวคนสนิทกับความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างเธอกับฮอลเลอร์ (เพราะในมือถือฮอลเลอร์เมมฯ ชื่อเธอว่า “ภรรยาคนที่สอง”) พนักงานคนสำคัญในออฟฟิศผู้รับหน้าที่ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่เลขาฯ แม่บ้าน สายสืบ จนถึงแอดมิน(จ้างคุ้มมาก)ลอร์นาเป็นคนรักของ‘ซิสโก้’ (รับบทโดย Angus Sampson)อดีตแก๊งค์สเตอร์สุดโหดที่ผันตัวเองมาเป็นสายสืบและเพื่อนสนิทคนสำคัญของฮอลเลอร์คู่นี้เป็นกองหนุนตัวเทพอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฮอลเลอร์เกือบทุกคดีแล้วยังช่วยชีวิตเขาทั้งในเรื่องงานและปัญหาส่วนตัวอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีเหล่าจำเลยจากคดีความที่ฮอลเลอร์เป็นทนายส่วนตัว และช่วยให้พวกเขาชนะคดีด้วยมันสมองและกลยุทธ์เฉพาะตัวของฮอลเลอร์ นั่นทำให้ซีรีส์ทั้งสนุก มีชั้นเชิง เสียดสีสังคมและสะท้อนความเป็นมนุษย์ยุคโซเชียลฯ ได้อย่างเจ็บแสบส่วนตัวละครที่น่าสนใจก็ต้อง‘อิซซี่’ (รับบทโดย Jazz Raycole) อดีตมือกาวที่ได้ฮอลเลอร์ช่วยให้รอดพ้นจากคดีความและกลายเป็นคนขับรถให้กับฮอลเลอร์รวมถึงลูกความในคดีอื่น ๆ ที่หลังได้รับการช่วยเหลือจากฮอลเลอร์ก็อาสาทำบางสิ่งเพื่อตอบแทนเช่นกัน ดูแล้วออกแนวทั้งฮาและต้องยกนิ้วให้กับความแสบของฮอลเลอร์ที่ยืมมือแต่ละคนในมิชชั่นต่าง ๆ ได้อย่างแพรวพราวอีกหนึ่งความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้ คือการเล่าเรื่องที่ไม่ได้มีแค่ปมดาร์คไซต์ของมนุษย์ด้านเดียว เรายังได้เห็นไบร์ทไซต์ของหลายตัวละคร อย่างฮอลเลอร์เป็นคนรักษาคำพูด ซื่อสัตย์ต่อลูกความ และการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เช่นเดียวกับมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เพื่อนสนิท จนถึงแก๊งสเตอร์ ที่ทำให้สัมผัสได้ถึงความมีมิติของตัวละครที่ดูสมจริง แม้บางตอนจะดูเนือย ๆ ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้น่าเบื่อจนเกินให้อภัยซีรีส์ยังสอดแทรกมุมมองทางจิตวิทยา เทคนิคการเลือกลูกขุน ศิลปะในการสื่อสารเพื่อชนะใจคน การบิดเบือนรูปคดี การทรยศหักหลัง ฯลฯ ต่อให้ฮอลเลอร์จะฉลาดล้ำทันคนแค่ไหนก็ตกหลุมพรางของคนฉลาดเกมโกงมากกว่า นั่นเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ The Lincoln Lawyer เป็นซีรีส์ที่ควรค่าแก่การสตรีมมิ่งในวันหยุดแล้วนอนดูจนจบซีซั่นแรกไปเลยแม้ล่าสุดNetflix จะยังไม่ออกมาให้ข่าวใด ๆ ว่า The Lincoln Lawyer ควรค่าแก่การไปต่อในSS2 หรือไม่? แต่ผู้ชมก็เรียกร้องให้นำนิยายเล่มสามของไมเคิล คอนเนลลี มาปัดฝุ่นเตรียมพร้อมได้เลย มีคนรอชมเพียบ รับชมตัวอย่างได้ที่ด้านล่างRassarinwww.netflix.com/ netflixlife.com/ www.radiotimes.com/