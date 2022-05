“ชาคริต-จอย ศิริลักษณ์” คว้านักแสดงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยม รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ ๑๐

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

การจัดงานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ ๑๐ โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท. ขอร่วมเป็นแนวทางที่จะสร้างมาตรฐาน และความเชื่อถือให้เกิดขึ้นต่อคุณภาพของวิทยุโทรทัศน์และในสายตานานาประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรผู้ผลิตสื่อรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนในการผลิตสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันที่มีการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์เกิดขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องชมเชย สนับสนุนที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเกิดการแข่งขันสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างสรรค์มีคุณค่าทางศิลปะบันเทิงตรงตามความต้องการและโอกาสของวงการวิทยุโทรทัศน์ไทย ทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันและอนาคตรวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้จัดโครงการงานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล “พิฆเนศวร” แก่บุคคลและองค์กรเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจสำหรับตัวเองและผู้เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ ทางสมัชชาฯ และคณะกรรมการจัดงาน จึงได้รับการพิจารณาเพื่อเข้ารับประทาน รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัล “พิฆเนศวร ” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีพิธีมอบรางวัลใน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นักแสดงดาวรุ่งจาก ซีรีส์ธรรมะ “นางวิสาขา” ได้แก่ ไอซ์-เดชาพัชร ชัยรัตน์ และ นนท์-ภูวริช เขียวชอุ่ม ร่วมด้วยนักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์วาย “Boxer in heart หมัดนี้ให้นาย” ได้แก่ โอตะ-มองโกล ภัทรมานพ และ ซินเวียร์-วุฒิเมศร์ กีรติวัฒนารุจน์ เป็นผู้เชิญรางวัลพระพิฆเณศวร โดยมีบุคคลเข้ารับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลสาขา กิตติมศักดิ์อัครบุคคลแห่งชาติ ได้แก่ รอง เค้ามูลคดีรางวัลสาขานักแสดงเอเชียดาวรุ่ง ได้แก่ Yang Dong Won (ยัง ดง วอน) และได้รับการแต่งตั้งเป็น ทูตมิตรภาพวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (Ambassador of Cultural Friendship and Tourism Promotion to ASEAN )รางวัลสาขา นักแสดงชายเจ้าบทบาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ชาคริต แย้มนาม จากละคร วันทอง ช่อง ONE31รางวัลสาขา นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยม ได้แก่ จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค จากละคร บ่วงใบบุญ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ศุภณัฏฐ์ อัฏฐวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์พ่อแก่และประธานกรรมการมูลนิธิแสงธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ / คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ผู้จัดละคร ดาวย้อมแสง และกรรมการผู้จัดการบริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จำกัด / น้ำฝน-เพชรปวีณ์ หิรัญกุลชัชวาล Mrs. Thailand 2022 และนักแสดงจาก พระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน สามาวดี ผู้ไม่ตาย ททบ.5HDรางวัลสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) นักแสดงจากซีรีส์ธรรมะ "นางวิสาขา" / ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด / ดร.วโรดม ศิริสุข โปรดิวเซอร์ละคร เจ้าหญิงหลงยุค ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี / คุณฮันนี่-ณภัค มุทธาเสถียร นางเอกจากซีรีส์ธรรมะเรื่อง นางวิสาขา / ณิชาณัฐ เสตะสวัสดิพงษ์ ทูตการท่องเที่ยว และทูตการกีฬาประจำเขตลาดกระบัง ปี 2021 / ภูมิอุรา คงสุข เจ้าของแบนด์ Merryming Shop / นิปุณ แก้วเรือน มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์ 2021รางวัลสาขา รายการข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ทุบโต๊ะข่าว ช่อง AmarinTVผู้รับรางวัล : ไอซ์-สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าว รายการทุบโต๊ะข่าว อมรินทร์ทีวีเอชดี 34รางวัลสาขา รายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงดีเด่น ได้แก่ รายการ เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า (The Ladies) ช่อง MONO29ผู้รับรางวัล : แคทรียา อิงลิช และ ชลนที อักษรสิงห์ชัยรางวัลสาขา รายการส่งเสริมเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ สารพันลั่นทุ่ง(บางเขน) ช่อง ThaiPBSผู้รับรางวัล : อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์ / บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรม ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส และ พิธีกรรายการสารพันลั่นทุ่ง (บางเขน )รางวัลสาขา สถานีโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE31ผู้รับรางวัล : เบญจวรรณ สุวรรณสุขุม ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ช่อง ONE31รางวัลสาขารายการข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ทุบโต๊ะข่าว ช่อง AmarinTVรางวัลสาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่น ได้แก่ ณัฐพงศ์ นาศิริกุล สถานีโทรทัศน์ TNNรางวัลสาขารายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ บันเทิงไทยรัฐ ช่องไทยรัฐทีวีผู้รับรางวัล : แจ็คเกอรีน, ขวัญ-เรือนขวัญ ขุนวงศ์, เชอรี่-ณัฐญานี รัตนไพฑูรย์ และ พลอย พิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัยรางวัลสาขา รายการวาไรตี้ดีเด่น ได้แก่ รายการ ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โดย ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ช่องมายาทีวีรางวัลสาขา รายการวิทยุสายวายยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ FM ONE Y ME ทางคลื่น 103.5โดย ดีเจ มิก-ธีรภัทร, ดีเจ หนักแน่น-นรินโชติ และ ดีเจ ริว-ฐิติชัยรางวัลสาขาสำนักข่าวออนไลน์ยอดนิยม ได้แก่ สำนักข่าว Spark Updateรางวัลสาขาเว็บไซต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เว็บไซต์ mgronline.comผู้รับรางวัล : คุณสุรวิชช์ วีรวรรณ ผู้บริหาร บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รางวัลสาขา พิธีกรชายดีเด่น ได้แก่ แมทธิว ดีน จากรายการ วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew) ช่อง MONO29รางวัลสาขา พิธีกรหญิงดีเด่น ได้แก่ ไดอาน่า จงจินตนาการ จากรายการ DND TALK บุคคลต้นแบบ ช่อง MONO29รางวัลสาขา รายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ปัญญา ตลาดแตก ช่องเวิร์คพอยท์ผู้รับรางวัล : ปรวีร์ ศรีอำพันพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรางวัลสาขา นักแสดงสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น ได้แก่ โบว์ลิ่ง-ปริศนา กัมพูสิริ จากละคร บ่วงใบบุญ ช่อง 8 ลิตา-พัชร์ลิตา จิระพิทักษ์ชัย จากละคร เขยบ้านไร่ สะใภ้ไฮโซ ช่อง 7HDรางวัลสาขา ผู้สร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น ได้แก่ วศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดรางวัลสาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่น ได้แก่ ณัฐพงศ์ นําศิริกุล จาก สถานีโทรทัศน์ TNNรางวัลสาขา ศิลปินผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ เก่ง-ธชย ประทุมวรรณรางวัลสาขาศิลปินร้อยล้านวิว ได้แก่ จิรพรรณ บุญชิต (กวาง) เจ้าของเพลง มักอ้ายหลายเด้อรางวัลสาขาศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ปลื้ม-ภูมิรพี จำภู่ ศิลปินเจ้าของเพลงฮิต “มีสิทธิ์แค่รัก” และเพลง “นักรบเสื้อกราวน์”รางวัลสาขา ศิลปินกลุ่มดาวรุ่งดีเด่น ได้แก่ วง ATLAS ค่าย xoxo entertainmentรางวัลสาขาศิลปินกลุ่มหน้าใหม่ดีเด่น ได้แก่ วง Berry Berryรางวัลสาขาเพลงประกอบละครแห่งปี ได้แก่ เพลง PROMISE YOU เพลงประกอบละคร Dare To Love ให้รักพิพากษา ร้องโดย กองทัพ พีครางวัลสาขาเพลงประกอบละครดีเด่น ได้แก่ ศักดิ์ศรีในหัวใจ จากละคร หนี้เกียรติยศ ช่อง 7HD คำร้องทำนองโดย แจ็ก ไอเฟล ผู้รับรางวัล : แจ็ก ไอเฟลรางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ ปราโมทย์ สุขสถิต หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาโววีนัมทีมชาติไทย / ณฐกร ไตรกิศยเวช นักกีฬาโววีนัมทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ และนักแสดงจากละคร พิภพหิมพานต์ ไทยทีวีสีช่อง 3 / และ กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร นักกีฬาโววีนัมทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ และนักแสดงจากละคร วานวาสนา ช่อง ONE31รางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ได้แก่ กันต์-ณัฐชากช วงค์เทวัญ คณะลิเก กุ้ง-สุทธิราช วงศ์เทวัญรางวัลสาขา ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ ได้แก่ กมลชนก บวรสืบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทยรางวัลสาขานักแสดงจิตอาสาเพื่อสังคม ได้แก่ โดนัท-อิสรีย์ ระบอบ จากละคร พระคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ 9MCOTHDรางวัลสาขาห้องเสื้อผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติดีเด่น ได้แก่ ดาวิส ปรานต์ลภณ เจ้าของห้องเสื้อ ดีวิสรางวัลสาขาผู้สนับสนุนเยาวชนไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้บริหาร Idol Exchangeรางวัลสาขาบุคคลเบื้องหลังดีเด่น ได้แก่ ฌานฉลาด ทวีทรัพย์ และ เดชาธร นรธีร์เมธา [ป๋อง ซีเบท]รางวัลสาขาผู้บริหารธุรกิจความงามระดับสากลยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณวิศรุต กริ่มทุ่งทอง ผู้บริหารวลีรัตน์คลินิกรางวัลสาขาเอฟเฟ็กต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ มาร์ค ดราก้อน เอฟเฟ็กต์ ไทยแลนด์ จากละคร เสาร์๕ ช่อง 7HDรางวัลสาขานักแสดงเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ น้องต้นน้ำ-ด.ช.ธราธิป กาญจนศรีศิลป์ จากละคร เสาร์ ๕ และ สายเปล ช่อง 7HDรางวัลสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ รีวอร์ด-จิรัฎฐ์ อาคาสุวรรณ นักแสดงจาก มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกล และคนเพี้ยน ช่อง GMM25รางวัลสาขานักแสดงหน้าใหม่ดีเด่น ได้แก่ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ (ปอนด์) และ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน (ภูวิน) นักแสดงสังกัด GMMTV จากซีรีส์ ปลาบนฟ้า ช่อง GMM25รางวัลสาขานักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟิล์ม–กรรญกฤต อรรควงษ์ จากละคร ปล้นลอยฟ้า ช่อง 7HDรางวัลสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นนนี่-ณัฐชา ชูมักเคอร์ จากละคร ร่านดอกงิ้ว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8รางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร กันคำ จากละครเรื่อง มักกะลีที่รัก ช่อง 3HDรางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ แอล-กมลวรรณ ศรีวิไล จากละคร ปล้นลอยฟ้า ช่อง 7HDรางวัลสาขานักแสดงนำชายดีเด่น ได้แก่ กอล์ฟ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา จากละคร เรือนร่มงิ้ว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8รางวัลสาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น ได้แก่ พรทิวา สาครจันทร์ จากละครเรื่อง สายเปล ช่อง 7HDรางวัลสาขา นักแสดงนำคู่พระ-นายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ อิน-สาริน รณเกียรติ-จ๊อบ-ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต จากละครเรื่อง คุณหมีปาฏิหาริย์ ช่อง 3HDรางวัลสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ กองทัพ พีค จากละคร Dare To Love ให้รักพิพากษา ช่อง 3HDรางวัลสาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น จากละคร เจ้าหญิงหลงยุค ช่อง9MCOTHDรางวัลสาขา ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ จารึก สงวนพงษ์ จากละครเรื่อง สายเปล ช่อง 7HDรางวัลสาขา ผู้กำกับซีรีส์วายดีเด่น ได้แก่ กิตติ์ บทศรี จากซีรีส์วายเรื่อง The Series Nitiman นิติแมนแฟนวิศวะ ช่อง ONE31 และ WeTVรางวัลสาขา ละครธรรมะยอดเยี่ยม ได้แก่ พระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน สามาวดี ผู้ไม่ตาย ทาง ททบ.5HD ผลิตโดย ใบลานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และสถาบันสอนการแสดงบุญเบิกดาว (BB Star Academy)ผู้รับรางวัล : เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชรรางวัลสาขา ละครส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยอดเยี่ยม ได้แก่ ละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ช่อง ThaiPBSผู้รับรางวัล : ชาติชาย เกษนัส ผู้กำกับละคร และ สมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหารางวัลสาขา ซีรีส์แอ็คชั่นคอเมดี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกล และคนเพี้ยน ผลิตโดย สแล็ป มอนสเตอร์ ช่อง GMM25ผู้รับรางวัล : ปิยะวัฒน์ ปฐมวาณิชย์รางวัลสาขา ละครส่งเสริมครอบครัวยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครเรื่อง คุณหมีปาฎิหาริย์ โดยผู้จัดฯ ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผลิตโดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เมนท์ จำกัดผู้รับรางวัล : ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผู้จัดฯ และผู้กำกับฯรางวัลสาขา ละครยอดเยี่ยม ได้แก่ ละคร เสาร์๕ ผลิตโดยบริษัท ไนน์บีเวอร์ฟิล์ม จำกัด ช่อง 7HDผู้รับรางวัล : มาร์ค บีเวอร์