เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “งานแต่งในฝัน… ร้าย | Welcome To Wedding Hell” [2022]

ชื่อเรื่อง : Welcome To Wedding Hellชื่อเกาหลี : 결혼백서ชื่อไทย : งานแต่งในฝัน… ร้ายแนวซีรีส์ : โรแมนติก ดรามาผู้กำกับ : ซอจูวาน และ ซงเจยอง (เป็นผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่)ผู้เขียนบท : ชเวอีรัง ผลงานเขียนบทซีรีส์ Secret Agent Miss Oh (KBS, 2010)ผู้ผลิต : Mays Entertainmentออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : สตรีมมิ่ง Kakao TVจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 33 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 19.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 15 มิถุนายน 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Netflix ทุกวันจันทร์ - วันอังคาร - วันพุธ เวลา 21.00 น. (ตามไทย)ชายหนุ่มผู้เปี่ยมไปด้วยพลังบวกในการคิดและทำสิ่งต่างๆ จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง มีหน้าที่การงานที่มั่นคง เติบโตมาในครอบครัวร่ำรวยมีฐานะดี และมีความประนีประนอมสูง ซื่อสัตย์ จริงใจต่อทุกการกระทำ และคอยรับฟังสิ่งที่แฟนสาวต้องการหรือพูดอยู่เสมอสาวสวยจิตใจอ่อนโยน และร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวา แต่ในชีวิตการทำงาน เป็นคนเด็ดขาดเถรตรง เรียนจบจากสถาบันการศึกษาชื่อดัง มีการงานที่ดีและมั่นคง มีแฟนหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเอาการเอางาน คนรอบข้างชื่นชมที่เธอเป็นคนมองโลกด้วยความเป็นจริงไม่เพ้อฝันร่วมด้วย- กิลยงอู รับบทเป็น ซอจงซู พ่อของ ซอจุนฮยอง- ยุนยูซอน รับบทเป็น พัคมีซุก แม่ของ ซอจุนฮยอง- อิมฮารยง รับบทเป็น คิมซูชาน พ่อของ คิมนาอึน- คิมมีกยอง รับบทเป็น อีดัลยอง แม่ของ คิมนาอึน- ซงจินอู รับบทเป็น จางมินอู- ฮวังซึงออน รับบทเป็น ชเวฮีซอน- คิมจูยอน รับบทเป็น อีซูยอนเมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันแล้ว ขั้นแรก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งด้วย นั่นคือ นาอึน และ จุนฮยอง ต้องพาพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายมาเจอกัน โดย ซอจงซู (รับบทโดย กิลยงอู) กับ พัคมีซุก (รับบทโดย ยุนยูซอน) พ่อแม่ของซอจุนฮยองและ คิมซูชาน (รับบทโดย อิมฮารยง) พ่อของ คิมนาอึล กับ อีดัลยอง (รับบทโดย คิมมีกยอง) พ่อแม่ของ คิมนาอึนในใจของแต่ละคนต่างก็ประหม่า ลุ้นด้วยความหวังว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นพอฝ่าด่านพ่อและแม่มาได้ คิมนาอึน ก็เจอปัญหาใหญ่ เธอกังวลว่าจะคุยเรื่องสินสมรสการใช้เงินหลังแต่งงานกันกับจุนฮยองอย่างไรดี เพราะอีกฝ่ายเขาเป็นคนที่ยึดหลักการเรื่องการใช้จ่ายเงินชนิดคนละขั้วกับเธอวิวาห์ในฝันกับงานแต่งงานในชีวิตจริง ต่างกันลิบลับ แม้จะรักกันมากเพียงใด แต่ดูเหมือนทั้งคู่จะต้องผ่านความเจ็บปวดเลวร้ายราวกับตกนรก!! เจอการทดสอบจากอุปสรรคมากมายคณานับแต่ความรักก็หล่อเลี้ยงนำพาทั้งสองคนให้ได้ลงเอยอย่างสวยงามราวเทพนิยายที่จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เจ้าบ่าวเจ้าสาวครองคู่ และมีความสุขตลอดไป: : ซีรีส์สะท้อนภาพให้เห็นอย่างเรียลจัดชัดจริงของคู่รัก ว่ากว่าจะมาเป็นงานแต่งในฝันที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสมชื่นมื่น บ่าวสาวต้องผ่านทุกข์ขมแสนสาหัสคาดไม่ถึงเพียงไหน ชนิดที่เรียกว่าหากพวกเขาตัดสินใจผิดพลาดเพียงเสี้ยว อาจส่งผลต่อชีวิตคู่ หรือกลายเป็นวิวาห์ล่มก็เป็นได้ ทำให้คนดูพลอยลุ้นเอาใจช่วยไปด้วย ดูง่ายไม่เครียด คู่รักที่อยากแต่งงานห้ามพลาดไม่ต้องกังวลคนไม่มีแฟนก็ดูสนุกเด้อ เคมีพระนาง แฟนหนุ่มหน้าหนวดแสนดี อีจุนอุค กับแฟนสาวสวยหวานมีชีวิตชีวา อียอนฮี เป็นตาฮักและดีงามเหลือเชื่อ: Netflix.com, soompi.com, wikipedia.org, entertain.naver.com: hancinema.net, entertain.naver.com