“ฟลุ๊ค-เอิร์ธ” พร้อมเสิร์ฟความจิ้นผ่านโมเมนต์ของคนแอบรัก

พร้อมลงจอเอาใจคน #แอบรัก แล้วสำหรับ “แอบจองรัก (My Secret Love The series)” ซีรีส์วายป้ายแดงพล็อตใหม่ ที่จะมาสานต่อความฟินรวมทุกโมเมนต์ของคนแอบรัก เสิร์ฟความสนุกโดยคู่จิ้นใหม่แกะกล่องอย่าง พระเอก “ฟลุ๊ค-ชัชวาล จิตรักธรรม” และนายเอก “เอิร์ธ-ธีระภัทร์ เรืองฤทธิ์กุล” ที่จะมาขยี้เคมีวายให้ฟินกันแบบต่อเนื่อง การันตีความปังโดยนางเอกสาวสุดฮอต “มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง” ที่ขอประเดิมงานเบื้องหลังกับบทบาทผู้จัดซีรีส์ครั้งแรก พร้อมด้วย “อ้น-ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์” ที่มานั่งแท่นบริหารควบคุมฝ่ายผลิตซีรีส์ พร้อมดึง บริษัท 411 ENTERTAINMENT โดย “กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ร่วมทุน ถ่ายทอดเรื่องราวโดยผู้กำกับไฟแรง “ทราย-ณัฐมน” ที่จะมาการันตีมุมน่ารักใส ๆ ซึ่งนอกจากจะได้จิ้นกับ ความน่ารักของพระนายอย่าง “ฟลุ๊ค-เอิร์ธ” แล้ว แฟนๆ ยังจะได้ฟินไปกับการแอบรักในหลากหลายรูปแบบ โดยนักแสดงอีก 3 คู่อย่าง โบ๊ท- ยงค์ยุทธ , เคนจิ ศิวรุฒ , บิว-สิทธิกานต์ , แดเนียล-เชงยู แชง , ยุทธ-กฤษฎายุทธ และ ปอ-พัสกร เสริมทัพความวายด้วย 2 สาวสุดคิ้วท์ แพรไหม-ธัญญ์รวี และ แพร- พิมพ์อารยาโดยพระเอก “ฟลุ๊ค - ชัชวาล” พูดถึงความรู้สึกว่า “เรื่องนี้ผมรับบทเป็น เมฆ ครับ คาแร็กเตอร์เป็นแก๊งค์ยูทูปเบอร์ ทำคอนเทนท์แกล้งรุ่นน้องในมหาวิทยาลัย เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมแล้วก็คู่กับพี่ดินตื่นเต้นมาก เพราะพี่เขาผ่านการแสดงมาแล้ว ตัวเราเองก็ใหม่กับตรงนี้กลัวจะทำออกมาได้ไม่ดี แต่ก่อนถ่ายทำจริงเราได้มีเวลาเวิร์คช้อป เรียนรู้ละลายพฤติกรรมกัน พอเราสนิทกันมากขึ้นมันก็ทำให้เวลาเราแสดงมันง่ายขึ้นมากๆ เลยครับ ยังไงผมก็ขอฝากแฟน ๆ ทุกคนติดตามชมซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ เรื่องราวของการแอบรักที่ผมเชื่อว่า อาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนแน่นอน”ด้านนายเอก “เอิร์ธ-ธีระภัทร์” กล่าวว่า “เรื่องนี้ดินรับบทเป็น คิมหันต์ ครับ นักศึกษาปี 2 เป็นประธานสโมนักศึกษา เนี๊ยบ ๆ เท่ ๆ ออกจะเป็นเด็กเรียนหน่อย แต่ก็มีเหตุการณ์ให้เราต้องไปร่วมมือกับแก๊งค์ยูทูปเบอร์ก็คือทีมของเมฆ เพื่อภารกิจกอบกู้ชื่อของมหาลัย จนกลายเป็นคอนเทนต์จิ้นกับตัวเมฆครับ เรื่องนี้ได้ร่วมงานกับ น้องฟลุ๊คเป็นครั้งแรก ฟลุ๊คเป็นคนตั้งใจทำงาน ตอนแรกอาจจะดูน้องเงียบๆ แต่พอสนิทแล้วน้องเป็นกวนๆ เหมาะกับบทเมฆมาก และผมเชื่อว่าแฟนๆ จะต้องดูไปยิ้มไปแน่นอน”ติดตามโมเมนต์ของคนแอบรัก ในซีรีส์ “แอบจองรัก (My Secret Love The series)” ซึ่งจะออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.55 น.ทางช่อง 3 กด 33 และรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel : BOYYENT