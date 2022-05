Review ซีรีส์ : “โอม รักเอยจงมา” (The Sound of Magic) ซีรีส์แฟนตาซีสายหม่น ในโลกเวทมนตร์กับมิวสิคัล

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

คุณเข้าใจความต่างระหว่าง “เวทมนตร์” กับ “มายากล” จริงหรือ? ซีรีส์ดาร์คแฟนตาซี ดราม่า มิวสิคัลจะพาคุณสัมผัสโลกแห่งจินตนาการและเวทมนตร์ผ่านการค้นหาความฝันและตัวตนของ 2 นักเรียนมัธยมที่มีชีวิตต่างกันสุดขั้ว พร้อมปริศนามากมายเกี่ยวกับนักมายากลสุดหล่อในสวนสนุกร้างแท้จริงแล้วเขาคือ พ่อมด นักมายากล นักต้มตุ๋น คนบ้า หรือฆาตกรกันแน่...?ใครที่ติดตามมาจากเว็บตูน ผลงานของ ฮาอิลควอน (Ha Il-Kwon) การ์ตูนแนวแฟนตาซีสายดาร์ค คงจะรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อ Netflix หยิบยกการ์ตูนเรื่องนี้มาสร้างเป็นซีรีส์ 6 ตอน โดยการกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งของผู้กำกับ ‘คิมซองยุน’ และนักเขียนบท ‘คิม มินจอง’ (จากซีรีส์ Love in the Moonlight) พร้อมใส่ความเป็นมิวสิคัลด้วยผลงานของ Music Director มากฝีมือจาก ‘Itaewon Class’ อย่าง ‘พัคซองอิล’ ที่เลือกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกลึก ๆ ในใจของตัวละครผ่านบทเพลงและน้ำเสียงเพราะ ๆ ของนักแสดงนำ ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ติดอันดับ Top 10 ของ Netflix เป็นที่เรียบร้อยถึงจะไม่ได้อ่านเว็บตูนคุณก็อินกับซีรีส์ดราม่า-แฟนตาซี ที่มีส่วนผสมความหม่นเศร้า โรแมนติก เสียดสีสังคม และสะท้อนปมชีวิตได้อย่างลุ่มลึก โดยมี ‘เวทมนตร์’ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างความฝันในวัยเด็กกับความจริงในวัยผู้ใหญ่ พร้อมกับคำถามที่คุณจะได้พบเจอตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนจบของซีรีส์คุณเชื่อเรื่องเวทมนตร์ไหม...?The Sound of Magic : โอม รักเอยจงมา หรือ Annarasumanara ว่าด้วยเรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลาย ‘ยุนอาอี’ (รับบทโดย ชเวซองอึน) ผู้มีชีวิตยากลำบากจากการที่ธุรกิจของพ่อล้มละลายและสูญเสียแม่ไปตลอดกาล เธอใช้ชีวิตกับน้องสาวในบ้านเช่าหลังเล็ก ๆ บนเนินเขา และรับงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานในมินิมาร์ทแห่งหนึ่ง คืนหนึ่งเธอพบกับ ‘รีอึล’ (รับบทโดย จีชางอุค) นักมายากลหนุ่มหล่อผู้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนสนุกร้างเพียงลำพัง นับแต่นั้นมาชีวิตของอาอีก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตรงข้ามกับชีวิตที่เกิดมาเพียบพร้อมของ ‘นาอิลดึง’ (รับบทโดย ฮวังอินยอบ) โอปป้าหน้าเด็กจากซีรีส์ ’18 Again’ และ ‘True Beauty’ ที่แม้จะอายุวัย 30+ แต่ก็มารับบทนักเรียน ม.ปลายได้แบบเนียน ๆ แถมยังสวมบทเด็กเนิร์ดเติบโตมาในครอบครัวทนายความผู้มีชื่อเสียงได้อย่างสมจริง ภายนอกอิลดึงเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีเรียนดีอันดับหนึ่งของโรงเรียน จะแพ้ก็แค่อาอีที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ชนะเขาทุกเทอม แต่ลึก ๆ แล้วเขาเป็นเด็กเก็บกดเพราะมีชีวิตบนความคาดหวังของพ่อ-แม่ จนกลายเป็นความเครียดสะสมและกดดันตัวเองอยู่เสมอชีวิตวัยรุ่นของทั้งสองต้องเข้าไปพัวพันกับรีอึลและปริศนาแห่งโลกเวทมนตร์เหนือจินตนาการ อิลดึงสงสัยว่า รีอึลอาจจจะเป็นนักมายากลต้มตุ๋นมากกว่า เขาจึงไปสวนสนุกร้างเพื่อปกป้องอาอี (ในฐานะคนคลั่งรักหนึ่งอัตรา) ส่วนอาอีไปเพื่อค้นหาความฝันในวัยเด็กที่อยากเป็นนักมายากล แต่แล้วทั้งสองก็ได้ค้นพบความมหัศจรรย์หลายอย่างที่ยากเกินกว่ามายากลจะทำได้ ทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในเวทมนตร์พอ ๆ กับเชื่อมั่นในตัวรีอึล ไม่ว่าเขาจะเป็นพ่อมด นักมายากล หรือฆาตกรโรคจิตก็ตามทีหลายตอนในซีรีส์ทำให้คนดูสับสนถึงร่างจริงของรีอึล การเปิดตัวราวกับพ่อมดที่มีเวทมนตร์เนรมิตให้สวนสนุกร้างกลางป่ากลับมีชีวิตอีกครั้ง พลังวิเศษเสกให้ม้าหมุนพาอาอีท่องไปถึงดวงจันทร์ได้อย่างสวยงาม แต่แล้วพลังวิเศษเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริง เมื่อรีอึลตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีจี้ปล้น ทำร้ายร่างกาย และการหายตัวไปของนักเรียนม.ปลายคนหนึ่งไหนจะมายากลที่เขาถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาให้อาอี ที่ดูแล้วคล้ายมายากลทั่วไปและไม่ต้องใช้เวทมนตร์ใด ๆ ก็ทำได้ นอกจากการให้อาอีร่ายคาถา “อันนารา ซูมานารา” ซีรีส์จึงเล่นกับความรู้สึกของคนดูจน ep.6 ที่ทำให้เราสับสนถึงตัวตนของรีอึลว่าแท้จริงแล้วเวทมนตร์มีอยู่จริง? หรือเราแค่หลงไปกับกลมายาที่ลวงตาอันนารา ซูมานารา ยังสอดแทรกปมเสียดสีสังคมผ่านมุมมองความคิดและการใช้ชีวิตของตัวละคร จะเห็นได้จากการที่อาอีได้แต่เก็บงำความรู้สึกไว้ในใจ เพราะแม้เธอจะพูดความจริงออกไปก็อาจถูกบิดเบือนได้จากครูฝ่ายปกครอง ที่ต้องการปกปิดและรักษาชื่อเสียงของครอบครัวอิลดึงไม่ให้ด่างพร้อยไหนจะต้องเจอกับความโหดร้ายของผู้ใหญ่ที่ล่วงละเมิดทางเพศ กดขี่ข่มเหง การดูถูกของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และทำให้เธอต้องก้มหน้าก้มตาทำตัวลีบเล็กในสังคม รวมถึงละทิ้งความฝันที่อยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพราะความยากจน และการที่พ่อแท้ ๆ ปล่อยให้เธอใช้ชีวิตหาเลี้ยงน้องในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพียงลำพังขณะที่อิลดึงก็ต้องพยายามเรียนให้เก่งที่สุดเพื่อเป็นเชิดหน้าชูตาครอบครัว โดยที่เขาไม่เคยแม้แต่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่า แท้จริงแล้วเขากำลังทุ่มเทเรียนอย่างหนักเพื่อความฝันของตัวเองหรือพ่อ-แม่ จนเมื่อได้พบกับรีอึลและเวทมนตร์ลึกลับที่ทำให้เขามองเห็นชีวิตดิ้นรนบนการแข่งขันที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความสำเร็จที่พ่อ-แม่วางไว้นั้นแสนจะว่างเปล่าและโดดเดี่ยวเมื่อไม่มีความฝันเป็นของตัวเองสุดท้ายอิลดึงพบว่า เขากับรีอึลมีชีวิตคล้ายคลึงกันอย่างมาก และอิลดึงจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองซีรีส์ยังชวนให้คนดูตั้งคำถามถึงคำพิพากษาและบรรทัดฐานของสังคม ที่ให้ความสำคัญกับคนรวย คนมีชื่อเสียง ยศฐาบรรดาศักดิ์ ชาติตระกูล ฯลฯ โดยไม่ให้ค่ากับคำพูดของนักมายากลโนเนมอย่าง ‘รีอึล’ หนุ่มวัย 30 ปีที่ครั้งหนึ่งเคยมีอนาคตสดใสในครอบครัวที่มีเกียรติยศ แต่เมื่อเขาตัดสินใจเลือกเดินตามความฝันที่อยากเป็นนักมายากล สังคมกลับพิพากษาให้เขาเป็นคนบ้า นักต้มตุ๋น และฆาตกรโรคจิต โดยไม่ทันสอบสวนหรือให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วความจริงจะเป็นเช่นไร? The Sound of Magic จะพาคุณไปท่องโลกแห่งเวทมนตร์ที่มีเพียงพ่อมดและนักมายากลตัวจริงเท่านั้นที่ทำได้คุณจะเชื่อในเวทมนตร์หรือไม่? คลิกเข้าไปค้นหาคำตอบได้แล้วทาง Netflix หรือรับชมตัวอย่างได้ที่ด้านล่างRassarinhttps://mydramalist.com/https://www.facebook.com/NetflixTH