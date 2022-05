เรื่องย่อซีรีส์จีน “เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ | Glory of Special Forces”

• “เกีรติภูมิแห่งทหารกล้า ปกป้องแผ่นดินเกิด”ชื่อเรื่อง : Glory of Special Forcesชื่อไทย : เกียรติยศหน่วยรบพิเศษชื่อจีน : 特战荣耀 | Te Zhan Rong Yaoผู้กำกับ : สวีจี้โจ (Xu Ji Zhou) ผลงานกำกับซีรีส์ “คนอลวน วัยอลเวง 80 | Octogenarian and the 90s” (2021)ผู้เขียนบท : สวีจี้โจ และ เฝิงจี (Feng Ji)แนวซีรีส์ : แอ็คชั่น, ทหาร, ดรามา, ครอบครัวดัดแปลงจากนิยายทางทหารเรื่อง : Special Species of Chinese Special Forcesผู้ประพันธ์ : Fen Wu Yao JI Zhuผู้ผลิต : -รายชื่อนักแสดง : หยางหยาง, หลี่อี้ถง, เกาซิน, เมิ่งอาไซ่, เจี่ยงหลง, เจี่ยงลู่เสีย, อู๋เจี้ยนออกอากาศในจีนทาง : Dragon TV, iQiyi, Tencent Video, Youku, ZJTVจำนวนตอนออกอากาศ : 45 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 5 เมษายน – 29 เมษายน 2022ออกอากาศในไทย ซับไทยลิขสิทธิ์ทาง : MONONMAX | เฉพาะสมาชิก VIP อัปเดตตอนใหม่ทุกวันศุกร์ เวลา 10:00 น. วันละ 5 EP เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษาคมเป็นต้นไปชายหนุ่มผู้เติบโตมาในครอบครัวนายทหาร เขาสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษ เพื่อพิสูจน์ให้ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อได้เห็นความสามารถ ด้วยความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งยังกระหายชัยชนะ ทำให้เขาได้คะแนนฝึกสูงจนเป็นที่น่าตกตะลึง ความสามารถโดดเด่นเป็นที่ถูกจับตา แต่เพราะละเลยการทำงานเป็นทีม ทำให้ถูกส่งไปอยู่หน่วยโรงครัวของกองทัพผู้กองสาวแห่งหน่วยรบพิเศษ เป็นเสนาธิการด้านการสื่อสารที่อายุน้อยที่สุดในกรม สวยและแข็งแกร่ง มีทักษะพิเศษในการให้คำปรึกษา เป็นแสงสว่างในใจของผู้คน ดูเหมือนว่าตราบใดที่มีเธออยู่ โลกทั้งใบก็น่าอยู่ขึ้น เธอเป็นคนที่ทำให้เยี่ยนโพเยว่ ยอมเปิดใจคุยเรื่องในอดีตของเขาเพื่อนร่วมชั้นของเยี่ยนโพเยว่ ที่มาเกณฑ์ทหารด้วยกัน ร่างกายแข็งแรง ไม่ถนัดเคลื่อนไหวติดอาวุธ เป็นคนที่สบายๆ กับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะวิกฤตแค่ไหนพลทหารใหม่ที่ได้มาเข้าร่วมทีมกับ เยี่ยนโพเยว่ และ เซียวหยุนเจี๋ย เขากลายเป็นมือสมัครเล่นเมื่อเทียบกับสองสหายคนดังของกองร้อย แต่มีความลื่นไหลไปตามสถานการณ์ ชอบก่อเรื่องแต่ก็เป็นตัวสร้างเสียงเฮฮาในกลุ่มกัปตันกองกำลังพิเศษหน่วยชีต้าห์คอมมานโด เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการต่อสู้ ปกป้องมาตุภูมิ ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทหารหญิงสังกัดกองกำลังพิเศษหน่วยชีต้าห์คอมมานโด เก่งกาจ งดงามและกล้าหาญ มีพรสวรรค์ในการยิงปืน ความสามารถในเชิงต่อสู้โดดเด่นไม่ด้อยกว่าทหารชายภายหลังจากเรียนจบชั้นมัธยม เยี่ยนโพเยว่ (รับบทโดย หยางหยาง) ได้สมัครเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษของกองทัพ เพื่อพิสูจน์ความสามารถให้พ่อของเขาซึ่งเป็นนายทหารได้เห็นความสามารถถึงแม้จะทำคะแนนระหว่างการฝึกได้สูงจนน่าตกตะลึง แต่เพราะโพเยว่ไม่ใส่ใจ แถมละเลยการทำงานเป็นทีม ผู้บังคับบัญชาหลี่เฉียง (รับบทโดย อู๋เจี้ยน) จึงยังไม่ยอมรับในตัวของเขา และได้ส่งเยี่ยนโพเยว่ไปทำงานที่โรงครัวของกองทัพด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยม เยี่ยนโพเยว่ทำหน้าที่จนมีผลงานโดดเด่น เขาจึงได้รับโอกาสให้กลับเข้าร่วมหน่วยรบ และทำตามความฝันอีกครั้งหลังจากผ่านสภาพแวดล้อมที่ลำบากและภารกิจที่หนักอึ้ง แถมศัตรูยังเก่งกาจน่ากลัว เยี่ยนโพเยว่ก็ตระหนักได้ถึงปัญหาของตัวเองที่ไม่ชอบทำงานเป็นทีม เขาก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนทหาร จนในที่สุดก็เข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และกลายเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดคนหนึ่งของกองทัพติดตามชมซีรีส์จีนปลุกเลือดรักชาติ “เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ | Glory of Special Forces” ที่เดียวทาง ทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) ทั้งซับไทยและพากย์ไทย อัพเดตตอนใหม่ วันละ 5 EP ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปซีรีส์อวยยศทหารหาญ ปลุกสำนึกรักชาติให้พวยพุ่ง ยอดวิวคนดูในจีนทะลุพันล้าน ฉากบู๊ ฉากสู้รบ ฆ่าแกงกันสมจริงจนน่าใจหาย หัวใจจะวาย ฉากต่อสู้ระยะประชิดตัวก็สุดมันส์และทรงพลัง ลุ้นกันชนิดเยี่ยวเหนียว เพราะเป็นซีรีส์แนวทหารปนบู๊ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีสุดเจ๋ง จึงขนมาประโคมใส่แบบจัดเต็ม ดรามาปมชีวิตพ่อลูกครอบครัวทหารก็ซาบซึ้งต่อมน้ำตาแตกได้ ใดๆ คือ หยางหยาง ในเรื่องนี้ หล่อเข้ม หล่อลืมโลกกว่าที่เคยเห็น: www.monomax.me, mydramalist.com: m.weibo.cn, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โมโนเน็กซ์