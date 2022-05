“เพื่อน-บัว” สู้ศึกชิง “หลาน” กลางไร่กาแฟ

เตรียมลงจอให้ได้ชมตามคำเรียกร้องกันแล้ว สำหรับละครแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ เรื่อง “อ้อมฟ้าโอบดิน (My Romance from far away)” ทางช่อง 3 ผลงานแกะกล่องจากค่าย Goodday Series ของผู้จัดฯ รัสรินทร์ โภคินจารุรัศมิ์ และผู้กำกับมือดี ชัชวาล วิศวบำรุงชัย ที่ได้พระ-นาง เคมีสุดคิ้วท์ อย่าง เพื่อน คณิน ชอบประดิถ กับ บัว นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ กลับมาเจอกันอีกครั้ง ในมุมที่ต่างออกไปโดยเฉพาะสาวบัวที่ต้องเข้าป่าเข้าดงบุกดอยแบบจัดเต็มครั้งแรก!อ้อมฟ้าโอบดิน บทประพันธ์ของ คีรี บทโทรทัศน์โดย Goodday เป็นเรื่องราวการเปิดศึกชิงหลานระหว่าง ทอฟ้า(บัว นลินทิพย์) คุณอานักธุรกิจสาวสวยแห่งเมืองกรุง กับ ขุนเขา(เพื่อน คณิน) คุณลุงชาวดอยเจ้าของไร่กาแฟผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ เหตุเพราะต้องการช่วยพ่อชดเชยความผิดในใจที่เคยทำไว้กับพี่ชาย ทำให้ทอฟ้าต้องสลัดความเป็นคุณหนูไฮโซแล้วบุกขึ้นดอยอันแสนห่างไกลเพื่อพาตัวหลานชายกลับมาดูแล แต่อุปสรรคใหญ่ก็คือ ครอบครัวของขุนเขาที่ไม่ยอมยกหลานให้ ทอฟ้าจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนใจพวกเขา แต่ใครจะไปคิดว่าภารกิจพิชิตหลานจะยากยิ่งกว่าการแข่งขันทางธุรกิจที่เธอเคยทำ ทอฟ้าอาจจะไม่ได้ตัวหลานชายกลับไป แถมยังต้องทิ้งอะไรหลายอย่างไว้ที่นี่...ทั้งอีโก้..และหัวใจ!แฟนๆ ที่รอคอยคู่ เพื่อน-บัว บอกเลยว่าเรื่องนี้คุณจะได้เห็นทั้งคู่ในมุมใหม่ๆ โดยเฉพาะสาวบัวที่ บุกป่า ฝ่าดง ขึ้นดอย ใช้ชีวิตตามวิถีชนบท ที่ต้องเข้าฉากสุดสะดุ้งร่วมกับสารพัดสัตว์ ทั้งจับหมู กินกบ เรียกว่าสลัดคราบนางเอกสาวในเมืองไปจนหมด นอกจากนี้ผู้ชมจะได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือ และไร่กาแฟสวยๆ ที่ทีมงานยกกองไปเก็บโลเคชั่นสวยๆ กันถึงจังหวัดเชียงใหม่กันเลยทีเดียวซึ่งด้านนางเอก บัว นลินทิพย์ ได้พูดถึงความท้าทายในเรื่องนี้ว่า “ในเรื่องนี้บัวรับบทเป็น ทอฟ้า ค่ะสาวนักธุรกิจสาวชาวเมืองที่อยู่แต่ในกรุงเทพฯ ใส่รองเท้าส้นสูง สะพายกระเป๋าแบรนด์เนม ชีวิตไม่เคยต้องลำบาก แต่เพราะหลานชายที่เราต้องการตัวเลยต้องยอมสลัดคราบคุณหนูไปใช้ชีวิตบนดอย เรื่องนี้เพื่อนได้เปรียบบัวมาก ละครส่วนใหญ่ที่เขาเล่นก็มักจะอยู่แต่ในป่า แต่ของบัวจะคือสบายมากเป็นคุณหนูอยู่บ้านแอร์เย็น มาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เข้าป่าแบบนานมากๆ ตั้งแต่เล่นละครมาเรื่องนี้คือที่สุดแล้วกับการท้าทายความสามารถของเรา ทั้งขึ้นสลิง ปีนสะพาน กินกบครั้งแรกในชีวิต อยากให้ดูจริงๆ ค่ะ เรื่องนี้เป็นละครที่ใครดูก็ต้องยิ้มตามแน่นอนค่ะ”ทางด้าน เพื่อน คณิน พูดถึงบทบาทของตัวเองว่า “ผมรับบทเป็น ขุนเขา ครับหนุ่มชาวดอยเจ้าของไร่กาแฟ ต้องบอกว่าชีวิตจริงผมไม่ดื่มกาแฟนะครับ แต่พอมาเล่นเรื่องนี้ผมต้องดื่ม มีไปเรียนรู้เพิ่มว่าการทำกาแฟแบบบาริสต้าเขาทำยังไง ได้เล่นละครเรื่องนี้เหมือนผมก็ได้ความรู้มาด้วยว่ากว่าจะมาเป็นกาแฟแบบที่เรากินต้องผ่านกระบวนการยังไง เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายเหมือนกันครับ บรรยากาศก็ดีมากเพราะเราไปถ่ายทำถึงสถานที่จริง เป็นชีวิตจริงๆ ของคนที่นั่นว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไง อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันนะครับเรื่องนี้เป็นละครที่น่ารักอบอุ่นจริงๆ”นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง อาทิ แชมป์ ชนาธิป โพธิ์ทองคำ, แม็ค ปวิช เวียงนนท์, เอนจอย ธิดารัตน์ ปรือทอง, ซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี, น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย, ส้วม สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์, เพ้นท์ กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช, แจ๊ค จักรพันธ์ จันโอ, เฟิสท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์, เตชินท์ ปิ่นชาตรี, วิทยา เจตะภัย, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ปิยะ วิมุกตายน และ ด.ช.พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์ร่วมลุ้นติดตามไปกับความวุ่นวายของ คุณอาทอฟ้า & คุณลุงขุนเขา ไปพร้อมกันในละคร “อ้อมฟ้าโอบดิน” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. เปิดศึกพร้อมกันทั่วประเทศ วันพุธที่ 25 พฤษภาคมนี้ ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus