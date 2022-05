หนึ่งทศวรรษแห่งการทำดีเพื่อเด็กๆ ของ “พัคโบกอม”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม สถานสงเคราะห์เด็กฯ ได้เปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจของ พัคโบกอม (Park Bo-gum) ที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด เป็นเวลาถึง 10 ปี พอดิบพอดี ในปี 2022 นี้สถานสงเคราะห์เด็ก “หมู่บ้านดอกไม้แห่งรักมยองจิน” ได้โพสต์ภาพของ พัคโบกอม ลงในคาเฟ่แฟนคลับของเขา เนื่องในโอกาสวันเด็กที่เพิ่งผ่านพ้นไป (5 พฤษภาคม)โดยสถานสงเคราะห์เด็กฯ ยังได้เขียนข้อความบรรยายอย่างซาบซึ้งว่า “การส่งต่อความรักครั้งแรก เริ่มต้นเมื่อปี 2013 ซึ่งครบรอบ 10 ปีแล้วในปีนี้ เราขอขอบคุณ คุณพัคโบกอม และ Ministry of Bo Gum (ชื่อแฟนด้อมของโบกอมมี่) จากใจ สำหรับการส่งความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนตลอดเวลาที่ผ่านมา เด็กได้ใช้ของดีๆ ที่คุณส่งมาให้ทุกปี”พวกเขากล่าวอีกว่า “สำหรับปีนี้พัคโบกอมได้มาจัดการสิ่งของที่ส่งมาโดย Ministry of Bo Gum ด้วยตัวเอง เขามาพร้อมของขวัญเต็มมือเพื่อมอบให้เด็กๆ ค่อยๆ ติดป้าย ตรวจสอบสินค้า แยกสินค้า และแยกขยะเองด้วย เราได้เห็นการทำงานของเขา ทำให้เรารับรู้ว่า (พัคโบกอม) เป็นคนผู้สร้างพลังเชิงบวกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”พวกเขาทิ้งท้ายอย่างซาบซึ้งถึงโบกอมมี่ของเราท่านว่า “เรารับรู้ได้ว่าหัวใจของเราอบอุ่นจากคำพูดที่จริงใจของเขาทุกคำ ขอบคุณพัคโบกอม และ Ministry of Bo Gum ที่ร่วมเดินทางกับเรามาอย่างเงียบๆ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา”นอกจากนี้ สถานสงเคราะห์เด็กฯ ได้แชร์ภาพพัคโบกอมในขณะที่เขากำลังง่วนอยู่กับการช่วยจัดการข้าวของที่จะมอบให้กับเด็กๆ ด้วยตัวเองอีกด้วยพัคโบกอมปลดประจำการทหารเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ครั้งแรกในฐานะพิธีกรงาน Baeksang Arts Awards ครั้งที่ 58 ร่วมกับ ชินดงย็อบ (Shin Dong-yup), ซูจี (Bae Suzy)แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการ แต่นักแสดงหนุ่มแสนดีคนนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา ร่วมงานกับรายการวาไรตี้ใหม่ โดยพีดี “คิมซองยุน” (Kim Sung-yoon) ร่วมกับหนุ่มๆ นักแสดงที่เคยร่วมงานกับพีดีและผู้กำกับชื่อดังท่านนี้ พัคโบกอม จาก Love in the Moonlight, พัคซอจุน (Park Seo-joon) และ อันโบฮยอน (Ahn Bo-hyun) จาก Itaewon Class และ จีชางอุค (Ji Chang-wook) จาก The Sound of Magiccr : soompi.com, hancinema.net