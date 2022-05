XYแซ่บEP29 : “เซียวจ้าน” จะไม่ทน ฟ้อง Anti-Fan สำเร็จอีกราย!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

สวัสดีค่ะ เพื่อนพ้องชาววายทุกคน กระแสข่าววายช่วงนี้ยังคงมาแรงส์ แซงทุกข่าวบันเทิงเลยก็ว่าได้ ขนาดไปแอบสิงอยู่ในทวิตฯ เฝ้าดูจากสถิติของแฮชแท็กที่ติดเทรนด์มาพักหนึ่ง บอกเลยว่า เกินครึ่งเป็นเรื่องราวข่าวสารซีรีส์วาย และดาราวายทั้งในบ้านเราและต่างประเทศทั้งน้าน ขนาดเข้าไปดูในแฮชแท็กที่ติดเทรนด์หัวข้อ นักเขียน โอ้มายก็อด นักเขียนเกือบทั้งหมดที่มาทวิตฝากตัว ล้วนแล้วแต่เป็นนักเขียนวายทั้งน้าน.. แบบนี้จะบอกว่าวายไม่ฮอตก็คงโกหกล่ะค่ะมาค่ะ ... เข้าเรื่องของเราเลยดีกว่า คราวก่อนเอาข่าวจางเจ๋อฮั่นที่ประสบปัญหากับกลุ่มแอนตี้แฟนและพวก ซีพีแฟน (CP Fans) จนภายหลัง ไอจีของเขาก็ปิดตัวลงโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ล่าสุดไอจีของจางเจ๋อฮั่นก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้ว พอลองไปเช็คดูพบว่ามีแฟนๆ เข้าไปคอมเม้นท์เพื่อต้อนรับจางเจ๋อฮั่นเป็นหมื่น คอมเม้นท์เลยทีเดียว เรียกว่า แฟนคลับยังรอเขาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะหายไปนานแค่ไหนก็ยังคงเฝ้ารอกันพูดเรื่องแฟนคลับขึ้นมา วันนี้เลยขอนำข่าวของ “เซียวจ้านกับแอนตี้แฟน” มาอัปเดตกันอีกสักข่าว อย่างที่บอกล่ะค่ะ ถึงป็นดาราก็มีหัวใจ ใครจะทนให้พวกไม่หวังดีเอาแต่โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวได้นาน ๆ ล่ะ พูดง่าย ๆ ว่า แอนตี้สู้ (ด่า) มา ดาราก็ต้องสู้กลับ (บ้าง) จริงไหมคะ?แม้ว่าการเป็นดาราจะมีกลุ่มแฟนคลับคอยสนับสนุน ส่วนใครจะมีมากมีน้อยก็อีกเป็นอีกเรื่อง แต่สิ่งที่พวกดาราเบื่อหน่ายสุด ๆ ก็พวก “แอนตี้แฟน” นี่ล่ะค่ะที่ศิลปินทุกวงการไม่อยากพบเจอ แต่เมื่อตัดสินใจอยู่ในโลกบันเทิง ย่อมต้องทำใจให้ได้ว่า เมื่อมีชื่อเสียง ก็ต้องยอมแลกกับความหมองมัวที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ลำพังแค่แอนตี้อย่างเดียวก็คงพอทนทำใจรับได้ มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ชอบแล้วออกมาใส่ร้ายป้ายสีกันจนเสียหาย ก็ต้องใช้วิธี ตาต่อตาฟันต่อฟัน ตอบโต้กลับไปบ้างล่ะค่ะเช่นเดียวกับข่าวของเซียวจ้านที่เคยผ่านมรสุมหนักหลังซีรีส์วายที่เขาร่วมแสดงเป็นนายเอก ซึ่งโด่งดังสุด ๆ เรื่อง The Untamed : ปรมาจารย์ลัทธิมาร (2019) จบลง ต้องบอกว่าชีวิตช่วงนั้นของผู้ชายที่ชื่อ “เซียวจ้าน” เข้าสู่จุดสูงสุดนับแต่เข้าวงการมาเลยทีเดียว แต่หลังจากนั้นไม่นาน ขบวนการสกัดดาวรุ่งก็เริ่มต้นขึ้น จนเขาต้องหายหน้าไปจากวงการพักใหญ่ แต่ก็กลับมาส่งประกายในวงการได้อย่างงดงามอีกครั้งคราวนี้ คงถึงทีที่เขาจะได้ออกมาจัดการกับพวกแอนตี้บางคน ที่เคยออกมาโพสต์สร้างเรื่องให้เขาต้องเสื่อมเสียบ้างแล้ว เพื่อให้โลกได้รู้ว่า การบูลลี่ (Bully) แม้แต่ทางอินเตอร์เน็ต ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะหลีกหนีกฏหมายไปพ้น เมื่อกล้าทำ ก็ต้องกล้ายอมรับผลที่ตามมา เพราะล่าสุดมีแฟนคลับของเซียวจ้านมาโพสต์จดหมายขอโทษของแอนตี้แฟนคนหนึ่ง ที่เคยโพสต์ข้อความใส่ร้ายเซียวจ้านลงในโซเชียล และได้ถูกทางสตูดิโอเซียวจ้านฟ้องร้อง จนต้องออกมาโพสต์ยอมรับผิดและขอโทษเซียวจ้าน ค่ะ ไปอ่านเนื้อหาบทแปลของจดหมายขอโทษของคนที่โพสต์ให้ร้าย “เซียวจ้าน” ที่พี่เคทเอามาฝากกันน่ะ..“ในปี 2020 ข้าพเจ้าได้โพสต์คอมเม้นท์แย่ ๆ เกี่ยวกับเซียวจ้านเอาไว้หลายโพสต์ รวมถึงการโจมตีเรื่องราวส่วนตัวด้วยถ้อยคำรุนแรงทางแอคเคาน์เว่ยป๋อที่ชื่อว่า “Nothing in My Heart and Xinruo Jianshi” ซึ่งได้ส่งผลทางลบไปทั่วโลกโซเชียล “The Beijing Internet Court” หรือศาลอินเทอร์เน็ตปักกิ่ง ได้ลงความเห็นว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้โพสต์ผ่านทางแอคเคาน์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการละเมิดและทำลายชื่อเสียงของ เซียวจ้าน อินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่นอกเหนือกฎหมาย และข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการโพสต์ข้อความโจมตีผู้อื่นผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ ข้าพเจ้าเคารพต่อการตัดสินของศาล และเต็มใจที่รับผิดต่อการกระทำทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ลบเนื้อหาที่ได้โพสต์ลงไปในเว่ยป๋อทั้งหมดแล้ว และสัญญาว่า นับจากนี้ ข้าพเจ้าจะเคารพในสิทธิทางกฎหมายของผู้อื่น และจะหยุดพฤติกรรมการโจมตีให้ร้ายทั้งการโพสต์และคอมเม้นท์ทางเว่ยป๋อข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อคุณเซียวจ้านมา ณ ที่นี้ ที่ได้ทำการละเมิดสิทธิและทำลายชื่อเสียงโดยการใช้ถ้อยคำอันรุนแรง ข้าพเจ้ามีความจริงใจเป็นอย่างยิ่งที่จะร้องขอ ให้คุณเซียวจ้านได้โปรดให้อภัยต่อการกระทำของข้าพเจ้าด้วยขออภัยเป็นอย่างสูง, หลี่ xxxxพฤษภาคม 10, 2022”เป็นไงคะ เนื้อหาของจดหมายที่แอนตี้แฟนเอามาโพสต์ขอโทษอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังมีคนไปขุดโพสต์เก่า ๆ ของแอนตี้คนนี้อีกว่า เขาเคยออกมาท้าสตูดิโอเซียวจ้านให้ออกมาฟ้องเขาไวๆ ตั้งแต่ปี 2020 อีกด้วย ช่างท้าทายกันสุด ๆ แบบนี้ สุดท้าย สตูก็จัดให้สิคะ จะรออะไร..และจากเนื้อหาในจดหมายที่โพสต์ ยังมีหลักฐานว่าคนที่ออกมาโพสต์ขอโทษเซียวจ้านนั้น เคยไปเปิดแอคเคานท์ในเว่ยป๋อถึงสองแอคเคาน์เพื่อโจมตีเซียวจ้านโดยเฉพาะ แบบนี้ต้องเรียกว่า ทำเป็นกิจจะลักษณะ แทบจะเรียกว่า เป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ ต้องตั้งใจมากขนาดไหนถึงขนาดทำแอคเสริมเพื่อโจมตีบุคคลหนึ่งคนแบบนี้ ดังนั้น ที่มีคนสงสัยว่า พวกแอนตี้แฟนบางส่วน เกิดจากการถูกว่าจ้างมาอย่างเป็นระบบนั้น ก็คงไม่เกินจริงแน่เลยค่ะ...แน่นอนว่า ครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซียวจ้านออกมาฟ้องแอนตี้แฟน ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวคราวทำนองนี้อยู่เนือง ๆ มีทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว แต่ครั้งนี้ มีภาพจดหมายขอโทษของผู้ที่ต้องออกมาโพสต์ขอโทษ ก็เลยมีภาพออกมาทางสื่อโซเชียลให้ได้ชมกัน ทำเอาแฟนคลับเซียวจ้านที่ไม่พอใจพวกแอนตี้ซึ่งชอบออกมาโพสต์ข้อความใส่ร้ายและทำลายชื่อเสียงไอดอลคนโปรดของพวกเขา ต่างพออกพอใจเป็นอย่างมาก ที่คนผิดได้ถูกกรรมตามทันซะที และงานนี้กรรมก็มาในรูปของคดีความนะคะแฟนคลับเซียวจ้านต่างก็หวังว่า การออกมาฟ้องร้องพวกแอนตี้ที่มุ่งทำลายชื่อเสียงของเซียวจ้าน จะสร้างความเข็ดหลาบและเป็นบทเรียนสำคัญต่อพวกที่ต้องการทำแบบเดียวกันนี้ในอนาคต ว่า “อย่าได้หาทำ! “ เพราะดาราก็คือคนธรรมดา เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความอดทนหมดลง เขาก็ต้องหันกลับมาปกป้องชื่อเสียงของตัวเองเป็นธรรมดาเรื่องราวของการฟ้องร้องกันระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ ศิลปินกับศิลปิน แฟนคลับกับแฟนคลับมีให้เห็นกันมากขึ้นแล้ว งานนี้คนที่งานเข้า(และเงินเข้า) ก็คงไม่พ้นคุณทนายที่รับงานรับเงินกันอื้อซ่า เพราะคนเริ่มหันมาสนใจสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารออนไลน์กันมากขึ้น ใครคิดจะเป็นเกรียนคีย์บอร์ด ขอให้คิดก่อนพิมพ์นะจ๊ะ โบ๊ะบ๊ะ เป็นคดีขึ้นมามันก็จะวุ่นวายกันไปใหญ่ส่วนข่าวเม้าท์เกี่ยวกับการฟ้องร้องอีกข่าวที่เป็นกระแสเมื่อหลายวันก่อนนี้ ที่ไม่เอามาพูดถึงก็คงไม่ได้ นั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ของโลโก้รูปเสือดำ (Black Panther) ของหวังอี้ป๋อ ต่อพวกบรรดาร้านค้าที่แอบเอาโลโก้ไปใส่สินค้าออกขายให้บรรดาแฟนคลับ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย (Logo) โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองข่าวลือนี้ ทำเอาชาวจิ้นหรือแฟนคลับกลุ่ม CP ถึงกับยิ้มกว้าง บางรายถึงกับสู่ขิตกันเลยทีเดียว จะอะไรซะอีกล่ะคะ ก็เมื่อโลโก้นี้เป็นของหวังอี้ป๋อ แต่คนออกมาฟ้องดันเป็นฝั่งสตูฯ เซียวจ้านน่ะสิข่าวนี้ ไม่รู้ว่าจะฟ้องกันจริงไหม หรือฟ้องใครบ้าง เพราะนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะคนส่วนมากต่างตื่นเต้นดีใจ เมื่อฝั่งที่ออกมาร่วมฟ้องในครั้งนี้เป็นสตูฯ เซียวจ้าน งานนี้หลายคนเลยอนุมานได้ว่า ข่าวลือก่อนหน้านี้ ที่ว่าเซียวจ้านเคยช่วยออกแบบโลโก้ให้กับหวังอี้ป๋อ น่าจะเป็นเรื่องจริง แหมแค่นี้ แฟนบ้านคู่ก็ตายอย่างสงบ ศพสีชมพูกันแล้วค่ะ..ก็นะ..คนเขาเป็นพี่น้องกัน..จะช่วยกันออกแบบโลโก้ให้กันบ้าง จะแปลกตรงไหน จริงไหมคะ อิอิงานนี้ ฟังหูไว้หู ไม่รู้ว่าข่าวจริงเท็จแค่ไหน อย่าเพิ่งไปปักใจ เดี๋ยวจะกลายไปเป็นเหยื่อของโซเชียล ว่าแต่ตอนนี้ จะแวบไปลงเรียนกฎหมายอีกสักตัวจะทันไหมหว่า ดูท่าแล้ว ไม่น่าจะได้ ไม่ใช่ไม่มีเวลาหรอกค่ะ แต่ติดว่า งบประมาณหมดไปกับนิยายวายหมดแล้วน่ะสิ จะมีงบเหลือทำอย่างอื่นได้ยังไง เรียกว่า ขาดอะไรขาดได้ แต่ขาดวาย(นิยายกับซีรีส์) ไม่ได้เด็ดขาด...พบกันใหม่คราวหน้ากับอัปเดตข่าวคราววงการวายสุดร้อนเช่นเดิม อย่าลืมแวะมาเจอกันอีกน้า...เคทอี้ฟางทวิตเตอร์ All About XiaoZhan@AboutXiaoZhan