เปิดใจ “ฮวังอินย็อบ” พูดถึงการเล่นเป็นนักเรียนม.ปลาย ในวัย 30 และผลงานซีรีส์ “The Sound Of Magic”

The Sound of Magic เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีมิวสิคัล ทาง Netflix เล่าเรื่องของ รีอึล (รับบทโดย จีชางอุค) นักมายากลลึกลับ ที่ได้มาเจอกับ ยุนอาอี (รับบทโดย ชเวซองอึน)) และ นาอิลดึง (รับบทโดย ฮวังอินย็อบ) ดัดแปลงมาจากเว็บตูนทาง Naver Webtoon เรื่อง Annarasumanara ของนักเขียน ฮาอิลควอน ที่เปิดตัวในปี 2010หลังจากเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม The Sound of Magic ทะยานขึ้นในอันดับ 4 รายการโทรทัศน์ยอดนิยมของ Netflix จากผู้ชมทั่วโลกในเรื่องนี้ ฮวังอินย็อบ รับบทเป็น นาอิลดึง นักเรียน ม.ปลาย อัจฉริยะ เขาเกิดในครอบครัวร่ำรวยและเป็นตัวท็อปของชั้นเรียนมาโดยคลอด แม้ว่าจะเรียนเก่ง แต่เขากลับไม่มีความฝัน ทำตามสิ่งที่พ่อกับแม่วางแผนไว้ให้ ชีวิตของนาอิลดึง ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวเอง เขาเติบโตขึ้นและมุมมองชีวิตเปลี่ยนไป หลังจากที่ได้เจอกับนักเรียนสาวผู้ยากไร้ ยุนอาอี และ รีอึล นักมายากลลึกลับฮวังอินยอบ ได้พูดถึงตัวละครของเขาว่าเช่นเดียวกับผลงานก่อนหน้านี้เรื่อง True Beauty ฮวังอินย็อบ กลับมารับบทนักเรียน ม.ปลาย ใน The Sound of Magic อีกครั้ง เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าฮวังอินย็อบนิ่งนึกตรึกตรอง เมื่อได้พูดถึงเรื่องที่ตัวละครที่เขาเล่น มักจะเป็นคนที่รักเขาข้างเดียวเมื่อถูกซักว่าประสบการณ์รักข้างเดียวในชีวิตจริง ช่วยเรื่องการแสดงของเขาหรือไม่ ฮวังอินย็อบตอบว่าฮวังอินย็อบยังได้พูดถึงเพื่อนร่วมงาน 2 นักแสดงนำในเรื่องสำหรับ ชเวซองอึน เขากล่าวถึงเธอว่าฮวังอินย็อบพูดเสริมอีกว่าฤดูร้อน (ในเกาหลี) ที่จะถึงนี้ ฮวังอินย็อบจะจัดทัวร์แฟนมีทติ้งครั้งแรกของเขา เริ่มต้นในเกาหลี จากนั้นก็จะเดินทางไปทั่วเอเชีย ทั้ง สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และไทย ฮวังอินย็อบ พูดถึงเรื่องนี้ว่าcr : soompi.com , hancinema.net