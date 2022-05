Review ซีรีส์ : “From Now On, Showtime!” ซีรีส์สุดมันของนักมายากลซ่อนผีร่วมไขคดีปริศนา

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ซีรีส์โรแมนติก-แฟนตาซี-คอเมดี้ ว่าด้วยเรื่องราวความรักวุ่น ๆ ของนักมายากลหนุ่มชื่อดังผู้มีร่างจริงเป็น “คนเห็นผี” ที่จักรวาลเหวี่ยงให้เขาต้องร่วมไขคดีปริศนาฆาตกรรมกับตำรวจสาวผู้รักความยุติธรรมดั่งเซเลอร์มูน พร้อมเงื่อนงำในอดีตชาติที่ดึงดูดทั้งคู่ให้มาเจอกันอีกครั้งในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันต่อกรกับปีศาจสุดอำมหิตในร่างฆาตกรต่อเนื่อง ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับโลกแห่งเวทมนตร์ ชีวิตหลังความตาย และไขคดีปริศนาใน From Now On, Showtime! (2022) Lady and Gentleman ได้เวลาเปิดม่านการแสดงแล้วทาง VIUFrom Now On, Showtime! เป็นซีรีส์ลี้ลับ คอเมดี้ แฟนตาซี และโรแมนติก จำนวน 16 ตอน (ออนแอร์ทางช่อง MBC ของเกาหลี) เปิดฉากด้วยเรื่องราวในโลกแฟนตาซีของ ‘ชาชาอุง’ (แสดงโดย พัคแฮจิน) นักมายากลหนุ่มผู้โด่งดังเป็นพลุแตก ด้วยกลปริศนาน่าตื่นตาตื่นใจจนไม่มีใครสามารถเฉลยมายากลของเขาได้ เพราะเบื้องหลังโชว์สุดแสนเร้าใจของชาชาอุงมีผีสามตนเป็นผู้ช่วยนักมายากล แต่ละตนต่างพกสกิลเฉพาะตัวไว้คอยช่วยงาน ชาชาอุงเปิดบริษัท Magic Factory โดยมีตัวเองเป็นประธาน และผีทุกตัวล้วนอยู่ในสถานะพนักงานประจำ มีอาหาร ที่พัก และสวัสดิการคอยดูแล จนกว่าจะไปสู่สวรรค์กันแบบหมดห่วงแต่ใช่ว่าชาชาอุงจะเป็นเจ้านายผู้แสนดีของผี ๆ ซะเมื่อไหร่ เขาใช้งานลูกจ้างผีสไตล์ bossy จอมเคี่ยว ทั้งยังเกลียดชังมนุษย์เข้าไส้ด้วยปมวัยเด็กที่คุณปู่ผู้เป็นร่างทรงในตำนานและเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของเขา ถูกคนในหมู่บ้านหักหลังและโดนใส่ร้ายป้ายสี จึงทำให้เขาหันหลังให้กับการสืบทอดทายาทร่างทรง และหลบมาใช้ชีวิตเพียงลำพังในเมืองใหญ่ เขากลายเป็นคนเย็นชา หน้านิ่ง อีโก้จัด และทุกนาทีมีค่า (ตัว) จนทั้งคนทั้งผีต่างหมั่นไส้แต่แล้วโชคชะตาก็นำพาให้ชาชาอุงต้องมาเจอกับตำรวจสาวจิตใจงามอย่าง ‘โกซึลแฮ’ (แสดงโดย จินกีจู) ระหว่างที่เธอกำลังตามล่าโจรวิ่งราวจนเผลอเข้าไปในโชว์ของเขา เธอรู้สึกเหม็นเบื่ออีตาชาชาอุงอย่างแรงด้วยความเป็นคนมั่นหน้าและฟอร์มจัดขั้นเทพ แต่เธอดันไปล่วงรู้ความลับของชาชาอุงและต้องพึ่งพาพรสวรรค์ของเขาในการไขคดีปริศนาโดยมีเหล่าผีเป็นผู้ช่วย ส่วนชาชาอุงก็จำต้องตกปากรับคำเป็นตำรวจพลเรือนไปแบบงง ๆ เพื่อให้โกซึลแฮเก็บงำเบื้องหลังเทคนิคมายากลของเขาไว้ เรียกว่าต่างฝ่ายต่างวิน-วิน แบบจำใจทนเมื่อมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น โกซึลแฮเริ่มพบว่า จริง ๆ แล้วอีตาชาชาอุงจอมเย็นชาหน้าเหวี่ยง แอบมีความซื่อใส จิตใจดี และมีเสน่ห์อย่างประหลาด แถมไอ้ที่ฟอร์มจัดน่ะเพราะเขาทำตัวไม่ถูกเวลาตกหลุมรักใครสักคน งานนี้เดือดร้อนถึงคุณผีที่ต้องผันตัวเองเป็นติวเตอร์รักเพื่อให้ชาชาอุงสมหวังกับโกซึลแฮ ดูแล้วออกแนวรั่วมั่วมึนซะมากกว่า แถมรักครั้งนี้ยังดูทีท่าจะปั่นป่วนได้ใจในเมื่ออีกคนก็ฟอร์มจัด ส่วนโกซึลแฮก็แอบปลื้มรุ่นพี่ตำรวจหนุ่มผู้อ่อนโยน แต่ก็ดันแอบหวั่นไหวใจเต้นแรงไปกับชาชาอุงมากขึ้นเรื่อย ๆความตลกของซีรีส์เรื่องนี้จึงอยู่ที่ความมั่นหน้าแต่หลุดฮาตลอดของชาชาอุง และเหล่าคุณผีที่ทุกตนต่างมีคาแร็กเตอร์สนุก ๆ ของตัวเอง ทั้งผีคุณป๋าใจดี ผีนักเลงที่โสดมาทั้งชีวิต (รอไปสู่สุคติหากสมหวังกับผีสาว) และสุดยอดผีแฮคเกอร์สาว แล้วเนื้อเรื่องยังสื่อความเชื่อโลกหลังความตายได้แบบสนุก ๆ อย่างการที่ผีกินข้าวร่วมกับมนุษย์ได้เลยโดยไม่ต้องรอตักบาตรหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผีสั่งของออนไลน์ ผีนอนในป้ายชื่อ ผีเป็นสาวก K-Pop ผีหยิบจับสิ่งของและพัฒนาอุปกรณ์ไว้สื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วย คือผีในซีรีส์นี้มีความสามารถมากกว่าชาชาอุงซะอีกเมื่อมีคนเห็นผีย่อมต้องมี ‘ปีศาจร้าย’ เป็นคู่ปรับตลอดกาล ปีศาจในเรื่องนี้ใช่ว่าจะไก่กาอาราเล่ซะเมื่อไหร่ ในเมื่อชาชาอุงมีนายพลชเวกอม (แสดงโดย จองจุนโฮ) เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ตระกูลของเขารับใช้กันมารุ่นต่อรุ่น เพื่อช่วยให้นายพลเก็บแต้มบุญสู่แดนสวรรค์หลังวนเวียนอยู่โลกมนุษย์มากว่า 2,000 ปี ชาชาอุงและนายพลจึงต้องร่วมกันต่อสู้กับปีศาจร้ายที่มาในชื่อ “ฆาตกรจันทร์เต็มดวง” ที่อาศัยในร่างชายคนหนึ่ง และทำให้เขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ตำรวจยังปิดแฟ้มคดีปริศนาไม่ได้มาหลายสิบปีภายใต้ความตลกปนฮาของซีรีส์จึงมีความดราม่า ว่าด้วยพิธีกรรมไล่ผีของร่างทรงหรือ ‘มูดัง’ ความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเกาหลีมาช้านาน ซีรีส์ถ่ายทอดความเชื่อนี้ผ่านอดีตอันเจ็บปวดของชาชาอุง เมื่อสูญเสียคุณปู่ (มูดัง) ไปแบบไม่ทันร่ำลา ทำให้เขาต้องมารับบูชานายพลชเวกอมแบบจำยอม พร้อมกับปกป้องโกซึลแฮในฐานะ “จิตเจ็ดดาว” ผู้ได้รับพรจากสวรรค์ เพราะพลังชีวิตของจิตเจ็ดดาวทุกคนเป็นเมนูโปรดและเพิ่มพลังให้กับปีศาจในร่างฆาตกรจันทร์เต็มดวง ผู้ฆ่าพ่อแท้ ๆ ของโกซึลแฮมาแล้วถึงอย่างนั้น ซีรีส์ก็ผสมผสานระหว่างความลี้ลับของปีศาจและความฮาของท่านนายพลชเวกอมในฐานะที่ปรึกษา (ผี) ของ Magic Factory แม้จะมีพลังมหาศาลแต่ก็ออกแนวโบ๊ะบ๊ะและเป็นติ่งไอดอลเกาหลีอีกต่างหาก ขณะเดียวกันซีรีส์ก็สอดแทรกความโรแมนติกเบา ๆ จนเราลุ้นเอาใจช่วยชาชาอุงให้กล้าเปิดเผยความรู้สึกและเปิดใจให้รักแรกกับโกซึลแฮ เพราะแท้จริงแล้วทั้งคู่เคยพบกันในอดีตชาติและมีอดีตรักอันเจ็บปวดร่วมกันมาก่อน ส่วนจะดราม่าเบอร์ไหนคงต้องรอเฉลยปมไปเรื่อย ๆ ในตอนท้ายของเรื่องนอกจากจะได้ดูมายากลสนุก ๆ ร่วมไขคดีฆาตกรรมปริศนา เปิดโปงพนันออนไลน์แล้ว ยังแอบแฉความโลภของตำรวจใหญ่และนักการเมืองได้อย่างน่าติดตามใครอยากหาซีรีส์แฟนตาซีสนุก ๆ ชนิดดูไปหัวเราะไปไม่ซับซ้อนห้ามพลาด From Now On, Showtime! ออนแอร์พร้อมเกาหลีทุกวันเสาร์ (19.50 น.) และวันอาทิตย์ (20.20 น.) รับชมได้ทาง VIU Thailand หรือชมตัวอย่างเพื่อความบันเทิงได้ที่ด้านล่างรัสรินทร์www.hancinema.net/ mydramalist.com/