“คิมจองฮยอน” กำลังเจรจารับเล่นซีรีส์เรื่องแรก หลังหยุดพักยาวเพราะข่าวฉาวกับ “ซอเยจี”

โดยในวันนี้ (13 พฤษภาคม) ตัวแทนบริษัท Story J Company ต้นสังกัดของ คิมจองฮยอน ได้ออกมาชี้แจงหลังจากมีข่าวว่า เขาจะร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง Season of Kkok Duต้นสังกัดบอกว่า “คิมจองฮยอนได้รับการเสนอบทให้ร่วมงานกับ Season of Kkok Du จริง และตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับทีมงานผู้ผลิตซีรีส์”Season of Kkok Du เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซี การแพทย์ เล่าเรื่องของ ยมทูตระดับสูงชื่อว่า ก๊กดู ที่ปกติจะอยู่แค่ในโลกหลังความตายเท่านั้น ทุกๆ 99 ปี ก๊กดูผู้เย็นชาและโหดร้ายจะได้พักร้อนจากงานของเขา และมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ได้เป็นเวลา 49 วัน การพักร้อนครั้งนี้เขามาอยู่ในร่างของ โดจินอู และขณะที่ใช้ชีวิตเป็นโดจินอู เขาได้เจอกับ ฮันกเยจอล แพทย์สาวที่มีความสามารถลึกลับในการควบคุมก๊กดูคิมจองฮยอนได้รับการเสนอบท ก๊กดู อันเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้ และหากเขาตอบรับแสดง นี่จะถือเป็นการคัมแบ็คซีรีส์เรื่องแรกของเขาหลังจาก Mr. Queen ที่ออกอากาศจบไปนานมากกว่า 1 ปีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา คิมจองฮยอน ได้ร่วมงานกับภาพยนตร์อินดี้ ซึ่งถือเป็นผลงานการคัมแบ็คหลังจากได้หยุดทำกิจกรรมจากปัญหาสัญญาของเขากับต้นสังกัดเดิมรวมถึงประเด็นข่าวอื้อฉาวจากพฤติกรรมของเขาที่หยาบคายในกองถ่ายเรื่อง Time เมื่อปี 2018 และความสัมพันธ์ในอดีตของเขากับ “ซอเยจี” (Seo Ye-ji) หลังจากเสร็จสิ้นปัญหาเรื่องสัญญากับบริษัทเก่า เขาได้เซ็นสัญญาไหม้กับบริษัท Story J Company เมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้วcr : www.soompi.com, hancinema.net