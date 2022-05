เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “โอม รักเอยจงมา | Annarasumanara: The Sound of Magic” [2022]

ชื่อเรื่อง : Annarasumanara: The Sound of Magicชื่อไทย : โอม รักเอยจงมาชื่อเกาหลี : 안나라수마나라 (Annarasumanara)แนว : มิวสิคัล แฟนตาซีผู้กำกับ : คิมซองยุน (ผลงานกำกับซีรีส์ Itaewon Class)ผู้เขียนบท : คิมมินจอง (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Love in the Moonlight)ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : Annarasumanaraผู้แต่งเว็บตูน : ฮาอีวอนผู้ผลิต : SLL และ Zium Contentออกอากาศในเกาหลีทาง : NetflixKRจำนวนตอน : 6 ตอนจบ ตอนละ 70 นาทีวันที่ออกอากาศ : 6 พฤษภาคม 2565ซับไทยลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยทาง : NetflixTH ซับไทย พร้อม พากย์ไทยนักมายากลลึกลับ ที่อาศัยอยู่ในสวนสนุกร้างบนเนินเขาเด็กสาวนักเรียนม.6 ที่ใช้ชีวิตอย่างห่อเหี่ยว ใฝ่ฝันที่จะหลุดพ้นจากความยกจนที่ทำให้ชีวิตลำบากยากแค้นแสนเข็ญ จนเธอได้พบกับ รีอึล และเขาได้พาเธอไปพบเจอกับประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ในชีวิตมากมายเด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตตามความคาดหวังและความฝันของพ่อแม่ เขาจึงเอาแต่สนใจการเรียน จนไม่รู้จักวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อพบ รีอึล และ ยุนอาอีร่วมด้วย- จีฮเยวอน รับบทเป็น แบ็คฮานา เพื่อนนักเรียนชั้น ม.6 ห้องเดียวกันกับ ยุนอาอี และนาอิลดึง- อิมกีฮง รับบทเป็น ทันฮักจู ครูปกครองและครูประจำชั้น ม.6- ชเวยองจุน รับบทเป็น นักสืบคิม- โจฮัลชอล รับบทเป็น พ่อของยุนอาอี- คิมโบยุน รับบทเป็น คิมโซฮี- ยูแจมยอง รับบทเป็น พ่อของ นาอึลดึง- คิมฮเยอึน รับบทเป็น แม่ของนาอิลดึงอาอีนึกสงสัยไม่ได้ว่า ที่แท้เขาคือนักมายากลลึกลับ หรือเป็นผู้วิเศษจริงๆ กันแน่แบ็คฮานา (รับบทโดย จีฮเยวอน) ถือกล้องเข้าไปในสวนสนุกร้าง โดยหวังจะเปิดโปงความลับของรีอึล และบังเอิญเก็บภาพของยุนอาอีมาได้ ด้าน นาอิลดึง (รับบทโดย ฮวังอินยอบ) เด็กเรียนตัวท็อปของห้อง อยากเจอหน้ายุนอาอี จึงทำทีเป็นชวนเธอออกมาติวหนังสือด้วยกันยุนอาอีกับนาอิลดึง ทำสัญญาใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหาชีวิตของทั้งสองฝ่าย ขณะเดียวกันอิลดึงก็นึกสงสัยในตัวรีอึล จึงแอบสะกดรอยตามอาอีไปที่สวนสนุกร้าง ในขณะที่เธอไปร่ำเรียนวิชากับนักมายากลหนุ่มอิลดึงเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ ขณะที่แบ็คฮานาเจอสมุดสุดช็อกจากกล้องที่ซ่อนอยู่ในห้องของรีอึล ส่วนอาอีก็รู้สึกอุ่นใจขึ้น เมื่อได้มองเห็นภาพอนาคตของตัวเองอยู่ตรงหน้ารีอึล ไม่พอใจแบ็คฮานา ที่มาขุดคุ้ยหาหลักฐานเอาผิด รยูมินฮย็อก ในคดีฆาตกรรมขณะที่ตำรวจสายสืบ ก็เร่งสืบสวน มาถามหาเบาะแสเรื่องคนร้ายที่สวมเสื้อคลุมกับอาอี หลักฐานมัดตัวรีอึล ตำรวจจึงควบคุมตัวเขาไปสอบสวนที่โรงพักเมื่ออาอีกับอิลดึง ได้รับรู้เรื่องราวในอดีตอันแสนเจ็บปวดของ รยูมินฮย็อก จากคนที่รู้จักกับเขามานาน หลังจากนั้น นักมายากลหนุ่มรีอึล ก็อันตรธานหายไปจากห้องสอบปากคำโดยไม่มีผู้ใดพบเจอเขาอีกเลยติดตามชมซีรีส์ “โอม รักเอยจงมา | Annarasumanara : The Sound of Magic” ทาง NetflixTH บรรยายไทยและพากย์ไทย พร้อมกับเกาหลี เริ่มตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2565: ซีรีส์ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยเสียงเพลง โดยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ยุนอาอี เด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องละทิ้งความฝันในการเป็นนักมายากล และเติบโตขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก กับเด็กหนุ่มอีกคนที่ถูกไม่เคยแม้จะคิดฝัน เพราะถูกความฝันความหวังของพ่อแม่ยัดใส่หัว จนทั้งคู่ได้พบเจอกับ รีอึล นักมายากลลึกลับ ที่อาศัยอยู่ที่สวนสนุกร้าง ผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ไปตลอดกาล ใครชอบละครเวที ต้องห้ามพลาด และขอเชิญไปอึ้งทึ่งกับความสามารถในการร้องเพลงของ จีชางอุค ส่วนในเส้นดราม่า สารหรือแมสเสจทั้งหมดถูกแต่งบรรจุอยู่ในบทเพลงอย่างละเมียดละไม ซีรีส์ฉายภาพความเป็นเด็กกำลังโตพ้นช่วงวัย และความเป็นผู้ใหญ่ผ่านตัวละครพ่อๆ แม่ๆ ได้ดีจุกๆ: NetflixTH, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.net: NetflixKR, NetflixTH, hancinema.net