เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Woori The Virgin” [2022]

ชื่อเรื่อง : Woori The Virgin (อูรี เดอะ เวอร์จิน)ชื่อเกาหลี : 오늘부터 우리는แนว : โรแมนติก คอมเมดี้ผู้กำกับ : จองจองฮวา (ผลงานกำกับซีรีส์ The Wind Blows)ผู้เขียนบท : จองจองฮวา (ผลงานเขียนบทซีรีส์ The Best Time to Quit a Company, 2015 เขียนบทภาพยนตร์ Lost and Found, 2008)ดัดแปลงจากซีรีส์เรื่อง : Jane the Virginผู้ผลิต : Group 8ออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : SBSวัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 22.00 น. (เกาหลี)จำนวนตอนออกอากาศ : 14 ตอนจบ ตอนละ 64 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 9 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยทาง : Viu Thailand วันเดียวกับเกาหลี ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21.10 น.ผู้ช่วยนักเขียนบทละครชื่อดัง เธอเป็นลูกสาวของ โออึนรัน คุณแม่ซิงเกิลมัม เป็นหลานรักของ ซอกวีนยอ คุณยายผู้เคร่งศาสนาที่มักพร่ำสอนถึงการอย่าชิงสุกก่อนห่ามมาโดยตลอด และตอนนี้เธอคบหากับชายที่ดีที่เข้าใจในค่านิยมของเธอประธานหนุ่มหล่อของบริษัทไดมอนด์คอสเมติกชื่อดัง แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง ภายนอกดูเป็นคนเย็นชา แต่ภายในกลับเป็นคนโรแมนติกขั้นสุด แต่งงานแล้วกับภรรยาที่ไม่เคยรัก และเขาอยากตามหารักแท้ตำรวจนักสืบ แฟนหนุ่มแสนดีของ โออูรี คบหากันมาได้สองปี และเขากำลังวางแผนขอแฟนสาวแต่งงานภรรยาของ ราฟาเอล ที่ตั้งใจเข้าหาและแต่งงานกับเขา เพียงเพื่อหน้าตาและฐานะทางสังคม เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายสุดอลเวงร่วมด้วย-ฮงอึนฮี รับบทเป็น โออึนรัน แม่ของโออูรี-ยอนอุนกยอง รับบทเป็น ซอกวีนยอ-ฮงจียุน รับบทเป็น อีมารี-จูจินโม รับบทเป็น ประธานใหญ่คิม-นัมมีจอง รับบทเป็น พยอนมีจาคิมซูโร รับบทเป็น ชเวซองอิลโออูรี (รับบทโดย อิมซูฮยาง) คือสาววัย 29 ปี ลูกสาวของคุณแม่ซิงเกิลมัม โออึนรัน (รับบทโดย ฮงอึนฮี) เธอใช้ชีวิตตรงตามกรอบของ ซอกวีนยอ (รับบทโดย ยอนอุนกยอง) คุณยายผู้เข้มงวดและเคร่งศาสนาอูรี ทำงานเป็นผู้ช่วยนักเขียนบทละคร (ซีรีส์) ของ นักเขียนยูเยรี (รับบทโดย อีโดยอน) และมีความฝันอยากเป็นนักเขียนบทละครชื่อดังให้ได้ แม้ว่าเธอจะถือสัญญารักษาพรหมจรรย์ก่อนแต่งงาน ที่ทำเอาไว้กับโบสถ์เมื่อ 15 ปีก่อน และกำลังคิดจะปล่อยวางความเชื่อลงไป ซึ่งเธอก็คบหากับ คังแจ (รับบทโดย ชินดงอุค) นายตำรวจสายสืบที่แสนดี และเข้าอกเข้าใจกันมาสองปีแล้วอีกด้านหนึ่ง ราฟาเอล (รับบทโดย ซองฮุน) ประธานของไดมอนด์คอสเมติกส์ กลับมาจากโรงพยาบาล หลังเอาชนะโรคมะเร็งได้ และบอกกับ อีมารี (รับบทโดย ฮงจียุน) ผู้เป็นภรรยาที่เขาไม่เคยรักว่าต้องการหย่ากับเธอ มารีอยากเปลี่ยนใจราฟาเอล เลยแอบวางแผนไปฉีดผสมเทียมด้วยอสุจิชุดสุดท้ายของเขาระหว่างนั้น อูรีเดินทางไปตรวจสุขภาพช่องคลอดที่คลินิกสูตินรีเวชเดียวกันในเวลาเดียวกัน กลับเกิดความผิดพลาด เมื่อเธอถูกจับฉีดเชื้อผสมเทียม ที่ อีมารี ฝากเอาไว้ จนตั้งท้อง! ความฝันและความทะเยอทะยานของเธอพลิกคว่ำล้มคะมำไม่เป็นท่า โดยเฉพาะเรื่องแต่งงานกับคังแจอูรีบอกคังแจว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกของคนอื่น ทำให้การขอแต่งงานของเขาพังไม่เป็นท่า แต่ที่แย่ไปกว่านั้น พ่อแท้ๆ ของเด็กในท้องอูรีคือ ราฟาเอล ชายหนุ่มคนแรกที่เธอจูบด้วยในขณะเดียวกันราฟาเอลและมารี ก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการแพทย์ แม้ว่าราฟาเอลจะสนับสนุนการตัดสินใจของอูรี แต่มารีก็ไม่ยอมรับและบอกประธานใหญ่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ประธานคิมต้องการให้อูรีเก็บเด็กเอาไว้ เขาจึงเข้าหาอูรีพร้อมกล่องแอปเปิลแม้ว่าราฟาเอลจะสนับสนุนการตัดสินใจของอูรีที่จะเก็บเด็กเอาไว้เลี้ยงดูเองกับแม่และยาย แต่ทางฝ่ายมารีก็ไม่ยอมรับ และไปบอกท่านประธานใหญ่คิม (รับบทโดย จูจินโม) ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ประธานคิมต้องการให้อูรีเก็บเด็กเอาไว้และจะรับเด็กมาเลี้ยงดูเองหลังคลอด ประธานใหญ่จึงเข้าหาอูรีพร้อมกล่องแอปเปิลราฟาเอลแต่งงานแล้วกับ อีมารี โดยที่เขาไม่ได้รักและรอเวลาหย่า ใต้ท่าทีนิ่งขรึมเย็นชา ราฟาเอลเป็นหนุ่มโรแมนติกตัวพ่อ และเขาต้องการตามหาคู่แท้ของชีวิต สถานการณ์พลิกผันฝุ่นตลบนี้จะจบลงยังไงนะดัดแปลงและรีเมกจากซีรีส์มะกันเรื่อง Jane the Virgin เป็นเวอร์ชั่นกิมจิรสกลมกล่อม เรื่องของ อูรี หญิงสาวผู้ทำสัญญารักษาพรหมจรรย์ไว้จนกว่าจะแต่งงาน ระหว่างไปตรวจสุขภาพช่องคลอด เธอกลับได้รับการผสมเทียมด้วยความผิดพลาด และลงเอยด้วยการตั้งท้อง ในวันที่แฟนหนุ่มแสนดีดันมาขอแต่งงาน นี่มันจังหวะนรกชัดๆ แถมพ่อของเด็กในท้อง ดันเป็นประธานหนุ่มหล่อรอหย่าเมีย ผู้มุ่งมั่นตามหารักแท้ และเป็นจูบแรกของเธออีกต่างหาก ซีรีส์โรแมนติกตลกร้าย(นะ) สอดเรื่องราววุ่นวายอลเวงสุดหรรษามากมายบังเกิดเป็นระยะให้คนดูฮา แทรกแง่คิดการใช้ชีวิตและเรื่องรักเป็นหย่อมๆ: viu.com, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.net: SBS Drama