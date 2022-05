Review ซีรีส์ : "ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส" ซีรีส์ดูไปหิวไปของ รัชทายาทกินยาก X แม่ครัวตัวแสบ!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เป็นซีรีส์นอกสายตาที่ดูได้สนุกเกินคาด ชนิดดูไปน้ำลายไหลไป สำหรับ Delicacies Destiny I ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส (2022) ออริจินัลซีรีส์จีนเรื่องแรกของ Disney+ Hotstar ผลงานของ หยูเจิ้ง (Yu Zheng) โปรดิวเซอร์ชาวจีนมือฉมังที่โด่งดังและประสบความสำเร็จเรตติ้งถล่มทลายจาก Story of Yanxi Palace I เล่ห์รักตำหนักเหยียนสี่ (2018) ของค่ายผู้ผลิต Huanyu Entertainment ครั้งนี้กลับมาในซีรีส์ติดฮากระตุ้นต่อมหิว สร้างสีสันความสนุกสนานดูไปขำไป โดยจูงมือเด็กปั้นดาวรุ่งของค่าย Huanyu ที่แฟนซีรีส์เคยผ่านตามาบ้าง และได้มาสวมบทพระเอก-นางเอกเต็มตัวซะที อย่าง ‘หวังชิงเยว่’ นักแสดงหนุ่มหล่องานดี จากบทรัชทายาทในซีรีส์เรียกน้ำตา One and Only I ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม (2021) และ ‘เหอรุ่ยเสียน’ จากบทถังซ่าน ในซีรีส์น้ำดี Go Ahead I ถักทอรักที่ปลายฝัน (2020) และ Royal Feast (2022)Delicacies Destiny I ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส (2022) เล่าเรื่องราวยุคราชวงศ์หมิงขององค์รัชทายาทจูโช่วขุย (หวังชิงเยว่) ผู้มีนิสัยเสวยยาก เลือกมาก โมโหร้าย ไม่พอใจก็ล้มโต๊ะ ร้อนมาถึงครัวเลิศรส ห้องเครื่องประจำพระองค์ต้องทำการคัดเลือกพ่อครัวมากความสามารถเพื่อมาปรุงอาหารให้องค์รัชทายาท จนเรื่องมาถึง ‘หลิงเสียวเสี่ยว’ (เหอรุ่ยเสียน) แม่ครัวฝีมือฉกาจผู้ตั้งเป้าหมายจะเป็นแม่ครัวเอกของโลก เส้นทางนี้คือต้องไต่เต้าไปสู่การเป็นยอดแม่ครัวแห่งวังหลวงนั่นเองการพบกับของทั้งสอง ออกจะลิ้นกับฟันซะมากกว่าท่าทีของนายบ่าวทั่วไป เพราะนิสัยที่ฝ่ายชายก็ดื้อรั้น เจ้าอารมณ์ ส่วนฝ่ายหญิงก็ปากดี ตรงไปตรงมา และเชื่อมั่นในตัวเอง แต่มีนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกัน คือ จิตใจดี มีคุณธรรมด้วยฝีมือการปรุงอาหารที่หาตัวจับได้ยากของหลิงเสียวเสี่ยว ทำให้เธอชนะใจองค์รัชทายาท กลายเป็นที่เลื่องลือกันทั่ววังหลวง และเป็นที่รักของนางกำนัลในห้องเครื่องครัวเลิศรส เช่นเดียวกับรัชทายาทเมื่อเริ่มใกล้ชิดกับแม่ครัวตัวแสบแต่ใจดีคนนี้ ก็เริ่มอ่อนโยนขึ้นและเกิดความรู้สึกดีๆ กับเธอ (เรียกว่าเข้าขั้นหลงเลยล่ะ)แต่การฝ่าด่านลิ้นองค์รัชทายาทกลายเป็นเรื่องจิ๊บๆ เมื่อหลิงเสียวเสี่ยวเจอกับสารพัดอุปสรรคจากองค์ฮ่องเต้, ฮองเฮา และสนมหลี่ ที่บททดสอบสุดอลเวงบนโต๊ะอาหารมาให้แม่ครัวหลิงได้แก้ ไม่ใช่แค่อาศัยสกิลปลายตะหลิวเท่านั้น แต่ต้องอาศัยไหวพริบและการพลิกแพลงการปรุงอาหารที่ไม่ธรรมดามาต่อกร โดยเบื้องหลังได้ความช่วยเหลือจากองค์รัชทายาทแก้วิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าฟังพล็อตแล้วเหมือนผสมพล็อตจากเรื่อง Dating in the kitchen I ฝากรักไว้ที่ท้ายครัว(2020) ที่มีพระเอกกินยากและได้นางเอกเชฟมาปรุงอาหารให้ มามิกซ์กับเรื่องราวสไตล์พ่อวังหลวงจากเรื่อง Gilded Chopsticks I ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ (2014) ที่มีการแข่งขันทำอาหารและแก้ไขเรื่องราวในวังหลวงด้วยทักษะด้านอาหารแต่ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรสเล่าออกมาในสไตล์ซีรีส์ตลกเบาสมอง (แต่ไม่ถึงกับรั่ว) มีตบมุกซิทคอมมาผสมผสานกับการใช้ภาพการ์ตูน มาช่วยเพิ่มอรรรสในการถ่ายทอดความรู้สึกว้าว....เมื่อได้กินของอร่อยขั้นสุดเนื้อเรื่องจะเล่าสลับกันไประหว่างเส้นเรื่องความน่ารักความงอลแรงขององค์รัชทายาทที่หลงรักแม่ครัวของตัวเองแบบออกนอกหน้า ขณะที่แม่ครัวแสนรู้ไปซะทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรัก ที่ไม่ได้รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยว่าโดนขายขนมจีบ ไปพร้อมกับบททดสอบฝีมือต่างๆ และการแก้ไขโจทย์อาหารในสถานการณ์ต่างๆหลายครั้งแม่ครัวหลิงเลือกใช้อาหารเรียบง่ายแต่ซ่อนความหมาย บวกกับไหวพริบมาแก้เกมได้แบบคนดูต้องร้องว่า...คิดได้ไงเนี่ย!?! และบางครั้งไม่ใช่แค่รสชาติอาหารที่เป็นเลิศ แต่เสียวเสี่ยวเหมือนคล้ายปมในใจของพวกเขาผ่านเมนูอาหารเล่ามาขนาดนี้แน่นอนว่าจุดขายของซีรีส์ คือ ‘วัฒนธรรมอาหาร’ ที่มีเทคนิคการถ่ายทำจัดใหญ่ใส่เต็ม ทั้งสีสันหน้าตา หลากหลายละลานตา สีแสงจานชาม มาพร้อมมุมกล้องกระตุกต่อมหิวแทบทุก Ep มาหมดทุกเทคนิคการปรุง ตั้งแต่ต้ม ผัด ตุ๋น ทอด ปิ้ง ย่าง นึ่ง อบ ห่อ สับ หั่น แล่ ไปยันแต่งเสิร์ฟอย่างหรูขึ้นโต๊ะอาหาร ยิ่งตัวบทยังขยี้ให้แม่ครัวหลิงบรรยายเหตุผลการปรุงอาหารอีกด้วย เมนูนั้นมาจากอะไร? ทำไมเอาจานนี้มาเสิร์ฟ แถมฉากการกินอาหารแต่ละตัวละครงัดมากันสารพัดลีลา เคี้ยวกันแก้มยุ้ย ซดซู้ดๆ....แบบไม่ห่วงสวยหล่อเลยทีเดียว ยิ่งทำเอาผู้ชมท้องร้องน้ำลายสอไปอีก ดูกลางคืนมีหิวตาม หลงไปเปิดตู้กับข้าวเลยล่ะงานนี้ใครลดความอ้วนอยู่ห้ามดูกันเลยทีเดียวเป็นซีรีส์ที่มีฉากประเคนอาหารและฉากกินออกมายั่วน้ำลายรัวๆ แทบทุก EP ในที่นี้คัดเฉพาะ ฉากประทับใจมาให้เป็นออเดิร์ฟ1.แค่ฉากเปิดเรื่องก็ว้าวแล้ว : ฉากที่สะท้อนความฉลาดแสนกลของหลิงเสียวเสี่ยวไปพร้อมกับโชว์ทักษะการปรุงอาหารขั้นเทพของนางไปในตัว ผู้ชมจะได้เห็นลีลาการเตรียมวัตถุดิบและสารพัดเมนูไฮโซ แต่ละชื่อนึกว่าอาหารเทพ ไม่ว่าจะเป็น พระโดดกำแพง, ปลาหลี่ฮื้อกระโดดข้ามประตูมังกร (นี่เมนูอะไรกันเนี่ย) ซึ่งนางตั้งใจเสิร์ฟอาหารมาเต็มโต๊ะ เพื่อหลอกล่อให้เจ้าของร้านใจสั่นเซ็นยกเลิกสัญญาจ้างงานเพื่อนางจะได้ไปแข่งขันคัดเลือกเป็นพ่อครัววังหลวง2.ฉากเสิร์ฟอาหารจานแรก เอาชนะใจรัชทายาท : เนื้อเรื่องจะปูมาตั้งแต่หลิงเสียวเสี่ยวเที่ยวสอบถามนางกำนัลและผู้ช่วยพ่อครัวว่า ทำไมอดีตพ่อครัวถูกองค์รัชทายาทไล่ออก ไปจนถึงศึกษารสชาติที่องค์รัชทายาทชอบ ทำให้ผู้ชมลุ้นระทึกไปด้วยว่า แม่ครัวของเราจะเสิร์ฟเมนูอะไรเป็นจานแรก ท้ายสุดนางเลือกเมนูบ้านๆ คือ ข้าวห่อกะหล่ำปลี แต่กลับถูกใจองค์รัชทายาท แล้วมันดียังไง? คำตอบไม่ธรรมดาต้องไปชมกันเอง3.ฉากคิดค้นเมนูอาหารแก่องค์ชายรองและองค์ชายสาม กู้หน้าให้องค์รัชทายาท : เนื่องจากสององค์ชายอยากหักหน้าองค์รัชทายาท ด้วยการหลอกล่อแกมบังคับองค์รัชทายาทให้แม่ครัวหลิงทำอาหารจานเดียวและต้องเป็นเมนูเดียวกัน แต่ต้องถูกปากองค์ชายทั้งสองที่ชอบรสชาติไม่เหมือนกัน (คนหนึ่งชอบเผ็ด คนหนึ่งชอบรสจืดกลมกล่อม) งานนี้ร้อนถึงแม่ครัวหลิงอีกแย้ว แต่นางก็ผ่านมาได้หวุดหวิด แถมแก้โจทย์ได้ฉลาดล้ำ4.ฉากเมนูอาหารมังสวิรัติสุดบรรเจิด : เมื่อฮ่องเต้ประชวร หมอหลวงแนะนำให้เสวยมังสวิรัติ 3 เดือน ความซวยจึงมาตกที่แม่ครัวหลิง เพราะองค์รัชทายาทเห็นว่าเสด็จพ่อเสวยอาหารประเภทมังสวิรัติเมนูซ้ำซากจนไม่เจริญอาหาร จึงขอร้องให้แม่ครัวหลิงช่วยครีเอตอาหารมังสวิรัติที่แตกต่างจากครัวหลวงถวาย ฉากนี้บอกเลยว่า ฉีกกฎอาหารมังสวิรัติที่พวกเราเคยเห็นมาโดยสิ้นเชิง ขนาดไม่ชอบผักยังอยากกิน!5.ฉากเปิดศึกแม่ครัวหลิง VS พ่อครัวลู่ : เพราะต้องการดัดนิสัยวางอำนาจและชอบข่มเหงเฆี่ยนตีผู้ใต้บังคับบัญชาของพ่อครัวลู่ พ่อครัวมากฝีมือคนใหม่ประจำห้องเครื่องขององค์ฮ่องเต้ แม่ครัวหลิงจึงท้าแข่งขันกับพ่อครัวลู่ปรุง 3 จานให้ฮ่องเต้ ฮองเฮา รัชทายาท เป็นกรรมการตัดสิน ใครแพ้ต้องออกไปวัง ฉากนี้สนุกเว่อร์ เพราะฮ่องเต้ออกโจทย์หินเป็นการตีความหมายนามธรรมให้เป็นอาหาร เช่นคำว่า ‘ทุกอย่าง’ ‘เหตุและผล’ งานนี้ไม่ได้พึ่งฝีมืออย่างเดียว ต้องใช้สติปัญญาด้วยตามไปเพลินพุงกันได้ 16 ตอนจบ ที่ Disney+ Hotstar ปล่อยมาครบทุกตอนแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาSoftlenswww.hotstar.com/th/mydramalist.com/www.scmp.com/lifestyle/entertainment/article/3174611/disney-series-delicacies-destiny-chinese-period-drama-willhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100064343430502