เคมีใหม่ “นาอินอู” จับคู่ “ซอฮยอน” ในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี “Jinxed At First” ช่อง KBS

Jinxed at First ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องราวโรแมนติก แฟนตาซี ของ กงซูกวาง (รับบทโดย นาอินอู) พ่อค้าปลาในตลาดซอดง หนุ่มยากไร้ดวงซวยผู้อับโชคที่ยอมรับโชคชะตาของตัวเอง จนเขาได้มาพบเจอกับ อีซึลบี (รับบทโดย ซอฮยอน) เทพธิดาแห่งโชคชะตาที่กำลังซ่อนตัวจากครอบครัวตระกูลแชโบล หญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษ สามารถมองเห็นอนาคตของคนที่เธอแตะต้องตัวโปสเตอร์ใหม่ที่ปล่อยออกมา เป็นภาพของตัวละครที่มีฉากหลังแสดงตัวตนของแต่ละคน อีซึลบี อยู่ในพื้นหลังสีชมพู มีภาพตุ๊กตาหมี, อมยิ้ม และถุงมือวิเศษ ในขณะที่ กงซูกวาง มีพื้นหลังเป็นสีฟ้า พร้อมภาพอาหารทะเล ทั้งปลาหมึก, กุ้ง และปลา ภาพของทั้งคู่ติดกันไว้ด้วยสก็อตเทป โปสเตอร์เผยให้เห็นการพบเจอกันที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ระหว่างเทพธิดาแห่งโชคชะตา กับ ชายยากไร้ผู้อับโชค บรรยากาศรอบตัวของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสนุกสดใสและโรแมนติก ทำให้คนดูคาดหวังในเคมีของทั้ง 2 คนที่ใกล้จะได้ดู ว่าจะเข้ากันดีขนาดไหนทีมงานผู้ผลิตเมาท์มอยว่า “การเจอกันของ 2 ตัวละครหลักของเรื่องที่อาศัยอยู่ในโลกที่แตกต่างกัน โดยมีเส้นแบ่งของความโชคดีและโชคร้าย จะถ่ายทอดความสนุกรูปแบบใหม่ เราหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเหมือนโชคลาภอันไม่คาดคิด และเป็นของขวัญในแต่ละวันของผู้ชม นอกจากนี้เราหวังว่าผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของ Jinxed at First ผ่านทางรูปสัญลักษณ์ที่ปรากฏในโปสเตอร์”cr : soompi.com , entertain.naver.com