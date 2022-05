เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี "Bloody Heart" [2022]

ชื่อเรื่อง : Bloody Heartชื่อเกาหลี : 붉은단심แนวซีรีส์ : เมโลดราม่า, พีเรียด, อิงประวัติศาสตร์ผู้กำกับ : ยูยองอึน (หญิง, ผลงานกำกับซีรีส์ KBS Drama Special Season 11 : Traces of Love)ผู้เขียนบท : พัคพิลจู (ชาย, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Marry Me Now)ผู้ผลิต : GnG Production และ Culture & Storyออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : KBSวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21.30 น. (เกาหลี)จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : 2 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยทาง : สตรีมมิ่ง Disney Plus Hotstar Thailand รับชม ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 21.00 น. (ตามไทย)ก้าวขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าซอนจงพระบิดาอย่างโดดเดี่ยว อีแทต้องการจะเป็นกษัตริย์ผู้แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ ที่ต่างจากพระบิดาผู้อ่อนแอ แต่แล้วในวันหนึ่งเขาต้องใส่ร้ายหญิงผู้เป็นที่รักเพื่อความอยู่รอดธิดาของบัณฑิตยูฮักซู ผู้รักอิสระเกินกว่าจะถูกผูกมัดด้วยหลักคำสอนของขงจื๊อที่เคร่งครัด นางตกหลุมรักอีแท ภายหลังได้เลือกเธอให้เป็นพระชายา อันนำมาสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย ทำให้อีแทต้องเลือก ระหว่างความรัก และการล้างแค้นกอบกู้บัลลังก์อัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย ผู้ทรงอำนาจ ผู้สร้างกษัตริย์!! ที่ต้องการครอบครองอาณาจักรโชซอน และต้องการให้กษัตริย์เป็นเพียงดอกไม้ประดับบัลลังก์ หลังประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำก่อกบฏ เขาฝันจะสร้างกษัตริย์ที่ฉลาดและเปี่ยมคุณธรรมด้วยน้ำมือของตนเอง เพื่อวางรากฐานให้กับโชซอน ที่จะไม่สั่นคลอนต่อเหล่าทรราชอีกในอนาคต- พัคจียอน รับบทเป็น พระพันปี ชเวกายอน มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ พัคกเยวอน- ฮาโดกวอน รับบทเป็น จองอีคยุน ขันทีประจำตำหนักองค์ราชา- ชเวรี รับบทเป็น โจยอนฮี ธิดาของ เสนาบดีกลาโหม โจวอนพโย- ฮอซองแท รับบทเป็น โจวอนพโย เสนาบดีกลามโหม- ชาซุนแบ รับบทเป็น ฮอซังซอน หัวหน้าขันทีวังหลวง- ซนบยองโฮ รับบทเป็น พระเจ้าซอนจง พระบิดาของ ราชาอีแทอีแท ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์โชซอน ด้วยการคุกเข่าขอร้องอัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย จึงพยายามทำตัวเป็นเพียงดอกไม้งามประดับบนบัลลังก์ เฝ้ารอเวลาแก้แค้น และใฝ่ฝันถึงการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ขึ้นครองบัลลังก์ที่แท้จริงด้วยพระองค์เอง และพิสูจน์ว่าพระองค์แตกต่างจากเสด็จพ่อ พระเจ้าซอนจง (รับบทโดย ซนบยองโฮ) กษัตริย์ที่อ่อนแอ และตกเป็นเบี้ยล่างของพัคกเยวอน แม้จะหากลุ่มอำนาจมาทัดทานแต่ก็ไม่เป็นผลเกมการเมืองเพื่อช่วงชิงอำนาจในวังหลวง เริ่มขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน กลุ่มขุนนางและข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่า อัครเสนาบดีหลักทั้ง 3 เสนาบดีทั้ง 6 และขุนนาง 3 สำนักหลักของวังหลวง ต่างเห็นพ้องต้องกัน พากันคุกเข่าท่ามกลางหิมะโปรยสายและอากาศหนาวจับขั้วหัวใจ ร่วมกันเปล่งวาจา“โปรดปลดองค์รัชทายาทด้วยเถิด”เสียงประสานดังกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณลานหน้าตำหนักท้องพระโรง เพื่อประท้วงบีบบังคับให้ พระราชาซอนจง ปลด องค์ชายรัชทายาท (รับบทโดย อีจุน) ออกจากตำแหน่ง ด้วยข้อหานิสัยหุนหันพลันแล่น และกระทำการผิดทำนองคลองธรรมกษัตริย์ผู้ทั้งอ่อนแอและขี้โรค ยากจะทัดทานช่วยเหลือได้ จึงบอกให้องค์รัชทายาทช่วยเหลือตัวเอง นั่นเป็นคราครั้งที่อัปยศที่สุดในชีวิต องค์ชายรัชทายาท ถึงกับทรุดกายลงคุกเข่าก้มหัวขอร้อง อัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย พัคกเยวอน ให้ช่วย โดยจะยอมแต่งงานกับ แม่หญิงยุน (รับบทโดย ซอยูจอง - ซึ่งต่อมาเป็น พระมเหสียุน) ตามความเห็นชอบของพระมารดาเลี้ยง พระมเหสีองค์ใหม่ (รับบทโดย พัคจียอน - ต่อมาเป็น พระพันปีชเวกายอน) และราชสำนัก ที่สำคัญเป็นความเห็นชอบของ พัคกเยวอนและประกาศต่อหน้าทุกคนว่าจะไม่ฝักใฝ่ในอำนาจของราชวงศ์อย่างทรราชที่พวกเขาปลด และจะไม่คุมเชิงอำนาจของเหล่าเสนาบดีเหมือนที่พระบิดาทรงกระทำ และจะเคารพความเห็นของข้าราชบริพาร ทั้ง 3 สำนักการคุกเข่าและก้มหัวให้ในครั้งนั้น ทำให้องค์รัชทายาท ได้ขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระบิดา ในฐานะ พระเจ้าอีแท (รับบทโดย อีจุน) กษัตริย์องค์ต่อมาแห่งโชซอนพระราชาอีแท ดำรงตนเป็นเหมือนดอกไม้ประดับบนบัลลังก์ และเป็นเพียงหุ่นเชิดภายใต้การควบคุมของ อัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย พัคกเยวอน มาโดยตลอด เหตุการณ์ที่พระองค์ต้องสูญเสียพระชายาสมัยยังดำรงพระยศเป็นองค์รัชทายาทวัยรุ่น (รับบทโดย พัคจีบิน) ที่ต้องตายจากไปท่ามกลางกองเพลิงที่โหมไหม้ตำหนักครานั้น ทำให้พระองค์ยิ่งตระหนักชัดถึงอำนาจล้นโชซอนของ พัคกเยวอน4 ปีต่อมา พระมเหสียูก็ล้มป่วยด้วยโรคร้าย และสิ้นใจตายในเวลา เกมช่วงชิงอำนาจก่อตัวขึ้นในวังหลวงอีกคำรบเมื่อครั้งในอดีต เพื่อต้องการคานอำนาจของพัคกเยวอน องค์ชายรัชทายาท บอกพระบิดาว่า ตนตัดสินใจแต่งงานกับ ยูจอง (รับบทโดย ชินอึนซู) ธิดาของ บัณฑิตกลุ่มซาริม ยูฮักซู (รับบทโดย โจซึงยอน) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับพัคกเยวอนและพวก แต่เหตุการณ์กลับเลวร้ายกว่าเก่า เมื่อพัคกเยวอนวางแผนใส่ร้ายว่ายูฮักซูวางยาพิษ พระมเหสีอินจอง และบีบให้องค์กษัตริย์ออกคำสั่งให้ประหารครอบครัวยูฮักซูทั้งตระกูล รวมถึงพระชายายู ด้วยแท้จริงพระชายายูจองไม่ได้ตายในกองเพลิงอย่างที่ทุกคนรู้ แต่เป็นอีแทที่วางแผนเผาตำหนักแล้วช่วยเหลือพานางออกไปอยู่นอกวัง ด้วยเส้นทางลับที่พระบิดากษัตริย์พระองค์ก่อนสร้างเอาไว้!!ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อีแทปลอมตัวเป็นบัณฑิตออกไปพบกับ ยูจอง (รับบทโดย คังฮันนา) ด้วยเส้นทางลับ ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เวลาที่นางเดินทางมาค้าขายที่ฮันยาง การเจอกันครั้งนี้ยูจองตัดสินใจสารภาพรักออกไป บอกเป็นนัยว่านางอยากเป็นภรรยาคอยดูแลบัณฑิตหนุ่ม แต่อีแทไม่อาจตอบรับรักนางได้ระหว่างนั้น พัคกเยวอน พยายามทำทุกทางเพื่อให้ หลานสาวของตนได้ขึ้นเป็นพระมเหสีองค์ใหม่ โดยการไปขอร้องพระพันปี ชเวกายอน (รับบทโดย พัคจียอน) จะขอจัดการเรื่องตำแหน่งพระมเหสี ซึ่งเป็นงานของพระพันปี ด้วยตนเองด้านอีแทต้องประหลาดใจ เมื่อได้รู้ว่า ยูจองกำลังให้คนสืบเรื่องของ พัคกเยวอน อยู่ จนได้รู้ว่ามีหลานสาวพำนักอยู่ที่เรือนอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายด้วย อีกทั้งนางยังได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องมารยาทในราชสำนักเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมตัวเป็นพระมเหสี!เพราะทั้งรักและห่วงใย อีแทจึงโกรธและไม่พอใจมาก สั่งให้ยูจองเลิกสืบเรื่องราวของพัคกเยวอน และใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาต่อไป แต่ ยูจองประกาศว่า หากมีวิธีแก้แค้นชายผู้มีอำนาจสูงสุดของโชซอนได้ นางก็พร้อมจะทำ เพื่อลบตราบาปที่พ่อของนาง บัณฑิตยูฮักซู แห่งกลุ่มซาริม ถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรฆ่าราชินีองค์ก่อนแม้ว่าพระพันปี จะออกโรงสนับสนุนพัคกเยวอน และมอบอำนาจให้เขาเต็มที่ในการคัดเลือกพระมเหสีองค์ใหม่ ถึงกับเสด็จออกมาร่วมประชุมลับในวันที่ อัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายนัดประชุมสังสรรค์และประกาศต่อหน้าองค์ประชุมว่า เขาจะเลือกหลานสาวขึ้นเป็นพระมเหสี เป็นราชินีองค์ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงแต่อีแทประกาศกร้าวว่า จะไม่มีวันให้หลานสาวของอัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย ได้ขึ้นเป็นพระมเหสีอย่างเด็ดขาด และเดินหมากโดยการวางแผนเข้าหา หว่านเสน่ห์ใส่ โจยอนฮี (รับบทโดย ชเวรี) ธิดาของ เสนาบดีกลาโหม โจวอนพโย (รับบทโดย ฮอซองแท) จนนางติดกับดักหลงรักฝ่าบาทเข้าเต็มหัวใจ อีแทยังล่อโจวอนพโย ออกไปพบในที่ลับหูลับตาจากพัคกเยวอน และบอกว่าตนอยากมีโอรสกับยอนฮี ไม่ใช่หลานสาวของอัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย โจวอนพโยตกใจและคาดไม่ถึงขณะเดียวกัน พัคกเยวอน ให้หัวหน้าขันทีคนสนิท ฮอซังฮอน (รับบทโดย ชาซุนแบ) ไปค้นเรือนนอกขันทีรับใช้ตำหนักพระราชา จนกระทั่งเจอสมุดบันทึกในห้อง จองอีคยุน (รับบทโดย ฮาโดกวอน) ขันทีรับใช้ราชาอีแท ฮอซังฮอนจำได้แม่นว่า อีแทเก็บไว้ข้างกายเสมอ และเจอรหัสลับในนั้น ที่สำคัญความบุ่มบ่ามวู่วามของอีแท ทำให้ พัคกเยวอน รู้เรื่องความสัมพันธ์ของอีแทกับยูจอง จึงส่งคนไปทำลายหมู่บ้านที่ยูจองหนีตายมาซ่อนตัวอยู่ จนพินาศย่อยยับในที่สุด เสนากลาโหมไม่กล้าหักหลัง พัคกเยวอน ที่มีพระพันปีหนุนหลัง และไม่ยอมให้ลูกสาวขึ้นเป็นมเหสีของอีแท แต่ยอนฮีก็ไม่ยอมเช่นกันเป็นซีรีส์กาหลี ที่ถ่ายทอดเกมการเมืองช่วงชิงอำนาจในรอบรั้วริมวังอย่างเข้มข้นน่าอย่างติดตาม ระหว่างกษัตริย์ผู้ครอบครองบัลลังก์ กับ คิงเมกเกอร์ อัครเสนาบดีเจ้าของอำนาจตัวจริง เพียงแค่สองตอนแรกก็ได้ลุ้นเยี่ยวเหนียวแล้ว เพราะฝ่ายตัวร้ายที่สวมบทโดยรุ่นใหญ่เจ้าบทบาท จางฮยอก ซึ่งทั้งฉลาดหลักแหลมและเหี้ยมโหด ได้เริ่มรู้เท่าทันกับความคิดและแผนการณ์ของ องค์ราช