Scoop พิเศษ : 5 ซีรีส์เกาหลีแฟนตาซี เปลี่ยนผีเป็นความสนุกสุดติ่ง เรตติ้งพุ่ง!

ขึ้นชื่อว่า “ซีรีส์แฟนตาซีเกาหลี” มีหรือจะทำให้ชาวติ่งผิดหวัง หลายเรื่องนอกจากจะเปรี้ยงปังทั้งนักแสดงระดับท็อปสตาร์, ผู้กำกับ-นักเขียนบทขั้นเทพ, CG ดีงามและพล็อตเรื่องชวนติดตามทำเอาเรตติ้งพุ่งทะยาน ถูกอกถูกใจสายมู-ผู้ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับที่ไม่อยากคลุมโปงดูหรือหรี่ตามองเราคัดสรร 5 ซีรีส์เกาหลีแฟนตาซีสุดปังทั้งเก่าและล่าสุด (2016-2020) นอกจากจะลบภาพลักษณ์เก่าๆ เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจในตำนาน แล้วยังสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ลี้ลับฉบับกิมจิให้ไปตำกันต่อด้วยนะซีรีส์ในตำนานที่จับสามีแห่งชาติถึงสองคนทั้ง ‘กงยู’ และ ‘อีดงอุค’ มาแปลงร่างเป็นปีศาจ โดย กงยูรับบท ‘ก็อบลิน’ (Goblin) ปีศาจร่างเล็ก ๆ ที่มีต้นกำเนิดจากฝรั่งเศส เชื่อกันว่าก็อบลินมีรูปร่างอัปลักษณ์และนำมาซึ่งสิ่งอัปมงคลทั้งหลายตรงข้ามกับความเชื่อของชาวเกาหลีที่ก็อบลินหรือ ‘ทกแกบี’ (Dokkaebi)เป็นยักษ์ที่นำโชคลาภและคอยช่วยเหลือมนุษย์อย่างลับ ๆ รวมถึงเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าปีศาจและคนชั่วทั้งหลายในเรื่องนี้เราจะได้เห็นก็อบลินมาในลุคสุดคูล แถมยังดูแลนางเอกหรือว่าที่ “เจ้าสาวของก็อบลิน”ได้ดีจนน่าหมั่นไส้เพราะมีเพียงเธอที่จะถอนคำสาปอาถรรพ์และปลดปล่อยวิญญาณอมตะของเขาได้ไม่เพียงก็อบลินเท่านั้นที่ปรากฎตัวในเรื่องนี้ นักเขียนหญิง‘คิม อึนซุก’ ผู้สร้างบทปัง ๆ ในซีรีส์ดังหลายเรื่อง เช่น Secret Garden I เสกฉันให้เป็นเธอ , The Heirs I วุ่นรักทายาทพันล้าน และ Descendants of The Sun I สู้เพื่อชาติ รักเพื่อเธอ ยังนำพา ‘ยมฑูต’(รับบทโดยอีดงอุค) มาโลดแล่นบนหน้าจอ จนสาว ๆ อยากจะตายในอ้อมอกของลุงยมรูปงามปานเทพบุตร ทั้งยังเชื่อมโยงปมอดีตชาติที่ทำให้เขาต้องมารับหน้าที่ทูตนำวิญญาณไปสู่ปรโลกชนิดดูแล้วน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวGoblin I คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ (2016) ไม่ได้นำเสนอความสยองขวัญสั่นประสาทแต่กลับเป็นซีรีส์ที่จับปีศาจในตำนานมาถ่ายทอดเรื่องราวโรแมนติก-คอเมดี้-ดราม่าได้อย่างกลมกล่อมโดยเฉพาะการันตีภาพลักษณ์ใหม่ของ ‘ก็อบลิน’ และ ‘ยมทูต’ ให้กลายเป็นหนุ่มหล่อ สมาร์ท แต่งตัวแฟชั่นมากแม่ (ไม่โบราณนะจ๊ะ) เรียกว่าลุคไหน ๆ ก็ขยี้ใจไปหมด ซีรีส์ดีงามเบอร์นี้ก็ฉุดเรตติ้งของช่องtvNให้พุ่งทะยานตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเลยล่ะ รับชมได้ทาง Netflixนอกจากภูตผีปีศาจแล้ว ก็ยังมีเรื่องราวของเวทมนต์คาถาและมนต์ดำกันบ้าง Hotel del Luna I รอรักโรงแรมพันปี (2019) ลบภาพเดิม ๆ ของแม่มดที่หลายคนคุ้นเคยกับภาพหญิงชราหน้าตาตะปุ่มตะป่ำ จมูกยาวงุ้ม สวมหมวกใบใหญ่ ขี่ไม้กวาดบิน แบบในอดีตที่ชาวยุโรปเชื่อว่า แม่มดคือหญิงสาวที่เชี่ยวชาญคุณไสยมนตร์ดำและทำพันธะสัญญากับปีศาจ พูดง่าย ๆ ก็คือเธอขายวิญญาณให้ปีศาจและต้องหลอกล่อมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยนั่นเองแต่ซีรีส์เรื่องนี้ แม่มดกลับไม่ได้หน้าตาอัปลักษณ์และขี่ไม้กวาด (แถมยังนั่งรถซูเปอร์คาร์สุดหรู) ตรงกันข้ามเธอเป็นสาวสวย สง่างาม แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ บ้าเงินและของแบรนด์เนมเป็นชีวิตจิตใจในชื่อ ‘จางมันวอล’ (รับบทโดย ‘ไอยู’) แถมยังเป็น CEO ของโรงแรมลึกลับที่เปิดต้อนรับเฉพาะวิญญาณมานับพันปี เพราะเธอรอการปลดปล่อยจากพันธนาการรักเช่นกันกระทั่งวันหนึ่งโรงแรมต้องรับสมัครผู้จัดการมนุษย์คนใหม่ไว้คอยจัดการธุระปะปังต่าง ๆ อย่างสะดวกสบาย แต่ดันไปเจอกับหนุ่มป่วยด้วยโรคย้ำคิดย้ำทำอย่าง ‘กูชานซอง’ (รับบทโดย ‘ยอจินกู’) ผู้หลงเข้าไปเป็นผู้จัดการของโรงแรมผี ทำหน้าที่เทคแคร์ดวงวิญญาณก่อนจะไปสู่สุขคติ เขาต้องรับมือกับแม่มดจอมเย็นชาเอาแต่ใจ เพื่อนร่วมงานผี ไขปริศนาให้ผี และรับมือกับโรงแรมที่ซับซ้อนด้วยห้องลับและความน่าตื่นตาตื่นใจไหนจะอาถรรพ์ห้องขังวิญญาณอาฆาต สระว่ายน้ำของโรงแรมคือทะเลเลยจ้า หรือดินเนอร์ใกล้ชิดติดขอบพระจันทร์บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม เรียกว่าผีตนใดที่หลุดไปพักผ่อนหย่อนใจแทบจะไม่อยากเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเลยล่ะ ใครชอบแนวผีฮา ๆ ตามไปตำกันต่อที่ VIUหลังรับบท ‘ยมฑูต’ สุดหล่อจนยอดฟอลIG พุ่งทะยานต่อเนื่อง คุณสามี ‘อีดงอุค’ก็โดดมารับบทจิ้งจอกเก้าหาง-ปีศาจจอมเจ้าเล่ห์ที่ปรากฎตัวในตำนานพื้นบ้านของเกาหลี เช่นเดียวกับตำนานพื้นบ้านของจีน ญี่ปุ่นและอินเดียตามตำนานเล่าว่า จิ้งจอกเก้าหางมีเวทมนต์คาถาสามารถแปลงกายเป็นใครก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะแปลงร่างเป็นหญิงงามล่อลวงจิตใจชายให้ยอมสยบในอำนาจ อีกทั้งความเจ้าเล่ห์แสนกลและชอบยุแหย่ให้เกิดความปั่นป่วนในราชสำนักยังทำให้ชื่อเสียงของปีศาจตนนี้ ไม่เป็นที่ปลื้มปริ่มในทุกวัฒนธรรม เพราะไม่ว่าจิ้งจอกเก้าหางจะปรากฎกายในตำนานพื้นบ้านของประเทศใด ๆ มันก็เป็นปีศาจชั่วร้ายที่สร้างความวุ่นวาย ล่มจม และหลอกล่อมนุษย์ให้พัวพันอยู่กับความโลภอย่างไม่มีสิ้นสุดแต่เมื่อจิ้งจอกเก้าหางมาปรากฎตัวในซีรีส์ Tale of the NineTailed I ตำนานรักจิ้งจอกเก้าหาง (2020) พร้อมกับใบหน้าหล่อขั้นเทพของอีดงอุค นักเขียนบทจึงปรับภาพลักษณ์ปีศาจจอมเจ้าเล่ห์ให้เต็มไปด้วยความเท่ปนโรแมนติกแถมกวนบาทาซีรีส์ว่าด้วยเรื่องราวการตามหาคนรักข้ามชาติภพของจิ้งจอกเก้าหางขี้เหงา โดยมีน้องชายจอมกวนแต่น่ารักสุด ๆ อย่าง‘คิมบอม’ สร้างสีสันตีกันไปมาจนวุ่นวาย หลังประสบความสำเร็จถล่มทลายในซีซั่นแรก tvN ก็ประกาศสร้างซีซั่นสองเป็นที่เรียบร้อย พร้อมดึงสองนักแสดงนำอย่าง ‘อีดงอุค’ และ ‘คิมบอม’ มาประชันบทบาทกับ‘คิมโซยอน’ (จากซีรีส์The Penthouses) มีกำหนดออนแอร์ภายในปี 2563 เชื่อว่า SS2 พี่น้องจิ้งจอกเก้าหางยังคงความคูลและน่ารักสุด ๆ ใครยังไม่ดูซีซั่นแรกย้อนไปชมกันได้แล้วทาง VIUจากโรงแรมผีก็มาต่อกันที่ Mystic Pop-up Bar I มนตร์มายา ณ ร้านลับแล (2020) ป๊อปอัพบาร์สุดลี้ลับใจกลางกรุงโซล ดูแลกิจการโดยวิญญาณอมตะนาม‘วอลจู’ (รับบทโดย ‘พักซีอึน’) ทายาทร่างทรงสมัยโชซอน ผู้เกลียดมนุษย์จากการที่แม่ของเธอถูกลอบสังหาร เธอจึงผูกคอตายใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ต้องคำสาปของสวรรค์ และเจรจาต่อรองกับเทพเจ้าแห่งยมโลกให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์แบบไม่มีวันตายจนกว่าจะชดใช้กรรมจากการฆ่าตัวตายด้วยการช่วยเหลือมนุษย์ให้ครบ 1 แสนคนภายในเวลา 500 ปี วิญญาณจึงจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระจากการจองจำในนรกอเวจีตลอดกาลซีรีส์ว่าด้วยเรื่องราวของเจ้าแม่วอลจู (ผู้ไม่มีวันตาย) สอดแทรกเรื่องราวของภพภูมิต่าง ๆ ทั้งนรก สวรรค์ แน่นอนต้องมีเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวเกาหลีเข้ามาเกี่ยวข้อง แถมเจ้าแม่วอลจูยังมีผู้ช่วยประจำบาร์เป็นถึงมือปราบล่าวิญญาณหลังความตายอีกต่างหากบอกเลยว่าซีรีส์ตีความภพภูมินรกและสวรรค์ได้ใกล้เคียงกับโลกมนุษย์มาก ๆ ตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผม ปมการเมืองในนรก ล็อตเตอรี่ ผีบรรพบุรุษจนถึงตู้หนีบ ทายาทของเทพเจ้าแห่งการให้กำเนิด เป็นซีรีส์12 ตอนของ Original Netflix ที่กระแสดีในช่วงกลางเรื่องเป็นต้นไป และครบเครื่องทั้งความตลก ดราม่า แฟนตาซี ผสมความโรแมนติกเบา ๆ พอให้ชื่นใจและเสียน้ำตาในช่วงท้ายเรื่องต่อจากเรื่องราวของบาร์ลี้ลับก็มาดูมายากลเวอร์ชั่นผีใน From Now On,Showtime! ซีรีส์แฟนตาซี-ลี้ลับ-คอมเมดี้ ว่าด้วยเรื่องราวของทายาท “ร่างทรง” หรือ “มูดัง”จากความเชื่อของลัทธิเชมันของชาวเกาหลีดั้งเดิม หลัง ๆ ซีรีส์เกาหลีนำเสนอความเชื่อเรื่องมูดังมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่ในซีรีส์รอมคอมอย่าง Forecasting Love and Weather I พยากรณ์วันนี้ มีรักบางแห่ง ก็ยังเปิดเรื่องด้วยความเชื่อของชาวเกาหลียุคเก่าที่ต้องพึ่งพาร่างทรงในเรื่องหาฤกษ์งามยามดี ไล่ภูติผีปีศาจ และพลังเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกับในซีรีส์ From Now On,Showtime! เรื่องนี้ ที่‘ชาชาอุง’ (รับบทโดย ‘พักแฮจิน’) นักมายากลชื่อดัง ผู้มีพลังเห็นผีในฐานะทายาทมูดังในตำนาน และต้องรับใช้ท่านแม่ทัพอายุกว่า 2,000 ปี เพื่อช่วยให้แม่ทัพไปสู่สุคติแต่ความที่ชาชาอุงเกลียดมนุษย์เข้าไส้ เขาจึงใช้ความสามารถมองเห็นผีในการเป็นนักมายากล (แทนที่จะสืบทอดตำแหน่งทายาทมูดัง) ชาชาอังจ้างผี3 ตนเป็นพนักงานบริษัทและทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักมายากลในบริษัท Magic Factoryเพราะจริง ๆ แล้วเขาเล่นมายากลไม่เป็นเลย แต่แล้วดวงชะตาก็นำพาเขามาเจอกับ ‘จินกีจู’ (รับบทโดย ‘โกซึลแฮ’) ตำรวจสาวผู้มุ่งมั่นในความยุติธรรมและมีพลังบุญเป็นเลิศในฐานะผู้ส่งสาส์นจากสวรรค์ ซีรีส์แฟนตาซีเกาหลี ทั้ง 5 เรื่องนี้ เปลี่ยนผีเป็นความสนุก ลบภาพผีเดิมๆอย่างสิ้นเชิง ตามชมกันได้นะ