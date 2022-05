รุ่นใหญ่ “อีบยองฮอน” ผงาดที่ 1 ครั้งแรก 30 อันดับนักแสดงซีรีส์ยอดนิยม พฤษภาคม 2022

ในการจัดอันดับ พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูล ดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค รายงานข่าวจากสื่อมวลชน การสื่อสาร การถูกพูดถึงบนเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ ของนักแสดง 50 คน ที่ปรากฏตัวในซีรีส์ (ละคร) ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม“อีบยองฮอน” (Lee Byung-hun) นักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าบทบาท ซึ่งกำลังมีผลงานในละครเรื่อง “เวลาสีฟ้าหม่น | Our Blues” ทางช่อง tvN (ซับไทย ทาง NetflixTH) ผงาดขึ้นครองอันดับสูงสุดของเดือนนี้ ด้วยดัชนีชื่อเสียงที่ 3,817,265 คำค้นหาสูงสุดในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดของอีบยองฮอน คือ "เกาะเชจู" และ "ซาตูริ” (ภาษาท้องถิ่น) ในขณะที่คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับกาจัดอันดับสูงสุด ได้แก่ "พลิกบทบาท", "สมจริง" และ "สดใสมีชีวิตชีวา" การวิเคราะห์เชิงบวกและเชิงลบของนักแสดงรุ่นใหญ่ มีคะแนนปฏิกิริยาเชิงบวก 76.14 เปอร์เซ็นต์“อีจุนกิ” (Lee Joon-gi) นักแสดงจาก ซีรีส์ Again My Life ช่อง SBS ได้อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ ด้วยดัชนีชื่อเสียง 3,248,377 ในขณะที่ “ซนซ็อกกู” (Son Suk-gu) นักแสดงจาก My Liberation Notes ช่อง JTBC มาเป็นอันดับ 3 ด้วยดัชนีชื่อเสียง 2,548,804 และอันดับที่ 4 ได้แก่ ชาซึงวอน (Sha Seung-won) จาก Our Blues ทางช่อง tvN ด้วยดัชนีชื่อเสียง 2,498,481ส่วนอันดับ ที่ 5 ถึง 10 ได้แก่ ฮันจีมิน (Han Ji Min), อีจองอึน (Lee Jung Eun), โรอุน (Ro Woon) SF9 Tomorrow - ช่อง MBC, ชินมินอา (Shin Min Ah), คิมฮีซอน (Kim Hee-sun) และ พัคจูมี (Park Joo Mi)“คูจางฮวาน” (Koo Chang-hwan) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีใต้ กล่าวว่า "จากการวิเคราะห์ชื่อเสียงและความนิยมของนักแสดงซีรีส์ในเดือนพฤษภาคม 2022 อีบยองฮอน ซึ่งนำแสดงในละคร Our Blues ขึ้นอันดับ 1 เป็นครั้งแรก ...แต่การวิเคราะห์ในหมวดหมู่นักแสดงซีรีส์จากบิ๊กดาต้าในเดือนพฤษภาคม 2022 ลดลง 18.94% เมื่อเทียบกับ 79,525,986 บิ๊กดาต้าของนักแสดงซีรีส์ยอดนิยมในเดือนมีนาคม”เช็คลิสต์ 30 อันดับนักแสดงซีรีส์เกาหลียอดนิยม ประจำเดือนเดือนพฤษภาคมนี้ ด้านล่าง!1.ลีบยองฮอน2.ลีจุนกิ3.ซนซอกกู4.ชาซึงวอน5.ฮันจีมิน6.อีจองอึน7.โรอุน วงSF98.ชินมินอา9.คิมฮีซอน10.พัคจูมี11.แบดาบิน12.อีโยวอน13.คิมจีอึน14.คิมจีวอน15.ยุนชียุน16.อันโบฮยอน17.ซอลฮยอน AOA18.ชูจาฮยอน19.โจโบอา20.คิมแจอุค21.อีซูฮยอก22.คิมอูซอก23.อีกวางซู24.จินกีจู25.ลีซองคยอง26.พัคแฮจิน27.จูซังอุค28.อีเอล29.คิมคิวรี30.โอยอนซูcr : soompi.com , allkpop.com, osen.mt.co.kr