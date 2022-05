: Six Minutes to Midnight: รหัสลับพลิกสมรภูมินรก: ดราม่า: 12 พฤษภาคม 2022: มงคลเมเจอร์: เซลีน โจนส์ (The VanishingX: แอนดี กอดดาร์ด (Set Fire to the Star): เอดดี้ อิซซาร์ด: เอดดี้ อิซซาร์ด (Ocean’s Thirteen, Valkyrie), จูดี้ เดนช์ (Skyfall, Shakespeare in Love)สร้างจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 1939 หนังติดตามเรื่องราวของคุณครู โธมัส มิลเลอร์ (อิซซาร์ด) ที่รับเผือกร้อนมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ให้กับบรรดาลูกสาวของชนชั้นนำพรรคนาซี ที่วิทยาลัยออกัสตา-วิคตอเรีย ย่านเบ็กซ์ฮิลล์ออนซี ทางชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ใหญ่ มิสร็อกฮอลล์ (เดนช์) และผู้ช่วยคนสนิท อิลซี เคลเลอร์ (จูรี) นักเรียนสาวต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษและเรียนรู้การเป็นตัวแทนกุลสตรีเยอรมัน เมื่อตัวตนที่แท้จริงของอดีตอาจารย์ถูกเปิดโปง มันเป็นตัวจุดชนวนเหตุการณ์อันตรายถึงชีวิต โธมัสต้องหนีตำรวจ เมื่อกลุ่มผู้ที่ได้ชื่อว่าพิทักษ์ความสงบขู่จะแขวนคอเขาพร้อมใส่ความให้เป็นฆาตกรช่วงฤดูร้อน 1939 ฮิตเลอร์เริ่มขยายอำนาจ ความตึงเครียดระหว่างสหราชอาณาจักรและเยอรมันถึงจุดเดือด ณ วิทยาลัยออกัสตา วิคตอเรีย สถานศึกษาหญิงล้วน สำหรับลูกสาวและลูกทูนหัวของเหล่าผู้นำนาซี ตั้งอยู่บนชายฝั่งตอนใต้ของประเทศอังฤษ กำลังปิดชั่วคราวเพราะการหายตัวไปของ มิสเตอร์วีธลีย์ อาจารย์ภาษาอังกฤษ ทำให้อาจารย์ใหญ่อย่าง มิสร็อกฮอลล์ (จูดี้ เดนช์) ตัดสินใจจ้างอาจารย์ที่ไร้ผลงานอย่าง โธมัส (เอ็ดดี้ อิซซาร์ด) มาแทนวีธลีย์ เพื่อช่วยสาวๆเตรียมตัวในฐานฑูตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและเยอรมนีโธมัสเริ่มสงสัยในตัวอิลซี เคลเลอร์ อาจารย์สอนภาษาเยอรมัน เธอเหมือนปกปิดบางอย่างไว้ แต่จู่ๆ โธมัสกลับกลายเป็นแพะในคดีฆาตกรรม ทำให้ต้องหนีและกู้ชื่อตัวเองกลับมา พร้อมทั้งเปิดโปงแผนการลับของอิลซี เขาจะหยุดเธอได้ก่อนจะสายเกินไปหรือไม่SIX MINUTES TO MIDNIGHT เป็นหนังเขย่าขวัญย้อนยุค ได้แรงบันดาลใจจากวิทยาลัยออกัสตา วิคตอเรีย ที่มีจริงในประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางาชายฝั่งตอนใต้ มันเป็นโรงเรียนหญิงล้วน โดยมีนักเรียนเป็นลูกสาวของชนชั้นสูงของพรรคนาซี มันถูกปิดในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองปะทุ โรงเรียนนี้ใช้หลักการของนาซีดำเนินการ ขนาดที่ตราโรงเรียนบนเครื่องแบบเป็นรูปเครื่องหมายสวัสดิกะอยู่ด้านหนึ่ง และธงยูเนียนแจ็กอยู่อีกด้านสถานที่จริงตั้งอยู่ในเมืองเบ็กซ์ฮิล ออน ซี บ้านเกิดของเอ็ดดี้ อิซซาร์ด เขาเองอยากทำหนังเรื่องนี้มาหลายปีจนได้มาร่วมสร้างสรรค์กับ เซลีน โจนส์ จากบริษัท Mad as Birds สานฝันของเขาให้เป็นจริงSix Minutes to Midnight เกิดขึ้นในเมืองเบ็กซ์ฮิล ออน ซี บ้านเกิดของเอ็ดดี้ อิซซาร์ด เขาใช้ชีวิตวัยเด็กที่นั่น ความผูกพันที่เขามีกับเมืองนี้ และการที่เขาเป็นนักแสดงที่ประสบความาสำเร็จ ทำให้พิพิธภัณฑ์เบ็กซ์ฮิลขอให้เขามาเป็นผู้รับรอง เมื่อเอ็ดดี้ได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครั้งแรก จูเลียน พอร์เตอร์ แสดงตราโรงเรียนออกัสตา วิกตอเรีย ของจริงให้เอ็ดดี้ดู มันจุดประกายให้เขาได้ไอเดียทำหนังเรื่องนี้ตราสวัสดิกะที่มุมขวา ธงยูเนียนแจ็กที่มุมซ้าย เป็นภาพที่ค่อนข้างรบกวนจิตใจเอ็ดดี้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เขาละสายตาไม่ได้ เมื่อได้คุยกับนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและทางพิพิธภัณฑ์ เขาพบว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนเป็นลูกสาวหรือลูกทูนหัวของชนชั้นนำของเยอรมนี รวมถึงสมาชิกอาวุโสของพรรคนาซี ลูกทูนหัวของฮิตเลอร์และลูกสาวของวอนริบเบนทร็อปเข้าเรียนโรงเรียนนี้ในยุค 30 ตำนานนี้เหมือนถูกซุกอยู่ใต้พรม เอ็ดดี้ต้องการทำความเข้าใจกับเสี้ยวประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโรงเรียนของนาซีตั้งอยู่บนชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษแอนดี้ กอดดาร์ด ผู้กำกับ อยากเข้ามารับหน้าที่นี้เพราะตัวเรื่องและทีมงาน การที่ได้ทำงานกับซีลีน โจนส์ อีกครั้งและการได้กำกับบทภาพยนตร์เรื่องแรกโดยฝีมือของเอ็ดดี้ อิซซาร์ด เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น แต่สิ่งที่โดนใจเขามาไปกว่านั้น คือการที่เด็กสาวที่อาศัยอยู่ที่ชายฝั่งอังกฤษตอนใต้ ต้องรับมือกับสภาวะสงครามที่กำลังคุกรุ่น พวกเธอต้องเจอกับอะไรบ้าง, อังกฤษมองพวกเธออย่างไร, การที่พวกเธอเป็นนาซีมีผลต่อการตัดสินใจของพวกเธออย่างไร? แอนดี้ต้องการทำความเข้าใจประเด็นเหล่านี้ เพราะมันช่างคล้ายกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบันนอกจากด้านการเมือง ทีมงานยังตั้งที่จะมอบความบันเทิง, เรื่องราวที่น่าสนใจ โดยไม่ทิ้งแก่นที่ว่าคนเราเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ที่สามารถทำได้ทั้งความดีและความชั่วหนึ่งในหัวใจสำคัญของหนังคือการเลือกนักแสดงที่จะมารับบทเป็น นักเรียนหญิงเยอรมันทั้งหก แต่ละคนมีบุคลิกที่ชัดเจนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนแต่ละคนที่มีต่อกัน ความตั้งใจคือการบอกว่าพวกเธอยังเป็นแค่เด็กสาว, มีความอ่อนไหว, ไม่ทันคน, อาจจะร้ายบ้าง แต่ก็สามารถอ่อนหวานได้เช่นกัน เคมีที่เข้ากันของสาวๆ มาเป็นอันดับแรก นำโดย แอสทริด จอมบุลลี่, เกรเทล แกะดำของกลุ่ม, ซิกริด สาวหัวช้า แอนดี้เผยว่าการคัดเลือกนักแสดงครั้งนี้เป็นการคัดเลือกนักแสดงที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเขา เขาดูเทปออดิชั่นกว่า 70 คน คัดเหลือ 12 จากนั้นจึงบินไปทดสอบหน้ากล้องที่เบอร์ลินก่อนที่จะตัดสินใจเลือก 6 คนสุดท้าย