“อันฮโยซอบ” เปิดต้นสังกัดใหม่ดูแลคิวงานตัวเอง

The present co. ก่อตั้งโดย อันฮโยซอบ และ ผู้จัดการส่วนตัวของเขา ที่ร่วมงานกันมานานก่อนที่เขาจะเดบิวต์เป็นนักแสดง เอเจนซี่น้องใหม่ มาพร้อมแนวคิดที่ว่า “พวกเรา ผู้ที่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และมีความสุขที่ได้สร้างวันนี้ขึ้นมา”คิมมินจี (Kim Min-ji) ผู้อำนวยการของ The present co. กล่าวว่า “ด้วยความที่บอกว่า ‘ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ที่เป็นเหมือนของขวัญสำหรับพวกเรา’ เราหวังว่าจะได้สัมผัสกับความสนุกและความน่าสนใจร่วมกับกับสาธารณะชน”หลังจากเดบิวต์งานการแสดงด้วย Splash Splash Love อันฮโยซอบได้แสดงในซีรีส์ฮิตมากมายรวมถึง 30 But 17, Abyss, Dr. Romantic 2 และ Lovers of the Red Sky ล่าสุด อันฮโยซอบได้แสดงในซีรีส์ยอดนิยมทางช่อง SBS เรื่อง Business Proposal ที่สร้างความประทับใจด้วยตัวละครที่มีเสน่ห์และทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาล่าสุดเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ A Timed Called You ซึ่งรีเมกจากซีรีส์ไต้หวัน Some Day or One Daycr : www.soompi.com, DAZED Korea