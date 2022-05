Review ซีรีส์ : “เทียบท้าปฐพี” ซีรีส์จอมยุทธ์-ชิงอำนาจ ลงตัวสนุกเกินต้านสมรอคอย

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

สมศักดิ์ศรีการรอคอย จะเรียกว่านอนมาก็ได้ กับกระแสความฮอตของ ‘เทียบท้าปฐพี’ (Who Rules The World – 2022) ซีรีส์จีนย้อนยุคแนวจอมยุทธ์การเมือง ที่ได้ซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปอย่าง ‘หยางหยาง’ (จาก ดุจดวงดาวเกียรติยศ และเทพยุทธ์เซียนกลอรี่) โครจรมาเจอกันครั้งแรกกับนางเอกสายฮางานชุกอย่าง ‘จ้าวลู่ซือ’ (จากข้านี่แหละองค์หญิงสาม, ฝากรักไว้ที่ท้ายครัว และศิษย์สาวป่วนสำนัก)จะด้วยเคมีพระนางแรงเกินต้าน, ความหล่อทะลุจอของหยางหยาง, ความน่ารักเบอร์แรงของจ้าวลู่ซือ, บทประพันธ์สดใหม่แต่เข้มข้นลงตัว, ความเจนจัดของผู้กำกับ, โปรดักชั่นตระการ, งานภาพสวยสะดุดตา,คอสตูมสะดุดใจ ใดๆ ก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนผสมส่งให้ ‘เทียบท้าปฐพี’ เปิดตัวสัปดาห์แรกด้วยยอดวิวทะลุ 600 ล้านวิวในประเทศจีน และขึ้นแท่นเป็นซีรีส์อันดับ 1 ตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศทาง WeTV ในไทยปังขนาดเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่ไม่ปูเสื่อรอธรรมดา สวมความเปย์ซื้อ VIP บนแพตฟอร์มรอเพราะซีรีส์เรื่องนี้กันเลยทีเดียวนับแต่อุตสาหกรรมซีรีส์จีน (แผ่นดินใหญ่) มายึดหัวหาดผลิตซีรีส์จีนเพื่อการส่งออก จนก่อให้เกิดกระแสคืนชีพของซีรีส์จีนหลังปี 2010 จะสังเกตได้ว่าเกิดซีรีส์หลากหลายพล็อตสดใหม่มาเป็นตัวเลือกให้เสพมากขึ้นไปพร้อมกับจำนวนที่ลดลงของซีรีส์แนวจอมยุทธ์หรือกำลังภายใน (จากในอดีตที่เคยเฟื่องฟูเป็นที่นิยมขั้นสุด) แต่ละปีมีแนวนี้ออกมาฟาดวงการแทบนับเรื่องได้ (ถ้าไม่นับรวมผลงานระดับขึ้นหิ้งของกิมย้งหรือโกวเล้ง)นานๆ ทีถึงจะมีซีรีส์แนวจอมยุทธ์ออกมาให้คอซีรีส์ได้เสพได้หายคิดถึง ‘เทียบท้าปฐพี’ จึงนับเป็นซีรีส์แนวจอมยุทธ์ไม่กี่เรื่องของปี 2022 (เมื่อปีก่อนน่าจะเป็น ดาบพิฆาตกลางหิมะ Sword Snow Stride - 2021) ที่มีดีกรีความน่าดูและคู่ควรอย่างแรงให้คอซีรีส์แนวนี้กลับมาชมแนวจอมยุทธ์อีกครั้งนั่นเพราะ ‘เทียบท้าปฐพี’ (Who Rules The World – 2022) เป็นส่วนผสมกลมกล่อมของแนวซีรีส์หลายๆ พล็อตเข้าด้วยกัน ทั้งโรแมนติก-ดราม่า-ย้อนยุค-ยุทธภพ-การเมือง-ชิงไหวชิงพริบ ที่มาบรรจบกันได้อย่างลงตัว ชนิดว่าสนุกตั้งแต่ Ep แรกที่กดชมตัวซีรีส์บอกเล่าสองยอดฝีมือแห่งยุคที่ได้รับการขนานนามเคียงคู่กันในเรื่องวรยุทธ์ ระหว่างเฮยเฟิงซี (หยางหยาง) นายใหญ่แห่งอิ่นเฉวียนสุ่ยเซี่ย หอข่าวแห่งยุทธภพ ที่หากต้องการข่าวสารจากที่นี่ต้องจ่ายราคามากถึง 1 แผ่นทองเพื่อแลกกับ 1 คำตอบ เขาเป็นจอมยุทธ์ผู้สง่างามไร้ผู้ใดเปรียบและหามองใครอยู่ในสายตา มีเพียงไป๋เฟิงซี (จ้าวลู่ซือ) ศิษย์เอกแห่งสำนักเทียนซวงที่ผู้คนต่างยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้าเท่านั้นที่เฮยเฟิงซีสนใจการพบกันของทั้งสองฟังดูเหมือนเป็นอริกันแต่เปล่าเลย...ตัวเรื่องสร้างความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้เหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว แต่เข้าอกเข้าใจกันแบบเก๊กๆ กั๊กๆ กันไปมา หลังผ่านการท่องยุทธภพมาด้วยกันต่างคนจึงค่อยๆ ยอมรับหัวใจตัวเองท่ามกลางฉากหลังการแก่งแย่งป้ายขั้วกาฬ สัญลักษณ์แห่งมหาอำนาจของอาณาจักรต้าตง ยุคที่แผ่นดินแบ่งออกเป็น 6 แคว้น (ยงโจว, จี้โจว, ชิงโจว, โยวโจว, เป่ยโจว, ซางโจว) เมื่อฮ่องเต้แห่งต้าตงถ่ายทอดคำสั่งให้ออกตามหาป้ายขั้วกาฬชิ้นนี้กลับคืนมา นั่นทำให้อ๋องผู้ปกครองเมืองทั้ง 6 และยุทธภพหมายตาป้ายนี้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เช่นกัน โดยไป๋เฟิงซีตกกระไดพลอยโจนเข้ามาพัวพันกับการแย่งชิงนี้ เพราะนางยื่นมือเข้าไปช่วยขุนพลผู้ทรงคุณธรรมแห่งจี้โจวที่กำลังโดนชาวยุทธ์ตามล่าอย่างอยุติธรรมเพราะมีป้ายขั้วกาฬอยู่กับตัวระหว่างการช่วยเหลือขุนพลแห่งจี้โจว ทำให้ไป๋เฟิงซีบาดเจ็บจนเฮยเฟิงซียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องยุทธภพ การสืบหาปริศนาที่โยงไปสู่เรื่องราวการชิงไหวชิงพริบของเหล่าองค์ชายและอ๋องทั้ง 6 แคว้นซึ่งมีแปลเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์แจ่มใส ทำให้เป็นซีรีส์มีฐานแฟนชาวไทยรอชมไม่น้อย โดยการนำมาถ่ายทอดในเวอร์ชั่นซีรีส์ได้ผู้กำกับมือดีอย่างหยิ่นเทา ที่ฝากผลงานเด่นมาแล้วมากมาย อาทิ หอสดับหิมะ (2019), องครักษ์เสื้อแพร (2019), ปลดผนึกหัวใจหวนรัก (2020), คำสัตย์เมืองฉางอัน (2020), ตำนานรักสองสวรรค์ (2021) แค่เห็นลิสต์รายลื่อซีรีส์ก็พอเดาทางได้ว่าเทียบท้าปฐพีจะออกมาเป็นโทนไหนขอย้อนก่อนว่า นับตั้งแต่มีการเปิดตัวนักแสดงนำของเรื่องก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยว่าจ้าวลู่ซือไม่เหมาะบ้าง เพราะทั้งคู่มีสไตล์การแสดงต่างกันคนละขั้ว ขณะที่หยางหยางมาแนวพระเอกหน้านิ่ง ออร่ากระจายผ่านงานสายตา ค่อนข้างเหมาะกับบทในเรื่องซึ่งต้องรับบทเฮยเฟิงซีผู้มีวิทยายุทธ์ล้ำเลิศ เฉลียวฉลาดรอบคอบ คาดการณ์แม่นยำ จิตใจลึกล้ำ ท่าทางพิถีพิถันสุขุมสง่างาม ด้านจ้าวลู่ซือคือสวยรั่วฮาตัวแม่ แต่ต้องมารับบทไป๋เฟิงซีจอมยุทธ์หญิงฝีมือฉกาจ ตรงไปตรงมา ปากกล้าใจดี รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ด้วยตัวบทอาจไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักแสดงผู้เจนจัดทั้งสอง แต่การส่งเคมีความจิ้นนั้นยังเป็นที่กังข้อของผู้ชม แต่หลังซีรีส์ฉายไม่เพียงไม่กี่ตอนคงพิสูจน์ได้ถึงเคมีความฟินทะลุจอ เรียกว่าจ้าวลู่ซือลดเลเวลความโบ๊ะบ๊ะ แต่ไม่ทิ้งความน่ารักกวนประสาทไว้เต็ม100% อาศัยความยียวนปากเก่งขี้แกงผสมคาแร็กเตอร์จอมยุทธ์สายกินแหลกมาสร้างเสน่ห์ให้ตัวละครไป๋เฟิงซี (โผล่ร่วมฉากกับพระเอกทีไร นางฟาดหมดทุกจาน)ทำเอาหยางหยางที่กำลังเก๊กท่าสง่าไปไม่เป็นเลยทีเดียว แต่พระเอกของเราก็เอาคืนแบบหน้าตายได้แนบเนียนจนคนดูตั้งรับไม่ทันเหมือนกันเอาเป็นว่าปะทะคารมยังไงให้คนดูเขิลเรามีบางฉากมาฝากให้จิ๊กหมอนกันไปหลังจากซีรีส์โบราณเรื่องสุดท้ายเมื่อปี 2018 จากศึกจอมยุทธ์สะท้านพิภพ(Martial Universe - 2018) ที่ผ่านมาแฟนๆ คุ้นเคยกับหยางหยางในบทสากลแนวอี-สปอร์ตหรือเกมเมอร์อัจฉริยะมากกว่า ไม่บ่อยนักจะได้เห็นเขาในลุคชุดโบราณ ยิ่งลุคจอมยุทธ์ยิ่งยากไปใหญ่ แถมเขายังเป็นนักแสดงที่เลือกบท มีผลงานปล่อยแต่ละปีแทบนับชิ้นได้ ฉะนั้นเหล่าติ่งไม่พลาดเรื่องนี้แน่นอนถึงเป็นซีรีส์แนวจอมยุทธ์ แต่ก็สอดแทรกเรื่องราวการชิงไหวชิงพริบ-การต่อสู้-แย่งชิงอำนาจของแต่ละแคว้น การกระทำของตัวละครมีแผนการ ทุกตัวละครมีเบื้องหลัง แม้แต่พระนางของเรื่อง เพราะถึงทั้งสองจะเป็นจอมยุทธ์แห่งยุทธจักร แต่ก็ซ่อนชีวิตอีกด้านอย่างเฮยเฟิงซีแท้จริงเป็นองค์ชายรองแห่งแคว้นยงโจวนาม ‘เฟิงหลานซี’ ผู้แกล้งทำเป็นอ่อนแอ ส่วนไป๋เฟิงซี มีฐานะเป็นท่านหญิงแห่งเมืองชิงโจวนาม ‘เฟิงซีอวิ๋น’ ทุกตัวละครต่างคนต่างอ่านเกมของกันและกันออก หักเหลี่ยมซ้อนแผนการกันไปมาจนเดาทางไม่ออกเลยว่าจะมาไม้ไหน ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกันเนียนมาก อรรถรสในความลุ้นจึงอยู่ที่ต้องตามไปเผือกว่าแต่ละตัวละครจะแก้สถานการณ์อย่างไร?งานนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะดูเครียดเหมือนฉางอันสิบสองชั่วยาม (The Longest Day in Chang'an -2019) เพราะด้วยโทนสีของเรื่องเน้นความสดใส ดำเนินเรื่องค่อนข้างกระชับ มีสไตล์การปูปมปริศนาค่อยๆ เผยออกมาทีละน้อย และการเล่าเรื่องตรงไปตรงกว่า ผ่านการบรรยายและเล่าโดยปากของตัวละครแวดล้อม ทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกหนักเกินไป แต่ก็อ่านซับให้ทันก็แล้วกัน เพราะถ้าพลาดตรงไหนไปอาจทำให้ตามเพื่อนไม่ทันจุดนี้ไม่พูดเยอะ แค่เห็นทีเซอร์และโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมา ก็ประจักษ์แล้วว่างานดี งานเนียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันของแสงฉากที่ให้ความรู้สึกสดใสละมุนตาทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตา CG ไม่ถึงกับเป๊ะ 100% แต่ก็จัดอยู่ในเกณฑ์สวยงามลื่นไหลงานเสื้อผ้าถือว่าจัดเต็มในทุกละคร สะท้อนคาแรคเตอร์ออกมาได้เป็นอย่างดี ยิ่งหยางหยางซึ่งต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ ทีมคอสตูมก็ออกแบบลุคมาได้แตกต่างสมฐานะ เป็นอาหารตาเหล่าแฟนๆ เลยทีเดียว รวมถึงลุคของไป๋เฟิงซีใช้เนื้อผ้าที่มีความนุ่มพลิ้วแต่รัดกุม ช่วยเสริมการออกลีลาคิวบู๊ให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ แต่ก็ทะมัดทะแมงในเวลาเดียวกันเป็นจุดเด่นที่มองข้ามไปไม่ได้เลยสำหรับฉากแอ็กชั่นแนวจอมยุทธ์ที่มีแทรกมาให้ตื่นเต้นแทบทุกตอนมีตั้งแต่เล่นท่ายากไปจนถึงท่ามาตรฐานแสดงให้เห็นถึงความพยายามของนักแสดงหลักทั้งสองเพราะไหนจะฉากม้วนตัวสะบัดชายเสื้อให้ได้จังหวะไหนจะออกท่วงท่าอาวุธ ไหนจะวิชาตัวเบาใครเป็นแฟนหนังกำลังภายในย่อมคุ้นตากันดี เพียงแต่เรื่องนี้มีการผสมผสาน CG เข้ามาช่วยเสริมทำให้การออกท่วงท่าดูเป็นธรรมชาติต่อเนื่องสมจริงมากขึ้นแต่ละตัวละครจะออกลีลาการต่อสู้เป็นเอกลักษณ์ อย่างเฮยเฟิงซีจะใช้ท่วงท่าของฝ่ามือและพัดเป็นหลัก ลีลาน้อยแต่มาก ส่วนไป๋เฟิงซีทีมงานเลือกใช้อาวุธได้แปลกประหลาดตา เป็นเพียงผ้าแพรที่สั่งได้ใจนึก แค่ฟาดผ้าก็สยบคู่ต่อสู้ได้แล้ว ถ่ายทอดให้เห็นกำลังภายในอันแข็งกล้าของตัวละคร ประมาณว่าใช้แค่ผ้าก็ชนะขาดแล้ว ทำให้นึกถึงอาวุธประจำกายของตัวละครระดับตำนานอย่างเซียวเหล่งนึ่ง ที่ใช้อาวุธแบบเดียวกันนี่ยังไม่นับรวมลูกสมุนทั้งหลายที่มาแจกท่าโรยตัวออกอาวุธกันรวดเร็วพัลวัน ทำเอาคนดูตามไม่ทัน ณ จุดนี้ต้องชื่นชมตบมือให้กับทีมออกแบบคิวบู๊ที่สร้างสรรค์ออกมาได้สนุกสนานตัดต่อต่อเนื่องไหลลื่นเชื่อว่าต้องโดนใจแฟนกำลังภายในแน่นอนดูเพลินขนาดไหน จัดมาให้ชมสักฉากไม่เพียงแต่พระนางเท่านั้น ซีรีส์เรื่องนี้ยังระดมกองทัพนักแสดงคุณภาพขั้นเทพมาไว้คับคั่ง แฟนๆ ซีรีส์จีนคุ้นหน้ากันดีในบทบาทการแสดงไม่เป็นสองรองใคร ตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ อาทิศิษย์พี่ใหญ่แห่งซีรีส์สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่และตำนานรักสองสวรรค์ มารับบทหวงเฉา ท่านชายแห่งแคว้นจี้โจวจากซีรีส์แปดเทพอสูรมังกรฟ้าเวอร์ชั่น 2021 และเมืองในอุดมคติ มารับบท เฟิงฉาง บุตรชายองค์โตแห่งแคว้นยงโจวหลิวรุ่ยหลิน ศิษย์พี่ 16 แห่งซีรีส์สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่และท่านอ๋องจากซีรีส์เพียงใจในเพลงพิณ มารับบท เฟิงจวี่ บุตรชายคนที่สามแห่งแคว้นยงโจวศิษย์พี่หญิงแห่งบ้านกูซู จากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมาร มารับบท เฟิ่งชีอู๋ นายหญิงเจ้าบ้านสกุลเฟิ่งรั้งตำแหน่งในราชสำนักแคว้นยงโจวแม้เป็นหญิงแต่ฉลาดล้ำลึก วรยุทธเก่งกล้าสามารถชนิดบุรุษต้องพ่ายเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ต้องติดตามสำหรับเซวียนลู่ เพราะเฟิ่งชีอู๋เป็นตัวละครที่เท่มากเท่แค่ไหนดูสกิลสายรุกจีบพระเอกแบบแมนๆ ของเฟิ่งชีอู๋ทำเอาอึ้งไปเลย นี่ชวนเขามาเป็นสามีกันดื้อแบบนี้เลยเหรอ?!?อดีตนางเอกค้างฟ้า เจ้าของบทเซียวเหล่งนึ่งจากซีรีส์มังกรหยก ตอนกำเนิดเอี้ยก้วยเวอร์ชั่น1995 ที่ครั้งนี้มารับบทสมบทให้แฟนซีรีส์ยุค 90 ได้หายคิดถึง ในบทไป๋หลี่ซื่อ พระชายาแห่งแคว้นยงโจว ผู้ร้ายกาจมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงของเฟิงหลานซีและเป็นศัตรูตัวฉกาจของพระเอกของเรา แค่ซีนแรกที่แม่เปิดฉากถึงจะไม่ได้ออกท่าทางใดๆ มากมาย แต่ออร่าความฟาดของแม่มาเต็มร่ายยาวขนาดนี้ยังไม่ได้ครึ่งเท่ากับไปดูเองทาง WeTV เบาๆ 40 ตอนจบ ออนแอร์มาได้ครึ่งทางแล้ว หรือถ้าจะกลั้นใจรอพากษ์ไทย18 พฤษภาคมนี้ ทาง WeTV Thailand เช่นกันSoftlenshttps://wetv.vip/mydramalist.comhttps://www.facebook.com/wetvthailand