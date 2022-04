เรื่องย่อ "มามี้ที่รัก" (Mommy, I Love You)

: ต้นรัก: พรดี สาตราวาหะ, เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ, กันต์หทัย ภู่สงวนสิทธิ์: ศุภฌา ครุฑนาคดรามา โรแมนติก: MASTER ONE: เอิน ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล: ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.20 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3, ช่อง 33 และรับชมผ่านทาง Application 3 Live: ตอนแรกวันวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคมนี้: ละครออนไลน์#มามี้ที่รัก #MommyILoveYou #MASTERONE #Ch3Thailand #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละครเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาชีวิตความรักใน 3 ครอบครัว ได้แก่ พริมากับภาณุ , สรินตากับปรเมศวร์ และ กันนรีกับชนะชล ซึ่งมีทั้งปัญหาส่วนตัวและการทะเลาะกันในกรุ๊ปไลน์ของผู้ปกครองนักเรียน "โรงเรียนอนุบาลดีเลิศ" ชั้นอนุบาล 3/1 เพื่อแย่งชิงบทบาท “หนูน้อยหมวกแดง” ในละครเวทีปิดภาคเรียนประจำปี ให้กับลูกของตน!พริมา (มาร์กี้ ราศรี ) ยูทูบเบอร์สุดสวยแซ่บซ่า สาวสวยเซ็กซี่ มั่นใจในตัวเองสูง ฉลาด พูดจริงทำจริง เด็ดเดี่ยว เจ้าอารมณ์ หน้าชื่นอกตรม แต่ขยัน เอาตัวรอดเก่ง อดทนสู้ชีวิต พริมากับญาดา (อมลรดา ไชยเดช) น้องสาว สูญเสียพ่อและแม่ไปตั้งแต่เด็ก ศรและสม สองตายายเลี้ยงดูหลานทั้งสองด้วยความรักมาตลอด พริมาเรียนจบนิเทศศาสตร์ เอกการแสดงเพราะอยากเข้าวงการบันเทิง เคยรับงานเป็นพริตตี้พอมีชื่อเสียงอยู่บ้าง แต่มาท้องกับภาณุ (จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล)เสียก่อน ตอนนั้นภาณุยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อใคร ทำให้เธอมีปมเรื่องความรัก แต่เพราะความเด็ดเดี่ยวทำให้พริมายอมกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของ เอวา (ด.ญ.ปวริศา สุรทิณฑ์) ลูกสาววัย 5 ขวบ ชีวิตได้ดีอีกครั้งเพราะความฉลาด พริมาผันตัวเองเป็นยูทูบเบอร์และเน็ตไอดอลรับริวิวสินค้าดีมีคุณภาพจนมีชื่อเสียงและหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำภานุ สามีสายอินดี้ ลูกชายคนเดียวของเจ้าของบริษัทนำเข้ารถหรูและบิ๊กไบค์ ภาณุรับผิดชอบดูแลเฉพาะด้านบิ๊กไบค์ตามความชอบของตัวเอง รูปหล่อ มีเสน่ห์ สุขุม พูดน้อย รักชีวิตอิสระ มีความสามารถรอบตัวทั้งงานด้านบริหารและ IT รักการท่องเที่ยวผจญภัยเลยยังไม่พร้อมจะสร้างครอบครัวกับใคร ภาณุไม่รู้ว่าพริมาท้อง จึงจากไปทำตามความฝันของการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ยากไร้รรอบโลก แต่เมื่อกลับมารู้ข่าวว่าพริมามีลูก ภาณุได้พบลูกสาวชื่อเอวาอีกครั้งตอนเข้าโรงเรียน ภาณุต้องการพิสูจน์ตัวเองว่า เขาเป็นพ่อที่ดีได้ เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจพริมาอีกครั้ง แต่ ปฐมพงศ์-เปรมิกา (สมมาตร ไพรหิรัญ -ปรารถนา สัชฌุกร) พ่อและแม่ของเขาไม่เชื่อว่า เอวาคือหลานในไส้ เลยอยากให้ไปตรวจ DNA ชีวิตของพริมาและภาณุ ยังมี พีระ (บอมบ์ ธนิน) เชฟเซเลบจากรายการแข่งขันทำอาหาร หน้าตาดี มีเสน่ห์ พีระเป็นคนสองบุคลิก ฉลาด อ่อนโยน อบอุ่น เข้ามาเป็นปัญหาหัวใจอีก!ทางด้านญาดา น้องสาวของพริมา เป็นคนตรงไปตรงมา ขี้สงสาร คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ และได้ทำงานฝ่ายการตลาดที่บริษัทนำเข้ารถบิ๊กไบค์ของภาณุ ญาดารักและเป็นห่วงพี่สาวกับหลานสาว อยากให้พริมาและภาณุได้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ญาดาเลยยอมขัดคำสั่งพริมาแอบพาเอวามาหาครอบครัวของภาณุ และถูกพอลล่า (จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ ) กะเทย เพื่อนสนิทของพริมาจับได้ พอลล่าพยายามจับคู่ให้พริมาได้กับพีระ ทั้งขวางและเขี่ยภาณุตลอดเวลา เมื่อญาดาถูกจับได้ ทำให้พริมาโกรธมากจนทั้งคู่ทะเลาะกัน แต่ญาดาก็ยังไม่เปลี่ยนความตั้งใจ เรื่องหัวใจของญาดาไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาจีบ เพราะเข้าไม่ถึงสาวโลกส่วนตัวสูง จนผู้กองเพชร (ภาสวิชญ์ บูรณนัติ ) มือปราบรูปหล่อผ่านเข้ามาในชีวิต เพชรเป็นเพื่อนเก่าที่แอบชอบญาดามาตลอด แต่ญาดาเกือบจำเพชรไม่ได้ เพราะเพชรเปลี่ยนไปมาก เพชรพยายามเปิดตำราเพื่อตามจีบเธอ ญาดาแอบหวั่นไหว แต่ไม่แสดงออกจนเกือบจะทำให้เพชรถอดใจสรินตา (หญิง รฐา) ประธานชมรมผู้ปกครองฯ แม่บ้านปากร้ายแต่จิตใจดี โลกสวย คิดบวก หัวอ่อน เป็นภริยา ปรเมศวร์ (เดี่ยว สุริยนต์) นักการเมืองอนาคตไกล เป็นเมียที่ต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของผัวเจ้าระเบียบมากกฎเกณฑ์อย่างทหาร และแม่ผัวอย่างคุณหญิงปรางทิพย์ (ดวงใจ หทัยกาญจน์) ที่เป๊ะปังทุกอริยาบถ เจ้ายศเจ้าอย่าง ดูถูกคนและเหยียดคนอื่น รักและภูมิใจในตัวลูกชายมาก ตั้งความหวังให้ลูกชายไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพทางการเมืองที่พ่อได้กรุยทางเอาไว้ คุณหญิงปรางค์ทิพย์ไม่ค่อยชอบใจ เพราะสรินตาไม่มีโปรไฟล์ แต่ก็ขัดใจลูกไม่ได้ การไม่มีปากเสียงของสรินตาทำให้เธอเป็นคนเก็บกด เพราะไม่เคยบอกในสิ่งที่เธอต้องการ เธอรู้สึกต่ำต้อย เพราะมาจากครอบครัวฐานะยากจน ลำบากมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็เป็นคนสู้ชีวิต และคิดหาทางออกนอกกรอบด้วยการเลี้ยงลูกชายคนเดียวอย่างจีโน่ (ด.ช.ณัชชวกร ศิริรักษ์) ลูกชายที่มองโลกในแง่ดี พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ทั้งสรินตาเลี้ยงจีโน่แบบสปอยล์และปกป้องลูกเกินเหตุ แต่โชคดีที่จีโน่เป็นเด็กน่ารัก ว่านอนสอนง่ายเลยไม่สร้างปัญหาให้ต้องปวดหัว เธอต้องคอยปกป้องเวลาลูกถูกบุลลี่ ปรเมศร์และปรางทิพย์กลัวว่าจีโน่จะไม่แมนสมลูกชายชาติทหาร สรินตาเชื่อคำสอนของปรางทิพย์ที่ว่า "ความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้า" และแก้ปัญหาตามลำพัง จนกระทั่งเรื่องราวเริ่มลุกลาม สรินตาตัดสินใจก้าวข้ามผ่านความกลัวทำตามความฝันคือการประกวดร้องเพลงเพื่อโชว์ศักยภาพในตัวเองกันนรี (จอย รินลณี) คุณแม่สาวใหญ่วัย(เกือบ)ทอง ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ผู้ยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างเหมือนจะดูดี perfect เป็นคนมีอีโก้สูง หลงตัวเอง ฉลาด ทันคน เกลียดคนโกหกหลอกลวง กันนรีตัดสินใจเอาไข่ของเธอไปฝากไว้ในธนาคาร เธอฝากไข่ตั้งแต่อายุได้ 34 ปี แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เจอผู้ชายในฝัน จนอายุเลยวัยผสมพันธุ์ ก็มีผู้ชายดีๆ อย่างชนะชล (ณัฐ ศักดาทร) ผ่านเข้ามาในชีวิต เนื่องจากชนะชลมาขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ทำให้เขาและเธอได้รู้จักกัน ชนะชลชอบกันนรีที่เธอฉลาด รอบรู้ในเชิงธุรกิจ และทำงานเก่ง ชนะชลตกลงรับข้อเสนอของกันนรีเรื่องวิธีผสมเทียมเด็กหลอดแก้วเพราะทั้งคู่ใจตรงกันคืออยากมีทายาทไว้สืบสกุล กันนรีอ่านตำราการเลี้ยงลูกมากมาย ชอบจัดการ รักลูก แต่ก็แพ้ทางลูกประจำเพราะข้าวหอม (ด.ญ. คีตภัทร ป้องเรือ ) ลูกสาวที่เธอปั้นมากับมือฉลาดเป็นกรด แม้จะหงายหลังผึ่งเพราะข้าวหอมเป็นเด็กพูดตรง แต่กันนรีก็ปลื้ม ภูมิใจในความเฉลียวฉลาดเกินเด็กทั่วไปของลูกสาว จนบางครั้งก็มองข้ามความต้องการของเด็กไป กันนรีไม่รู้ว่าชนะชลสามีเป็นเกย์ และพยายามตามพิสูจน์จนสุดท้ายก็จับได้ว่า ชนะชล มีความสัมพันธ์กับวิชญ์ (ปีเตอร์แพน ทัศน์พล) ผู้เป็นหุ้นส่วน ทั้งหนุ่ม อายุน้อย อ่อนโยน แถมยังเข้ากับลูกสาวได้เป็นอย่างดี กันนรีโกรธมากที่เธอถูกหลอกจึงขอหย่า ชนะชลขอโอกาสให้เขาได้ทำหน้าที่พ่อและดูแลข้าวหอมต่อไปทั้งสามครอบครัวซึ่งมีปัญหาส่วนตัวหนักหน่วงกันอยู่แล้ว เพราะแต่ละคนต่างมีปัญหาส่วนตัวที่แก้ไม่ตก ถึงขั้นบ้านแทบแตกสาแหรกแทบขาด!เท่านั้นยังไม่พอ ! บรรดาแม่ยังต้องมาทะเลาะกันใหญ่โตในกรุ๊ปไลน์ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนอนุบาลดีเลิศ เพื่อแย่งชิงบทบาท “หนูน้อยหมวกแดง” ในละครเวทีปิดภาคเรียนประจำปีให้กับลูกน้อยของตน เพราะแต่ละคนต่างคิดว่า ลูกฉันเป็นคนดี! ลูกฉันเก่ง!! ลูกฉันเจ๋งที่สุด!บรรดาครูๆในโรงเรียนนี้ ประกอบด้วย ครูชื่นใจ (วราพรรณ หงุ่ยตระกูล) ครูใหญ่ เปรี้ยวจี๊ดแต่งตัวจัด แต่เคร่งครัด เจ้าระเบียบ หัวสมัยใหม่เพราะจบนอก แต่ก็ไม่หลงลืมความเป็นไทย และให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมาก เป็นคนมีเหตุผล คิดบวก มองโลกตามความจริงที่เป็น , ครูเจนสุดา (วิรากานต์ เสณีตันติกุล) ครูสาวโสด น่ารัก อารมณ์ดี เพิ่งเรียนจบหมาดๆ ไฟแรง เชื่อในการศึกษาแบบฟินแลนด์ พูดจาไพเราะ รักเด็ก โอบอ้อมอารี ขยัน อดทน รับมือเด็ก ๆ ได้ดีในทุกสถานการณ์ คล่องแคล่ว รอบรู้ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี หลายครั้งที่ต้องรับมือกับความเยอะของบรรดาแม่ๆ แต่เจนสุดาก็เอาอยู่ เพราะรู้จักวิธีประนีประนอม แต่บางทีก็พลาดและประหม่าเพราะอ่อนประสบการณ์บ้าง และ ครูน้อยหน่า (หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ) ครูผู้ช่วย อารมณ์ดี รักเด็ก สายฮาติดตลก มีวิธีปราบเด็กดื้อ มีจิตวิทยาของความเป็นครูสูง ห่วงใย เอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างดี ช่างสังเกต แก้ปัญหาเก่งก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายจนกรุ๊ปไลน์แตก ครูใหญ่ ต้องจัดกิจกรรมเร่งด่วนเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้ปกครอง เรื่องคงจบเพียงแค่นี้ ถ้าเพียงแต่ขณะที่ทำกิจกรรมอยู่นั้น 3 แม่ไม่ได้กลายเป็นพยานในเหตุการณ์ฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว! ความไม่รู้ทำให้พริมาตกอยู่ในเหตุการณ์ จนถูกฆาตกรลึกลับคุกคามเอาชีวิต!สุดท้าย ละครเวทีปิดภาคเรียนประจำปี บทบาท "หนูน้อยหมวกแดง" เป็นของเด็กหญิงวัย 8 ขวบที่เป็นเด็ก LD (บกพร่องทางการเรียนรู้) แต่ก็เป็นเด็กผู้หญิงสดใส ร่าเริง เป็นที่รักของทุกคนจนยอมยกบทบาทนี้ให้กับเธอ เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/