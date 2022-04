เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “From Now On, Showtime” [2022]

ชื่อเรื่อง : From Now On, Showtime!ชื่อเกาหลี : 지금부터 쇼타임!แนวซีรีส์ : โรแมนติก, คอมเมดี้, แฟนตาซี, ลี้ลับผู้กำกับ : อีฮยองมิน (ผลงานกำกับซีรีส์ My Dangerous Wife)ผู้เขียนบท : ฮายุนอา (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Mystic Pop-Up Bar)ผู้ผลิต : Samhwa Networksออกอากาศในเกาหลีทางช่อง : MBCจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 20.40 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 23 เมษายน – 11 มิถุนายน 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยที่เดียวทาง : Viu ทุกวันเสาร์ เวลา 19.50 น. และวันอาทิตย์ เวลา 20.20 น. (ตามไทย)นักมายากลชื่อดัง ด้วยฝีมือการโชว์กลเหมือนมีเวทมนตร์ เขาจัดแสดงโชว์มายากลและออกทีวีโปรโมทตัวเองบ่อยๆ และโชว์ของเขาจับใจทีมงานและคนดูทุกครั้ง ถึงแม้จะมีรูปลักษณ์ที่หล่อเหลา แต่เขากลับเป็นคนหยิ่ง ยโส พูดจาหยาบคายไม่ไว้หน้าคนอื่นบ่อยครั้ง แท้จริงชายหนุ่มคนนี้มีพลังพิเศษจากต้นตระกูลของเขาที่มีวิญญาณคอยปกป้อง เขาสามารถติดต่อกับผีได้ และไม่เคยเกรงกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ ที่สำคัญสามารถสั่งพนักงานผีทำงานให้ได้ด้วยตำรวจสาวผู้รักความยุติธรรม มาพร้อมพลังพิเศษ ถึก อึด ทน เพื่อรับใช้ประชาชน มีนิสัยกระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา การได้พบกับ ชาชาอุง โดยไม่คาดฝัน นำมาสู่การจับมือช่วยกันแก้คดีต่างๆ จากความช่วยเหลือของทีมผี จนเริ่มพัฒนาความโรแมนติกในเวลาต่อมาเทพเจ้าที่ทำหน้าที่คอยปกป้องครอบครัวของ ชาชาอุง มาหลายรุ่น หลายยุคหลายสมัยแล้วตำรวจหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดในสถานีตำรวจ เป็นเจ้าของปณิธาน “ผมจะปกป้องเธอ, คนที่ผมชอบ”ร่วมด้วย- อีอึนกยอล รับบทเป็น อีอึลกยอล นักมายากลรุ่นพี่ของชาอุง ฉายา เทพมายากล- จองซ็อกยง รับบทเป็น นัมซังกยอน 1 ในทีมผีผู้ช่วยของชาอุง- โกกยูพิล รับบทเป็น มาดงชอล 1 ในทีมผีผู้ช่วยของชาอุง- พัคซอยอน รับบทเป็น คังอารึม ผีผู้หญิง 1 ในทีมผีผู้ช่วยของชาอุงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ช่วยแต่งเติมท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยดาวเทียมและทำให้ในมือทุกคนมีสมาร์ตโฟน แต่ถึงจะเป็นยุคใหม่แล้ว ก็ยังมีคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณและการทำนายอยู่ นี่อาจเป็นแค่นิทานสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่สำหรับ ชาชาอุง (รับบทโดย พัคแฮจิน)เขาเป็นนักมายากลชื่อดังระดับประเทศ ผู้ได้รับการยอมรับว่ามีกลสุดเจ๋งมากมาย กลบางอย่างหวาดเสียวเฉียดตายจนทีมงานเป็นห่วง แต่เขาก็พาตัวเองรอดพ้นความตายมาได้อย่างน่าทึ่งแท้จริงแล้วกลของเขาไม่ได้มาจากการเล่นกล มันมาจากพลังเหนือธรรมชาติของจริง เพราะติดต่อสื่อสารกับผีได้ เขาจึงทำโชว์เหนือจริงออกมาได้หนทางใช้พลังของเขากลับต้องเปลี่ยนไป เมื่อได้พบเจ้าหน้าที่ตำรวจไฟแรงอึดถึกทน ผู้รักความยุติธรรม โกซึลแฮ (รับบทโดย จินกีจู)โกซึลแฮ ตำรวจหญิงผู้มีความรับผิดชอบยอดเยี่ยม พบเห็นเหตุวิ่งราวกระเป๋าข้างถนน เธอออกตามล่าโจรจนไปโผล่ที่โชว์มายากลของชาชาอุงด้วยแสงสีเสียงและคนดูจำนวนมาก แฮซึลเลยเข้าใจผิดว่าชาอุงคือโจรวิ่งราว และพยายามจับกุมเขากลางโชว์จนเกิดความโกลาหลวุ่นวายขายปลาช่อนหลังจากวันนั้น ชาอุงตัดสินใจไปออกรายการทีวี เทพมายากล พร้อมกับกลที่มีเบื้องหลังซ่อนอยู่ ซึ่งวันนั้นเขาได้เจอกับ อีอึนกยอล (รับบทโดย อีอึนกยอล) นักมายากลรุ่นพี่ ที่ไม่ค่อยกินเส้นกัน ในที่สุดชาอุงตัดสินใจบอกความจริง อันเป็นความลับทางธุรกิจของตนกับซึลแฮว่าเขาทำงานโชว์มายากลกับทีมผีผู้ช่วย 3 ตนอันมี หัวหน้านัม หรือ นัมซังกยอน (รับบทโดย จองซ็อกยง) หัวหน้าฝ่ายมา หรือ มาดงชอล (รับบทโดย โกกยูพิล) และ พนักงานอารึม หรือ คังอารึม (รับบทโดย พัคซอยอน) แต่เธอไม่ยอมเชื่อ ชาอุงเลยจัดโชว์มายากลชุดใหญ่ให้บรรดาทีมผี สาธิตให้ดู กลางห้องรับแขกสุดหรูของเขา แต่ซึลแฮ ไม่ยอมเชื่อง่ายๆ กลับคิดว่าเขาเล่นกลกับเธออยู่ กว่าจะเชื่อเล่นเอาทีมผีหอบไปเลยชาอุงพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ใช่คนร้ายขับชนแล้วหนี แต่เป็นเพียงสื่อกลางที่คอยพูดแทนสิ่งที่ ผีมินโฮ (รับบทโดย ชเวซองวอน) วิญญาณที่โดนคนร้ายขับรถชนตาย และอยากจะบอกความจริงเท่านั้นแต่ถึงซึลแฮจะเชื่อ การจับคนร้ายชนแล้วหนีตัวจริงก็ไม่ง่ายเลย ซึลแฮจึงต้องตามล่าคนร้ายตัวจริง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากเหล่าพนักงานทีมผีของชาอุง โดยให้เวลาเขาแค่วันเดียว จนสุดท้ายคนร้ายตัวจริงที่เจอโชว์มายากลชุดใหญ่จากทีมผี ต้องคลานออกมายอมรับสารภาพกับซึลแฮ ด้วยตัวเอง จนเธอสามารถปิดคดีได้เรียกได้ว่า ในการพบกันของนักมายากลหนุ่ม ชาอุง กับ ซึลแฮ ตำรวจสาวผู้รักความยุติธรรม และกลายเป็นคู่หูไขคดี ที่นำไปสู่การสืบสวนรูปแบบใหม่ซึ่งมีผีมาเป็นพยาน และมีผู้ตายมาให้ปากคำ คงไม่ผิดนักปฏิบัติการร่วมระหว่างนักมายากลมือหนึ่งกับตำรวจน้องใหม่สั่นสะเทือนไปหลายระดับ ยิ่งมีผีท่าน นายพลชเวกอม (รับบทโดย จองจุนโฮ) เทพเจ้าที่ทำหน้าที่คอยปกป้องครอบครัวของชาชาอุง มาหลายรุ่นแล้ว มาสมทบทีมผี ยิ่งกลายเป็นผีดรีมทีมเลยทีเดียวแม้คนตายจะพูดไม่ได้ แต่ในการสืบสวนคดี คนตายจะบอกความจริงเราทุกอย่าง!!ซีรีส์มากับพล็อตสุดล้ำ แต่ดูไปดูมาก็ซ้ำกับพล็อต “รากบุญ” ละครไทยของเราหลายขุมอยู่จ้ะ ที่มีผีมาช่วยไขคดีเช่นกัน เกาเขานำโชว์มายากลมาผูกเรื่องเข้ากับวิญญาณภูตผี ว่าแท้จริงแล้วมายากลสุดเจ๋งของนักมายากลชื่อดัง ล้วนเป็นฝีมือของทีมผีผู้ช่วยทั้งนั้น แน่นอนว่าการแสดงของ “พัคแฮจิน” เอาอยู่และดูสนุกจริงๆ กับบทบาทนักมายากลผีช่วย ด้าน "จินกีจู" ในบท โกซึลแฮ ก็เอาความน่ารัก เท่ และกวนทีน ทดแทนความสวย!เรียบเรียงร้อยเรื่องราวจาก : viu.com, soompi.com , wikipedia.org, hancinema.netภาพประกอบจาก ทวิตภพและแฟนเพจ : MBC Drama