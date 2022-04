เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Shooting Stars” [2022]

ชื่อเรื่อง : Sh**ting Stars (Shooting Star)ชื่อไทย : -ชื่อเกาหลี : 별똥별แนวซีรีส์ : โรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้ผู้กำกับ : อีซูฮยอน (ผลงานกำกับซีรีส์ Find Me in Your Memory และ The Witch's Diner)ผู้เขียนบท : ชเวยองอู ผลงานเขียนบทเรื่องแรกผู้ผลิต : Mays Entertainmentออกอากาศในเกาหลีทาง : ช่อง tvNจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 22.40 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่ม 22 เมษายน – 11 มิถุนายน 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Viu | iQIYI | WeTV (ตอนใหม่ เฉพาะสมาชิก VIP) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. (ตามไทย) เป็นต้นไปหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ ของ สตาร์ฟอร์ซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Star Force Entertainment) ค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลี เป็นคนที่มีวาทศิลป์ชั้นยอด โน้มน้าวใจคนเก่งเป็นที่หนึ่ง และมีความสามารถในการรับมือในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็ว จนได้รับฉายาว่า Queen of Hooking เหล่าคนทำงานในวงการ ทั้งนักแสดงและผู้จัดการต่างมาขอคำปรึกษาจากเธอ และแม้จะเป็นท็อปสตาร์ ก็ไม่สามารถมาเบ่งหรือข่มเธอได้ง่ายๆ เธอเป็นเหมือนผู้ทรงอิทธิพลในวงการผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดาราดัง และเปรียบดั่ง ดวงดาวที่คอยส่องประกาย ให้ดาวดวงอื่นเปล่งแสงระยิบระยับท็อปสตาร์อัจฉริยะ ดวงดาวที่สว่างไสวที่สุด ที่อยู่ภายใต้สังกัด สตาร์ฟอร์ซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ด้วยออร่าอันเจิดจรัสเปล่งประกายและบุคลิกน่าชื่นชมของเขา ทำให้ผู้คนหลงใหลเขาเป็นอย่างมาก เขาเป็นคนดังระดับเอลิสต์ และเป็นเจ้าของรอยยิ้มเทพบุตร แต่ความจริงแล้วกลับซ่อนบุคลิกดื้อรั้นชอบเอาชนะ ฉุนเฉียวง่าย เอาไว้ภายใต้ภาพลักษณ์แสนสุภาพ ที่สำคัญมักจะมีปากมีเสียงกับ โอฮันบยอล อยู่บ่อยครั้งเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของท็อปสตาร์ ซองมิน หน้าตาดีไม่พอ ยังเป๊ะเรื่องงานดูแลนักแสดงอีกด้วย และด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดีและมีมารยาทอ่อนน้อม ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนดังอดีตนักกีฬาเทควันโด ที่ผันตัวเองมาทำงานเป็นผู้จัดการดารา โดยเป็นผู้จัดการของ จางซอกอู ไม่ค่อยกินเส้นกับ ทนายโดซูฮยอกทนายความของบริษัท สตาร์ฟอร์ซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทำงานในเวลา 9 โมง เช้า ถึง 6 โมง เย็นเท่านั้น ใครโทร.มาปรึกษาเรื่องกฎหมายหลังเลิกงานเขาจะไม่รับเด็ดขาดนักข่าวแซ่บสายบันเทิง เพื่อนสนิทของ โอฮันบยอล งานหลักคือขยี้ข่าวท็อปสตาร์ งานรองคือการออกเดตประธาน สตาร์ฟอร์ซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ผลประโยชน์บริษัทต้องมาเป็นอันดับแรกร่วมด้วยกวอนฮัลซอล รับบทเป็น ฮงโบอิน น้องใหม่ในทีมพีอาร์สตาร์ฟอร์ซพร้อมนักแสดงรับเชิญแน่นจออาทิ ชเวจีอู , ซงจีฮโย, พัคจองมิน, อีซังอู, อีกีอู, แชจงฮยอบ, คิมดงอุค, มุนกายอง, ซออีซุก และอีกมากมายจนเมื่อเกิดข่าวฉาว เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ขึ้นระหว่างท็อปสตาร์สุดเพอร์เฟ็กต์กับหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ ที่เปรียบเสมือนแนวหน้าในการจัดการดารา นี่จึงเป็นเรื่องราวสุดแพรวพราวของสองตัวละครหลัก และคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวพวกเขาโอฮันบยอล (รับบทโดย อีซองคยอง) หรือหัวหน้าทีมโอ หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ของสตาร์ฟอร์ซเอนเตอร์เทนเมนต์ บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลี มักจะต้องคอยกังวลเกี่ยวกับเหล่าคนดังในสังกัดอยู่เสมอ ว่าพวกเขาจะเดตกับใครหรือเปล่า จะไปมีข่าวฉาวอะไรไหม ทั้งร่างกายและจิตใจของเธอยุ่งเหยิงไปหมดด้วยหน้าที่อันยุ่งหยิงเธอและทีมงาน ต้องคอยตามเก็บกวาดสิ่งที่เหล่าดาราของเธอทำเละเทะฉาวโฉ่เอาไว้ ต้องประสานสิบทิศเพื่อสะสาง ทำให้ภาพพจน์ดาวดังในสังกัดสวยงาม จนไม่มีแม้กระทั่งเวลาจะไปมีความรักกับใครต่างกันลิบลับกับ โจคิมปี (รับบทโดย พัคโซจิน) ผู้สื่อข่าวและนักข่าวบันเทิงประจำ ออนสตาร์เดลี่ เพื่อนรักของโอฮันบยอล ต่อให้ยุ่งหัวฟูแค่ไหน นางก็มีเวลาให้การออกเดตกับหนุ่มๆ เสมอ และเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นในขณะที่แฟนๆ กำลังตื่นเต้นต่อข่าวการหวนคืนวงการของท็อปสตาร์นักแสดงอัจฉริยะ กงแทซอง (รับบทโดย คิมยองแด) ที่สตาร์ฟอร์ซ กำลังหน้าดำคร่ำเคร่งในวาระการประชุมประจำสัปดาห์ของทีมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประเด็นข่าวฉาวของนักแสดงในสังกัดที่ไปก่อเรื่องงามไส้เอาไว้ โดยประธานการประชุมคือ ชเวจีฮุน (ฮาโดควอน) ท่านประธาน สตาร์ฟอร์ซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์งานเหนื่อยหนัก โอฮันฮยอล ไม่ว่า ขนาดไม่มีเวลาไปตรวจสุขภาพจนโดนท่านประธานจี้ สิ่งที่แย่ยิ่งกว่านั้น คือวันที่หัวหน้าโอกลัวและกังวลอย่างหนักกำลังใกล้เข้ามาทุกที นั่นคือวันที่ท็อปสตาร์ของพวกเขา กงแทซอง คนที่เธอเรียกลับหลังว่า ไอ้กงแทซอง จะกลับมาจากแอฟริกา หลังจากไปใช้ชีวิตเป็นอาสาสมัครที่นั่นกว่าหนึ่งปีกงแทซอง เป็นท็อปสตาร์ที่ภาพลักษณ์ภายนอกดูสุภาพและอ่อนโยนจิตใจดี แต่ตัวจริงเป็นคนที่อารมณ์ร้อน หัวร้อนเอามากๆ ใต้ท่าทีสุภาพอ่อนโยน นอกจากนี้เขาผู้นี้ยังเป็นศัตรูตัวฉกาจของเธอในวงการบันเทิงวงการบันเทิงต้อนรับการกลับมาของ แทซอง อย่างอื้ออึง ระหว่างนั้นมีการคัดเลือกนักแสดงละคร (ซีรีส์) เรื่อง "โลกแห่งดวงดาว" ของนักเขียนตัวท็อปได้เริ่มขึ้นแล้ว ทุกคนต่างอยากได้บทนำเรื่องนี้ เพราะการันตีความปังของชื่อเสียง แต่แทซองยังคงผูกใจเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เขาจึงปฏิเสธคำแนะนำของฮันบยอลในที่ประชุม ที่บอกให้เขาเริ่มทำโปรเจ็กต์ใหม่ด้วยซีรีส์เรื่องนี้นับจากวันนั้น ทั้งสตาร์ฟอร์ซต่างรับรู้ว่าฮันบยอลและแทซองมักจะไม่ลงรอยกันอยู่เสมอๆ และแทซองก็คอยแกล้งฮันบยอลอย่างต่อเนื่องเมื่อมีโอกาส นั่นจึงยิ่งทำให้ทุกคนยิ่งสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์และเรื่องราวระหว่างพวกเขาในอดีตแต่นานวันเข้าความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเขาและเธอกลับค่อยๆ พัฒนามากขึ้นโดยไม่รู้ตัว และแล้วความสัมพันธ์ดังกล่าว มีแฟนๆ รวมทั้งนักข่าวรู้ จนกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโซเชียลเพิ่งมาเพียง 2 EP แต่ก็ได้กลิ่นความแซ่บโชยมาเต็มๆ จะบอกว่าเป็นซีรีส์ลากไส้แฉเบื้องหลังวงการบันเทิงเกาก็คงไม่ผิด และยังเผยเส้นทางการปลุกปั้น และ ปั่น ยุคโซเชี่ยลครองโลก เพื่อให้ ดวงดาวในสังกัดเปล่งประกายเจิดจรัส พร้อมๆ กับวิธีการจัดการข่าวฉาวที่ท็อปสตาร์ก่อเอาไว้ โดยทีมพีอาร์ และผู้จัดการ ที่ต้องคอยตามล้างตามเช็ด แน่นอน มีเส้นเรื่องความรักให้ฟิน เมื่อท็อปสตาร์เบอร์ 1 ก่อคดีรักอื้อฉาวกับคู่กัดหัวหน้าทีมพีอาร์ ท่ามกลางความไม่ฟินของแฟนๆ: Viu Thailand, soompi.com, hancinema.net: ทวิตภพ และ เพจ tvN Drama, hancinema.net