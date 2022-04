ท็อปฟอร์ม! “Again My Life” ทุบเรตติ้งตัวเอง ซีรีส์แฉบันเทิง “Sh**ting Stars” เปิดตัวมักน้อยน่าตกใจ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ซีรีส์แก้แค้นแนวแฟนตาซีเรื่องใหม่ที่นำแสดงโดยอีจุนกิ ซึ่งได้รับการจัดอันดับสูงสุดจนถึงปัจจุบัน ตามรายงานจากผลสำรวจของ Nielsen Korea โดย Again My Life ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 9.7 % ใน EP.5 ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นอกจากนี้ Again My Life ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนดูหลักอายุ 20 ถึง 49 ปี โดยทำเรตติ้งเฉลี่ย 4.1 %ในขณะเดียวกัน ซีรีส์เรื่องใหม่ Sh**ting Stars ทางช่อง tvN เริ่มต้นอย่างเจียมตัวด้วยความเงียบเหงา ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งแฉเบื้องหลังวงการบันเทิง และนำแสดงโดย อีซองคยอง และ คิมยองแด เปิดตัวด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 1.6 % เท่านั้น!! (ซับไทยทาง Viu | iQIYI | Viu)ในที่สุด Tomorrow ทางช่อง MBC ซึ่งออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกับ Again My Life ก็มีคนดูเพิ่มขึ้น ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 3.6 % ในตอนล่าสุด EP.7 (ซับไทย ทาง NetflixTH)cr : soompi.com