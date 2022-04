เปิด 3 เหตุผล ทำไม “Again My Life” ซีรีส์ใหม่ “อีจุนกิ” จึงมาแรงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

Again My Life เล่าเรื่องของอัยการหนุ่มที่ได้รับโอกาสเป็นครั้งที่ 2 ในการมีชีวิต เพื่อกลับมาจัดการกับผู้มีอำนาจหลังจากที่เขาถูกฆาตกรรม โดย อีจุนกิ (Lee Joon-gi) รับบทเป็น คิมฮีอู อัยการที่ถูกฆ่าอย่างเหี้ยมโดย ระหว่างที่เขาพยายามทำการสืบสวนสอบสวนนักการเมืองชื่อดัง ที่มีแนวโน้มว่าจะคอรัปชั่น และเขาได้รับโอกาสให้ใช้ชีวิตครั้งที่ 2 โดยไม่คาดคิดซีรีส์ออกอากาศตอนแรกไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน ด้วยเรตติ้งอันดับ 1 (5.8 %) และมีเรตติ้งพุ่งสูงขึ้นทันทีในตอนที่ 2 (6.4 %) และในตอนที่ 3 พุ่งสูงถึง 8.1 % นอกจากนี้นักแสดงนำของเรื่อง อีจุนกิ ยังติดอันดับท็อป 3 นักแสดงและซีรีส์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประจำสัปดาห์จากข้อมูลของ Good Data Corporationแม้ว่าจะออกอากาศไปแค่ 2 สัปดาห์ แต่ Again My Life กลับได้รับกระแสตอบรับดีมาก และนี่คือ 3 เหตุผลที่ทำให้ซีรีส์ดราม่าแฟนตาซีเรื่องนี้ กลายเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในขณะนี้ซีรีส์เรื่อง Again My Life ถึงกับถูกตั้งฉายาว่า เป็นแนวซีรีส์ของอีจุนกิ ตั้งแต่ต้นเรื่อง อีจุนกิได้ถ่ายทอดฝีมือการแสดงของเขาผ่านตัวละคร ทั้งในตอนที่เป็นอัยการ หรือตอนที่ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กมัธยมอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบทใดเขาก็เอาอยู่สามารถทำให้ผู้ชมเชื่อในการแสดงของเขา จนได้รับการอวยยศให้ว่า “อายุไม่มีผลต่อการแสดงของเขาเลย”โดยเฉพาะใน 2 ตอนแรกที่ออกอากาศ เขาได้แสดงอารมณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ความคับแค้นใจที่ต้องตายอย่างไม่ยุติธรรม แม้กระทั่งน้ำตาแห่งความยินดีที่ได้ย้อนเวลากลับมามีชีวิตอีกครั้ง ได้เจอพ่อแม่ที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่น รวมถึงเสน่ห์ของอีจุนกิที่ทำให้ผู้ชมลุ้นตามไปด้วย ว่าเขาจะสามารถจัดการกับตัวร้ายได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับ Again My Life อีกอย่างคือ การที่ภารกิจของคิมฮีอูถูกเปิดเผยตั้งแต่ตอนต้นเรื่อง ในชีวิตที่ 2 เขาต้องย้อนเวลากลับมายัง 15 ปีก่อนหน้า โดยยังจดจำทุกเรื่องราวที่ผ่านมาได้ ทำให้เขามีทั้งประสบการณ์ ความรู้ และวางแผนในการทำลายตัวการใหญ่อย่างรอบคอบ และนำหน้าผู้ร้ายหนึ่งก้าวเสมอคิมฮีอูได้กลับมายังอดีต และเขาได้เปลี่ยนแปลงโชคชะตา ช่วยชีวิตพ่อและแม่เอาไว้ได้ ช่วย คิมฮันมี (คิมแจคยอง - Kim Jae-kyung วง Rainbow) กับ คิมคยูรี (รับบทโดย ฮงบีรา - Hong Bi-ra)) และได้พบเจอกับผู้คนที่ไม่เคยเจอในชีวิตแรกของเขา ทั้ง คิมฮีอา (รับบทโดย คิมจีอึน - Kim Ji-eun) และ อีมินซู (รับบทโดย จองซังฮุน - Jung Sang-hoon) ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เขาจัดการ ส.ส. โจแทซ็อบ (รับบทโดย อีคยองยอง - Lee Kyung-young) ศัตรูตัวฉกาจของเขาได้เสน่ห์อีกประการของ Again My Life คือการเล่าเรื่องราวของฝั่งผู้ร้ายและพระเอกอย่างเรียล และตรงไปตรงมา พระเอกย้อนเวลากลับมาเพื่อจัดการคนร้าย ทำให้ผู้ชมไม่ลังเลที่จะเชียร์อย่างเต็มที่ แถมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองชั่วที่แน่นอนว่าเป็นเรื่องง่ายดายที่จะทำให้คนดูไปอินกับเรื่องพรรณ์นี้ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนอกจากนั้นการดำเนินเรื่องที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในตอนที่ 1 คิมฮีอู ถูกมือสังหารลูกน้องของโจแทซ็อบฆ่าตาย แต่ก็ได้ย้อนเวลากลับมาอย่างรวดเร็ว ไม่ปล่อยให้ผู้ชมรอนาน!! นอกจากนี้ยังมีฉากที่คิมฮีอูต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสาวๆ ในเรื่อง ซึ่งทำเอาผู้ชมสับสนไม่รู้ว่าจะเชียร์สาวๆคนไหนดี เพราะอีจุนกิดันมีเคมีสาธารณะ ที่ไม่ว่าจะจับคู่หรืออยู่กับสาวไหนก็ทำให้บรรยากาศดูกุ๊กกิ๊กมีชีวิตชีวา เบรกความเครียดของซีรีส์ได้เป็นอย่างดีเรียบเรียงจาก : ent.sbs.co.kr/news