เรื่องย่อซีรีส์จีน “เทียบท้าปฐพี | Who Rule The World” [2022]

ชื่อเรื่อง : Who Rule The Worldชื่อไทย : เทียบท้าปฐพีชื่อจีน : 且试天下 | Qie Shi Tian Xiaผู้กำกับ : หยินเทา (Yin Tao)ผู้เขียนบท : -แนวซีรีส์ : กำลังภายใน โรแมนติกดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : 且试天下 | Qie Shi Tian Xiaผู้ประพันธ์ : ชิงหลิงเยวี่ย (Qing Lingyue)ผู้ผลิต : -รายชื่อนักแสดง : หยางหยาง, จ้าวลู่ซือ, เซวียนลู่, จางเฟิงอี้, หลี่รั่วถง, และ ล่ายอี (ไล่อี)ออกอากาศในจีนทาง : Tencent Videoจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19:00 น.ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2022ออกอากาศในไทย ซับไทยลิขสิทธิ์ทาง : WeTV | สมาชิก VIP วันแรกรับชม 8 ตอนรวด และอัปเดตตอนใหม่จันทร์-พุธ เวลา 19:00 น. วันละ 2 EP | สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก วันแรกรับชม 2 ตอน อัปเดตตอนใหม่ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19:00 น. วันละ 1 EPระหว่างนี้ในยุทธภพได้ปรากฏยอดยุทธ์ชายหนึ่งหญิงหนึ่งขึ้นมา หนึ่งคือ เฮยเฟิงซี (รับบทโดย หยางหยาง) จอมยุทธผู้หล่อเหลาสง่างามไร้ผู้ใดเปรียบ กับ อีกหนึ่ง ไป๋เฟิงซี (รับบทโดย เจ้าลู่ซือ) จอมยุทธ์หญิงผู้งดงามมากความสามารถ ทั้งคู่ใช้ฉายาร่วมกัน นามว่า "ไป๋เฟิงเฮยซี"ที่มาของชื่อ เฟิงซี เช่นเดียวกันนั้น เนื่องเพราะฝ่ายหญิงมักแต่งกายด้วยอาภรณ์ขาวบริสุทธิ์ จึงได้รับฉายาว่า "ไป๋(ขาว)เฟิงซี" ส่วนฝ่ายชายนั้นตรงกันข้ามคือ มักปรากฏกายในอาภรณ์ดำสนิท จึงได้ฉายา "เฮย(ดำ)เฟิงซี" ทั้งคู่ต่างเป็นที่รู้จักในยุทธภพด้วยวรยุทธ์ยอดเยี่ยม ฝ่ายหญิงรูปโฉมสวยสะคราญงดงาม และฝ่ายชายหล่อเหลาไร้ผู้เทียบ นอกจากนี้ไป๋เฟิงซียังเป็นจอมยุทธ์หญิงที่ได้รับการย่องย่องว่ามีคุณธรรมสูงส่งอย่างยิ่งเวลาล่วงเลยผันผ่านไปสิบปี ทั้งคู่ร่วมกันสร้างตำนานรักจอมยุทธ์ที่จับมือกันท่องไปทั่วใต้หล้า ความรักของพวกเขาเบ่งบานท่ามกลางกองเลือด จนหลังไฟสงครามมอดดับ เฮยเฟิงซีได้เข้าใจลึกซึ้งถึงหัวใจตัวเอง เขายอมเสียสละวิชาของตนจนหมดสิ้น จึงช่วยชีวิตไป๋เฟิงซีเอาไว้ได้สำเร็จรับชมซับไทย "เทียบท้าปฐพี | Who Rule The World" ทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ทาง WeTV เริ่ม 18 เมษายน 2022 เป็นต้นไป