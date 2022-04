Review ซีรีส์ : “Superman & Lois” ซีซั่น 2 มากกว่าฮีโร่คือความเป็นพ่อแม่ ก่อนปูทางผจญภัยอีกมิติคู่ขนาน

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

TikTok

ยังคงอยู่ในโลกซูเปอร์ฮีโร่ต่อ ข้ามมาฝั่ง DC กันบ้างที่มีการวางกลยุทธ์ซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่โดยใช้จักรวาล Arrowverse หรือที่เรียกว่า DC Arrowverse ที่ผู้ชมชาวไทยพอจะคุ้นเคยกันบ้างอย่างการสร้าง Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Black Lightningหลังจากรีวิวซีซั่น 1 กันมาแล้ว มาสานกันต่อในซีรีส์ Superman & Lois Season 2 ของช่อง The CW Network (สถานีโทรทัศน์จากการร่วมหุ้นของ CBS และ Warner Bros.) จากซีซั่นแรกที่มาสตรีมมิ่งในฉบับบรรยายไทย บนแอป HBO GOตั้งแต่จบซีซั่น 1 ผู้ชมก็เดาได้ว่า เนื้อหาทิ้งปมให้ไปต่อในซีซั่น 2 โดยยังคงได้นักแสดงและทีมงานชุดเดิมมาสานต่อความดราม่าแอคชั่นผจญภัยของครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ตระกูลเคนท์ เขียนบทและอำนวยการสร้างโดย เกร็ก เบอร์ลานติ ผู้ผลิตแฟรนไชส์ DCArrowverse และ ทอดด์ เฮลบิง ทีมสร้างซีรีส์The Flash ที่โด่งดังไปทั่วโลกก่อนอื่นขอเกริ่นเล็กน้อย สำหรับ FC ที่เคยดูจักรวาลอื่นของ Arrowverse มาก่อน จะพอจับสไตล์การขยายฐานแฟนของ DC ได้ จากการผลิตตอนพิเศษ Crossover (การจับตัวละครหลักในจักรวาล DC Arrowverse มาจับมือกันเพื่อกอบกู้วิกฤติต่างๆ) ทำให้แฟนซีรีส์DC ได้เห็นตัวละครซูเปอร์แมนหรือโลอิสที่แสดงโดยไทเลอร์ เฮอคลินและอลิซาเบธ ทูลลอคมาบ้างแล้ว แต่ในซีรีส์ Superman & Lois ทีมผู้สร้างเลือกที่จะให้ตัวละครใน Superman & Lois แตกต่างและแยกออกจากเวอร์ชั่นที่ผู้ชมเคยเห็นใน Arrowverseก่อนหน้านี้สอดคล้องกับแนวคิดของเฮลบิง หนึ่งในทีมผู้สร้างเคยกล่าวไว้ว่า ต้องขอบคุณเหตุการณ์ "Crisis on Infinite Earths" (ตอนพิเศษของการ Crossover เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อซีรีส์อื่นๆ ใน DCArrowverse จักรวาลเดียวกัน) เปิดโอกาสให้พวกเขา "เขียนใหม่" (Renew) แม้ยังไม่ชัดเจนว่า Superman & Lois จะมีเนื้อเรื่องมาบรรจบกับแฟรนไชส์ซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆ ของArrowverseอย่างไรในตอนจบของซีซั่น 2จากซีซั่นแรกเราได้เห็นซูเปอร์แมน (ไทเลอร์ เฮอคลิน) เอาชนะมอร์แกน เอดจ์ หรือ ทัลโรพี่น้องต่างแม่ชาวคริปโตเนียนผู้พยายามยึดครองโลกหวังกอบกู้คริปตัลกลับมาอีกครั้งโดยใช้โลกเป็นฐานขณะที่ครอบครัวเคนท์ปรับตัวเข้ากับชีวิตในสมอลล์วิลล์ หลังย้ายจากมหานครใหญ่เพื่อหวังว่าเมืองบ้านเกิดอันเงียบสงบนี้จะเป็นสถานที่เลี้ยงดูลูกชายฝาแฝดวัยทีน โจนาธาน (จอร์แดน เอลซาส) และจอร์แดน (อเล็กซานเดอร์ การ์ฟิน) ที่มีบุคลิกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อโจนาธานเป็นคนร่าเริง จิตใจดี เป็นนักกีฬาดาวเด่น ขณะที่จอร์แดนเป็นคนเก็บตัวและโรควิตกกังวลการเข้าสังคมที่สำคัญพวกเขาเพิ่งรู้ว่า แท้จริงพ่อของเขา คือ ซูเปอร์แมน แถมจอร์แดนก็ค้นพบว่าเขามีพลังบางอย่างเหมือนกับพ่อของเขาทั้งหมดนี้คือความท้าทายใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของคลาร์กและโลอิสในการเผชิญหน้ากับความเครียด ความกดดัน และความซับซ้อน ที่มาพร้อมกับการเป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกวัยทีน และหน้าที่การทำงานในสังคมยุคใหม่ตัวซีซั่นแรกจบลงด้วยการมาถึงของนาตาลี ไอรอนส์ (เทย์เลอร์ บัค) ลูกสาวของจอห์น เฮนรี่ ไอรอนส์ (โวล ปาร์คส์) ที่ข้ามมาจากอีกโลกหนึ่ง โลกที่เธอมีแม่คือโลอิส เลน และซูเปอร์แมนคือผู้ทำลายล้างแค่นี้ก็ทิ้งปมก้อนใหญ่ให้เหล่าแฟนๆ มาติดหนึบกันต่อในซีซั่น 2 แล้วแม้ตัวซีรีส์จะชูสุดยอดแบรนด์ซูเปอร์ฮีโร่ของ DC แต่เนื้อแท้แล้วเป็นการเล่าบทบาทการเป็นพ่อแม่ในฐานะคลาร์กและโลอิสของลูกวัยรุ่นฝาแฝด และสถานการณ์มันยากขึ้นไปอีกเมื่อพวกเขาต้องสละส่วนหนึ่งของชีวิตรับภาระฮีโร่ด้วยเรียกว่าสถานการณ์คล้ายกับการ์ตูนแอนิเมชั่นตลกของพิกซาร์อย่าง Incredibles รวมเหล่ายอดคนพิทักษ์โลก เพียงแต่ Superman & Lois เล่าเรื่องในบรรยากาศสมจริงกว่าในโลกแห่งความเป็นจริง ประเภทซีรีส์ดราม่าครอบครัวผจญภัยเพราะเมื่อโลกมี‘ซูเปอร์แมน สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลก’ ในเชิงการเมืองการทหาร ซูเปอร์แมนจึงเป็นทั้งมิตรของมนุษย์ชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานอำนาจหากเขาไม่ภักดีต่อมนุษย์หรือเข้าข้างต่อขั้วอำนาจฝั่งใดฝั่งหนึ่ง นี่คือสถานการณ์ที่ซูเปอร์แมนต้องบาลานซ์ให้ดีขณะเดียวกันในฐานะคลาร์ก เขาต้องสอนให้ลูกๆ ปรับตัวเข้ากับชีวิตปกติ เมื่อลูกคนหนึ่งมีพลังจึงต้องสอนให้เขาควบคุมตัวเองและเก็บสิ่งนี้เป็นความลับ ขณะที่ลูกอีกคนไม่มีพลัง จะทำอย่างไรให้เขาไม่รู้สึกด้อยค่าหรือแปลกแยกจากครอบครัว โดยผู้ที่แบกรับหน้าที่นี้หนักกว่าใคร นั่นคือ ‘โลอิส’การกลับมาในซีซั่น 2 ของ Superman & Loisจึงเป็นการสานต่อบทบาทเหล่านี้ พร้อมความท้าทายรอบด้านมากกว่าเดิมสำหรับครอบครัวเคนท์ เพราะหลังจากขัดขวางมอร์แกน เอดจ์ได้ สมอลล์วิลล์ก็เกิดแผ่นดินไหวประหลาดจากเหมืองที่ตั้งอยู่ในสมอลล์วิลล์ ซูเปอร์แมนเข้ามาช่วยแต่ที่นั่น เขาได้พบกับแอนเดอร์สัน เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม ผู้ทำหน้าที่แทนนายพลแซม เลน (พ่อของโลอิส ซึ่งเกษียณราชการเมื่อตอนจบซีซ่น 1) ที่ส่งยอดมนุษย์จากการทดลองมนุษย์ธรรมดาให้มีพลังเหมือนซูเปอร์แมนจากโครงการ Supermen of America มาควบคุมสถานการณ์ และนับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นส่งผลกระทบบางอย่างต่อซูเปอร์แมน ทำให้เขาปวดหัวขาดสติชนิดหาสาเหตุไม่ได้ จนเห็นนิมิตประหลาดในเวลาต่อมานี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นพาพวกเราผู้ชมไปสู่ความดราม่าเข้มข้นใหม่ๆตามสไตล์ซีรีส์ฮอลลีวู้ดมักสร้างปมให้แต่ละตัวละครเผชิญปัญหาของตัวเอง จึงทำให้เส้นเรื่องมีมากกว่าหนึ่ง โดยเราสรุปสั้นๆ ให้ไปตามกันต่อ เพราะบอกก่อนว่า Superman & Lois Season 2 บนช่อง CW จนถึงตอนนี้ (เมษายน 2565) ก็ยังอยู่ระหว่างออนแอร์ที่อเมริกา: นับแต่เกิดแผ่นดินไหวจากเหมืองในเมืองสมอลล์วิลล์ ซูเปอร์แมนก็เกิดอาการปวดหัวประหลาด ก่อนรุนแรงมากขึ้นตามด้วยการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และระเบิดอารมณ์กับลูกๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ในฐานะพ่อนั่นทำให้เขาเสียใจมาก เขาจึงเร่งหาทางแก้ไข ก่อนพบว่าอาการของเขาเชื่อมโยงกับชาวคริปโตเนียนปริศนาที่ปรากฎตัวใต้เหมือง อีกด้านก็ไม่ลงรอยกับเจ้าหน้าที่แอนเดอร์สันทั้งความเห็นต่างและความไม่ไว้วางใจในตัวซูเปอร์แมน: เป็นตัวละครที่เจอปัญหารอบด้านมากที่สุดตัวหนึ่งในซีซั่นนี้ ในช่วงแรกของซีซั่นเธอต้องจัดการกับความสับสนในความสัมพันธ์ระหว่างเธอและนาตาลี ไอรอนส์ ลูกสาวของเธอในอีกโลก ไหนต้องช่วยซูเปอร์แมนหาสาเหตุอาการประหลาดแล้ว เธอยังรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลูกวัยทีนที่เริ่มมีความลับกับพ่อแม่มากขึ้นเรื่อยๆ แถมในฐานะนักข่าวยังต้องเจออดีตผู้นำลัทธิที่กลับมาปล่อยข่าวโจมตีว่าเธอใช้อำนาจนักข่าวในทางที่ผิดด้วยเหตุผลส่วนตัว ทำให้เธอต้องกลับไปประจันหน้ากับความขัดแย้งในอดีตกับน้องสาวลูซี่ เพราะลูซี่คือหนึ่งในสมาชิกลัทธินี้: ลูกชายผู้แสนดีกำลังเผชิญกับความท้าทายในทีมฟุตบอล เมื่อหนึ่งในสมาชิกของทีมจู่ๆ มีพละกำลังเหนือมนุษย์จากการใช้ยาเอ็กซ์-เค สารสกัดที่ใช้สร้างคนเหนือมนุษย์ในโครงการSupermen of America ของรัฐบาล ทำให้เขาจะคว้าตำแหน่งตัวจริงในการแข่งขันตัดหน้าโจนาธาน: เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่มีพัฒนาไปอีกขั้นจากซีซั่น 1 เขาเริ่มมีความกล้าสานความสัมพันธ์กับซาร่าห์ ลูกสาวของลาน่า แต่ดูเหมือนว่าความลับการมีพลังยอดมนุษย์ของเขากำลังทำลายความสัมพันธ์ที่เติบโตระหว่างพวกเขา นอกจากนี้เขาเริ่มหัดใช้พลังเพื่อหวังช่วยผู้อื่นและพ่อของเขา จึงไปขอความช่วยเหลือจากตา นายพลแซม เลน ให้ฝึกฝนเขาใช้พลัง(ลาน่า/ไคล์/ซาร่าห์) : ที่ผ่านมาในโลกของซูเปอร์แมน เรารู้จักลาน่าในฐานะอดีตแฟนวัยรุ่นของคลาร์ก แต่ในซีซั่นนี้เธอก้าวไปอีกระดับ ด้วยการลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของสมอลล์วิลล์การตัดสินใจนี้พาให้ครอบครัวคุชชิ่งเจอความท้าทายที่มาสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่าเธอและสามีไคล์ด้วย: การมาถึงของนาตาลี ลูกสาวของจอห์น เฮนรี่ ไอรอนส์ทำให้สองพ่อลูกที่มาจากอีกโลก ตัดสินใจหาทางปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่นี่ รวมถึงครอบครัวเคนท์ ท่ามกลางความสับสนที่ยังติดอยู่ในใจหมายเหตุ : บรรทัดต่อจากนี้มีการเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ ถ้าไม่อยากโดนสปอยล์ ข้ามไปได้เลยอย่างที่ทอดด์ เฮลบิง กล่าวว่า "ในซีซั่นนี้มีผู้ร้ายหลายคน และวายร้ายทั้งสองส่งผลกระทบต่อคลาร์กและโลอิสเป็นการส่วนตัว เริ่มต้นด้วยวายร้ายคนหนึ่งที่เป็นซูเปอร์แมนจริงๆ ขณะที่วายร้ายอีกคนส่งผลต่อโลอิส นั่นทำให้ซีซั่นนี้แตกต่างไปจากปีที่แล้ว"จากการสปอยล์ของทอดด์ เฮลบิง เหล่าแฟนคลับของซูเปอร์แมน คงพอเดาได้ว่าหนึ่งในนั้นคือ บิซาร์โร่(Bizarro) แต่การกลับมาของวายร้ายสุดคลาสสิคในซีรีส์ Superman & Lois นี้มาในเรื่องราวใหม่: แท้จริงคือบิซาร์โร่ (Bizarro) ในเวอร์ชั่นRenew ที่ผ่านมา บิซาร์โร่คือ ร่างโคลนที่ถูกสร้างและเป็นอีกหนึ่งวายร้ายในจักรวาลDC ที่แฟนๆ ได้ยินชื่อเสียงของเขามาอย่างยาวนาน เพราะมีการรีไซเคิลตัวละครนี้อยู่บ่อยครั้งในจักรวาลซูเปอร์แมน แต่การกลับมาของเขาใน Superman & Lois เขาไม่ได้เป็นร่างโคลน แต่คือซูเปอร์แมนในอีกมิติที่ข้ามมาในโลกนี้เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามบางอย่างที่จะทำลายทั้งสองโลก: ผู้นำลัทธิโลกผกผันชักจูงผู้คนสิ้นหวังเพื่อภารกิจซ่อนเร้นบางอย่าง ในอดีตโลอิสเคยเปิดโปงทำลายชื่อเสียงของแอลลี่ เพราะมีสมาชิกในลัทธิตายจากการหลงเชื่อแอลลี่ และหนึ่งในนั้นที่เกือบฆ่าตัวตาย ก็คือ ลูซี่ เลน น้องสาวแท้ๆ ของโลอิสโดยแอลลี่ ออลสตัน จะเป็นจุดเชื่อมโยงปมขัดแย้งทั้งหมดของทั้งเรื่อง และพาตัวเรื่องข้ามไปสู่เรื่องราวอีกมิติที่ผู้ชมใจจ่อใจจอเฝ้ารอ: ตัวละครผู้เป็นตัวแทนปมขัดแย้งทางการเมือง แสดงออกถึงความไม่พอใจในตัวซูเปอร์แมนอย่างชัดเจนตั้งแต่ฉากแรกของซีรีส์ตั้งแง่ในความภักดีของซูเปอร์แมนแต่ท้ายสุดแล้วเขาคือตัวละครที่กำลังทำอะไรเลยเถิด: จะบอกว่าเป็นวายร้ายก็ไม่ถูกซะทีเดียว แต่เป็นปมในใจของครอบครัวเลน โดยใน Superman & Lois ครีเอตตัวละครนี้ไปไกลกว่าที่คิดอีกทั้งเป็นตัวละครที่ช่วยพาผู้ชมย้อนรอยประวัติของตระกูลเลนในการพูดคุยระหว่าง ทอดด์ เฮลบิงกับTV Insider เปิดเผยว่าในซีซั่นนี้จะบอกให้รู้ว่าทำไมโลอิสถึงเป็นในแบบที่เธอเป็น“ผมคิดว่าซีซั่นที่แล้วเราได้พบเรื่องราวบอกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการแท้งลูกสาวของโลอิส ดังนั้นเราจึงต้องการดำดิ่งลงไปในประวัติศาสตร์ของครอบครัวเลนจริงๆ โดยการแนะนำลูซี่เข้ามาในเรื่องราว เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าทำไมโลอิสถึงเป็นแบบนั้น ทำไมนายพลเลนถึงเป็นอย่างที่เขาเป็น และทำไมโลอิสไม่ค่อยพูดถึงน้องสาวคนนี้ ทำไมนายพลเลนไม่เคยพูดถึงแม่ของพวกเขาเลย แล้วมาดูว่าพวกเขาจัดการกับสถานการณ์แบบนั้นอย่างไร”สำหรับตัวละครลูซี่ เลน ได้ เจนน่า ดีวาน นักแสดงสาวคนดังกลับมารับบทนี้อีกครั้ง หลังจากที่เธอเคยเดบิวต์บทเดียวกันนี้ ในซีรีส์Supergirl แต่อย่างไรก็ตาม ลูซี่ เลน เวอร์ชั่นที่ปรากฏในSuperman & Lois จะไม่ใช่เวอร์ชั่นเดียวกันกับSupergirl แต่เป็นการเขียน (Renew)ตัวละครใหม่เล่ามายาวขนาดนี้ บอกเลยว่ายังไม่ถึงจุดพีคที่ทุกคนต่างตั้งตาคอย เพราะทันทีที่การผจญภัยข้ามมาสู่อีกมิติ เราจะได้เห็นลุคใหม่ฉีกทุกกฎ เขย่าทุกตัวละครใน Superman & Lois แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จะกระชากจิตขนาดไหน ดูแค่ทีเซอร์ก็ว้าวแล้วการันตีความสนุกเข้มข้นจากซีซั่นแรกก็กวาดเรตติ้งจาก IMDb ไปได้ 7.9/10 ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวหาชมกันได้ทาง prime video, appletv ส่วนจะได้รับชมบรรยายไทยหรือไม่ ต้องลุ้นใน HBO GO