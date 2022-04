เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เวลาสีฟ้าหม่น | Our Blues” [2022]

ชื่อเรื่อง : Our Bluesชื่อไทย : เวลาสีฟ้าหม่นชื่อเกาหลี : 우리들의 블루스แนวซีรีส์ : โรแมนติก ดราม่าผู้กำกับ : คิมคยูแท (ผลงานกำกับซีรีส์Live - 2018, The Crowned Clown - 2019) • คิมยังฮี (ผลงานกำกับซีรีส์Drama Stage 2021- On the Way to the Gynecologist – 2021) • อีจองมุก (ผลงานExecutive Producer ซีรีส์ The Crowned Clown - 2019, Memories of the Alhambra - 2018)ผู้เขียนบท : โนฮีคยอง (ผลงานเขียนบทซีรีส์Live - 2018, Worlds Within - 2008, It's Okay, That's Love - 2014)ผู้ผลิต: Studio Dragon และGTistรายชื่อนักแสดง: อีบยองฮอน รับบท อีดงซอก, ชินมินอา รับบท มินซอนอา, ชาซึงวอน รับบท ชเวฮันซู, อีจองอึน รับบท จองอึนฮี, ฮันจีมิน รับบท อียองอ๊ก, คิมอูบิน รับบท พัคจองจุน, ออมจองฮวา รับบท โกมีรัน, แบฮยอนซอง รับบท จองฮยอน, โนยุนซอง รับบท บังยองจู และอีกมากมายออกอากาศในเกาหลีทางช่องเคเบิ้ล : tvNจำนวนตอนออกอากาศ : 20 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา21.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 9 เมษายน –12 มิถุนายน 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : ทาง NetflixTH ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. (ตามไทย)หนุ่มใหญ่ที่เกิดและเติบโตบนเกาะเชจู อารมณ์ร้อน เขามีบ้านแต่ไม่ยอมกลับไปอยู่ พยายามทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองโดยการตระเวนค้าขายของกิน ของใช้ ตลอดจนเสื้อผ้าให้คนบนเกาะ และใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนรถบรรทุก 6 ล้อ นั่นเอง ถึงแม้จะโตมาอย่างยากลำบาก แต่เขาก็อยากมีชีวิตที่เงียบสงบเหมือนอย่างคนอื่นหญิงสาวที่มีนิสัยสงบเสงี่ยม และเรียบร้อย เกิดและโตที่โซล เมื่อทิ้งชีวิตที่เมืองหลวงมายังเกาะเชจู เธอก็คบหาและเลิกรากับชายอีกหลายคน จนตัดสินใจแต่งงานกับ แทฮุน สามีที่พบรักกันในที่ทำงาน ซึ่งเขาบอกว่าตกหลุมรักเธอเพราะรอยยิ้ม แต่สุดท้ายก็เลิกรากันไป โดยแทฮุนเป็นฝ่ายเลี้ยงดูลูกสาว มันคือบาดแผลในใจที่เธอจะอยู่กับมันอย่างไรแฮนยอ(นักดำน้ำหญิง)หน้าใหม่ ผู้มีบุคลิกร่าเริงสดใส แต่ในชีวิตสวยๆ กลับห้อมล้อมไปด้วยข่าวลือเสียๆ หายๆ ของเธอกับผู้ชายมากมาย ภายนอกดูสดใส แต่ถูกนินทาว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ตีสองหน้า และชั่วร้าย เธอเติบโตมากับป้าและบ้านเด็กกำพร้าเพราะพ่อแม่จากไปตั้งแต่เด็กเธอจึงออกเดินทางไปทั่วทุกหนทุกแห่งเพื่อหางานทำ จนสุดท้ายกลับมาที่เชจูและได้มาพบกับหนุ่มรุ่นน้องจองจุน และถูกเมาท์ว่าชอบบริหารเสน่ห์ และชอบเล่นหูเล่นตาเป็นฝ่ายทอดสะพานให้เขากัปตันเรือจอนจิน หนุ่มผู้มีบุคลิกอบอุ่นอ่อนโยน แถมโรแมนติกด้วยอีกหนึ่ง เขานำเอารสบัสร้างมาดัดแปลงทำเป็นร้านกาแฟน่ารักๆ บริเวณริมทะเล ได้มาพบกับอียองอ๊ก เพราะคอยขับเรือรับส่งบรรดาแฮนยอบนเกาะ และตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบ จองจุนเป็นรักถิ่นฐานบ้านเกิดกะเชจู และไม่คิดจะย้ายไปโซลอย่างที่คนอื่นทำ และเมื่อคิดทำสิ่งใดเขาจะทุ่มเทเต็มที่และใส่ความจริงใจลงไปด้วย สนิทกับ จองอึนฮีเจ้าของร้านอึนฮีค้าปลา ขายปลาที่ตลาดเกาะเชจู รวยระดับเศรษฐินี เธอเป็นคนอัธยาศัยดี ทำงานเก่งและจริงใจ วันหนึ่งได้กลับมาเจอ ชเวฮันซู รักแรกของเธอหลังเวลาผ่านไปถึง 20 ปีผู้จัดการสาขาของธนาคารเอสเอส ที่ได้ย้ายมาประจำสาขาธนาคารที่ย่านพูรึงเกาะเชจูบ้านเกิดเขาเติบโตจากครอบครัวยากจน แต่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนจบคว้าปริญญาจากมหาวิทยาลัยในกรุงโซลได้สำเร็จ ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มอัตรา ที่พยายามเก็บออมเงิน และวิ่งวุ่นหยิบยืมเงิน เพื่อส่ง ชเวโบรัม ลูกสาวคนเดียวไปฝึกฝนเรียนตีกอล์ฟทีอเมริกา เพื่อเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพให้ได้ โดยมี มีจิน ผู้เป็นภรรยาบินไปดูแลลูกเพื่อนซี้ของ จองอึนฮี ตัดสินใจกลับเกาะเชจูเพราะรู้สึกเบื่อชีวิตในเมือง มีรัน เป็นคนร่าเริง ฉลาด และมีอารมณ์ขัน ใครๆ ต่างก็อิจฉา แท้จริงชีวิตในโซลไม่ราบรื่นสวยงามอย่างที่คนอื่นคิด เธอแต่งงานและหย่ามา 3 ครั้ง! ในวันที่ มีรัน เหนื่อยล้าแค่ได้ยินเสียงอึนฮีปลอบว่า “สู้ๆ ฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะ!” มีรันก็มีกำลังใจสู้ต่อไป ไม่น่าแปลกใจ ในวันที่หัวใจเหนื่อยล้าและผิดหวัง มีรันจึงรีบรุดไปหาอึนฮีที่เกาะเชจูโดยไม่ลังเลเด็กหนุ่มนักเรียนไฮสกูลวัย 18 ปี ลูกชายของ จองอินกวอนเกิดและเติบโตบนเกาะเชจู หลายคนชอบมองว่าเขาดูเป็นคนอ่อนแอ แต่ตัวเขากลับคิดว่าการที่ดูเป็นคนห้าวเป้ง ก็ไม่ได้แปลว่าคนนั้นเป็นคนแข็งแกร่ง แต่ลึกๆ เขาก็ไม่ชอบที่ตัวเองเป็นคนโลเล และละเอียดอ่อน เพราะมักเก็บเอาความคิดมากมายมากองไว้ในหัวเด็กสาวนักเรียนไฮสกูลวัย 18 ปี เป็นหัวหน้าห้อง แต่รู้สึกมาตลอดว่าตัวเองเหมือนถูกขังอยู่ในเกาะเชจู ซึ่งเธอไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว ถ้าทนต่อไปอีกหนึ่งปี เธออาจอจสอบเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโซล ทุกคนบนเกาะมอง บังโฮชิก พ่อเธอเป็นตัวตลก และคิดว่าพ่อของเธอเป็นคนห่วยแตก เพราะแม่ทิ้งไป และปล่อยให้พ่อเลี้ยงดูเธอตามลำพังคุณย่าของ อึนจี ที่ทำมาหากินเป็นนักดำน้ำหญิงแบบดำไม่ลึกมากมาถึง 13 ปีแล้ว เป็นคนเงียบๆ ไม่เรื่องมาก อยู่ในโลกทีเรียบง่ายสงบงามของผู้ใหญ่สมวัย ใครเมาท์ใครก็แค่รับฟัง แต่งงานกับสามีที่มีฐานะยากจนและมีลูกชาย 4 คน ต่อมาลูกชายคนหนึ่งกับลูกสะใภ้มาขอฝาก อึนจี ให้เลี้ยง อ้างว่างานยุ่งทั้งผัวเมีย ลำพังจะหายใจในแต่ละวันก็ยากลำบากอยู่แล้ว ตอนนี้ชีวิตของหญิงชราเริ่มที่จะไม่สงบอีกต่อไปเด็กหญิงวัย 6 ขวบที่เคยเห็นคุณย่าผ่านวิดีโอคอลบ้างแล้ว จนอยู่มาวันหนึ่ง พ่อกับแม่นำเอาหนูน้อยย้ายมาอยู่กับคุณย่าที่เกาะเชจูร่วมด้วย- ชเวยองจุน รับบทเป็น จองอินกวอน พ่อของ จองฮยอน- พัคจีฮวัน รับบทเป็น บังโฮชิก พ่อของ บังยองจู- คิมกวังกยู รับบทเป็น หัวหน้าทีมคิมจองอึนฮี (รับบทโดย อีจองอึน) สาวใหญ่โสดสนิท เจ้าของร้าน อึนฮีค้าปลา ร้านขายปลาในตลาดบนเกาะเชจู อัธยาศัยดี มีน้ำใจ ขยัน ทำงานเก่ง ร่ำรวยระดับพันล้าน วันหนึ่งเธอได้พบกับ ชเวฮันซู (รับบทโดย ชาซึงวอน) รักแรกและรักตลอดไปของเธออีกครั้ง หลังจากที่เขาย้ายไปมีครอบครัว และใช้ชีวิตในตัวเมืองนานถึง 20 ปีโดยที่ ฮันซู ย้ายมาเป็นผู้จัดการสาขาธนาคารเอสเอสบนเกาะเชจู การได้กลับบ้านเกิดคราวนี้ ทำให้ฮันซูหวนนึกถึงเรื่องราวมากมายในตอนวัยรุ่นอีกครั้ง หลังจากที่ลืมไปนานแล้ว หนึ่งในนั้นคือ รักแรกของเขา อึนฮี เมื่อทั้งคู่ได้กลับมาพบเจอหน้ากัน อึนฮีมีท่าทีว่าดีใจมาก ฮันซูเองก็เริ่มมีความรู้สึกว่า บางทีชีวิตในเมืองอาจจะไม่เหมาะกับเขาเลยก็ได้การไปร่วมงานปาร์ตี้เพื่อนเก่าชาวเกาะเชจู ฮันซูกับอึนฮีถูกล้อถูกแซวเรื่องรักแรกตอนสมัยม.ปลาย ตลอดทั้งงาน นั่นยิ่งทำให้ ฮันซู ได้รู้ว่าอึนฮียังไม่ลืมรักแรกและจูบแรกอย่างตน เขาตัดสินใจทำบางอย่างเพื่ออนาคตของลูกสาว ชเวโบรัม ไม่นานต่อมา จองอึนฮี ก็ได้ยินข่าวว่า ฮันซู ตัดสินใจ หย่าขาดกับมีจิน ผู้เป็นภรรยาขณะเดียวกัน พัคจองจุน (รับบทโดย คิมอูบิน) กัปตันเรือหนุ่มผู้มีบุคลิกอบอุ่นอ่อนโยน เขาตกหลุมรัก แฮยอนมือใหม่นักดำน้ำสาวสวย อียองอ๊ก (รับบทโดย ฮันจีมิน) ผู้ร่าเริงสดใส มีชีวิตชีวา แต่รอบชีวิตห้อมล้อมไปด้วยข่าวลือเสียหายเกี่ยวกับผู้ชายล้วนๆ ถูกเมาท์ว่าชอบบริหารเสน่ห์ใส่ผู้ชายคนโน้น ผู้ชายคนนี้ ไปทั่วเกาะ และ บางครั้งมันก็ทำให้ พัคจองจุน เก็บเอามาคิดและเป็นกังวล แต่ก็เลิกชอบเธอไม่ได้ จองจุนตัดสินใจสารภาพรักกับสาวรุ่นพี่ แต่ถูกยองอ๊ก ปฏิเสธบอก บอกสั้นๆ ว่า ไม่อยากทำให้เขาเจ็บปวดส่วน อีดงซอก (รับบทโดย อีบยองฮอน) หนุ่มใหญ่ที่เกิดและเติบโตบนเกาะเชจู เขาหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการค้าขายสากกะเบือยันเรือรบ เสื้อผ้า ของกิน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับคนบนเกาะ และใช้ชีวิต กิน นอน อยู่บนรถบรรทุก 6 ล้อ นั่นเอง จนเมื่อเขาได้พบกับ มินซอนอา (รับบทโดย ชินมินอา) หญิงสาวชาวเมืองหลวงที่มีนิสัยสงบเสงี่ยมและเรียบร้อย ซึ่งมีความลับบางอย่างติดตัว และได้เดินทางมายังเกาะเชจู เพื่อหลีกลี้หนีจากความลับนั้นรับชมซีรีส์ โรแมนติก-ดราม่า เรื่องราวความรักหลากหลาย มีทั้ง หวาน ฝาด และขม ท่ามกลางคลื่นลมชีวิตบนเกาะเชจู “เวลาสีฟ้าหม่น | Our Blues” ได้ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. (ตามไทย) ทางNetflixTH เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565#ละครออนไลน์ Recommendว่าเด็ด :เรียบเรียงร้อยข้อมูลจาก : Netflix, mydramalist.com, soompi.comรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ และ แฟนเพจtvN Drama