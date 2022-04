“ยอจินกู–มุนกายอง” นำทีมอ่านบทซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี “Link: Eat and Love to Kill” ช่อง tvN

Link: Eat and Love to Kill ซีรีส์เรื่องใหม่ของ tvN เป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซี เล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่จู่ๆ ก็เริ่มมีความรู้สึกอีกครั้งหลังจากได้เจอกับผู้หญิงแปลกหน้า เหมือนเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปีนอกจาก ผู้กำกับ ฮงจงชาน (Hong Jong-chan) และนักเขียนบท ควอนกียอง (Kwon Ki-young) แล้ว นักแสดงหลักแต่ละคน ยังมารวมตัวกันเพื่ออ่านบท และเผยให้เห็นเคมีอันยอดเยี่ยม จนยากที่จะเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเจอหน้ากันในเรื่องนี้ ยอจินกู จะรับบทเป็น อึนกเยฮุน เชฟหนุ่มประจำร้านอาหาร Jihwa Western Cuisine Restaurant ที่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปหลังจากรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคย ยอจินกูถ่ายทอดความรู้สึกสับสนของตัวละครอย่างชำนาญ เขาบอกว่า “ผมคิดว่าผมจะสามารถสร้างตัวละครที่มีด้านใหม่ๆ ให้กับผู้ชม และจะเกิดบรรยากาศใหม่ๆ ได้ครับ”มุนกายอง จะรับบทเป็น โนดาฮยอน พนักงานทดลองงานของ Jihwa Western Cuisine Restaurant เธอคิดว่าตัวเองไม่มีโชคเรื่องผู้ชาย และยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับเหตุการณ์ร้ายๆ ในชีวิต ผู้ชมต่างคาดหวังอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของมุนกายอง ด้วยพลังงานแห่งความสดใส ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องหมายการค้าของเธอซงด๊กโฮ (Song Duk-ho) จะแสดงเป็น จีวอนแท็ก เจ้าหน้าที่ตำรวจในย่านจีฮวา ที่จะมาโชว์เคมีขี้เล่นสุดสนุกสนานกับอดีตแฟนสาวของเขา จ่าสิบเอก ฮวังมินโจ (รับบทโดย อีบมโซรี - Lee Bom-sori) ทั้งสองคนเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นคู่รัก มาสู่ความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงพัก ทำให้เกิดความตื่นเต้นชวนลุ้นสำหรับเรื่องราวของพวกเขาเช่นกันนอกจากนี้ คิมจียอง (Kim Ji-young) จะรับบทเป็น ฮงบ๊กฮี แม่ผู้เป็นที่รักของโนดาฮยอน และ เยซูจอง (Ye Soo-jung) จะรับบทเป็น นาชุนอ๊ก คุณยายที่ลงมือกระทำเร็วกว่าคำพูด การอ่านบทยังเน้นถึงความสุขและความเศร้าโศกที่จะแสดงให้เห็นในย่านลึกลับของจีฮวา ซึ่งจะนำพาให้ อึนกเยฮุน และ โนดาฮยอน มาพบกันหลังจากอ่านบทจบลง ยอจินกูกล่าวว่า “ผมอยากเล่นซีรีส์แนวนี้อยู่แล้วครับ ตอนอ่านสคริปต์ผมคิดมันน่าจะเล่นยาก แต่ก็สนุกครับ” ส่วนมุนกายองบอกว่า “ฉันหวังว่าผู้ชมจะถูกใจกับเรื่องนี้ค่ะ”Link: Eat and Love to Kill จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 22:30 น. (ตามเกาหลี) ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนcr : soompi.com