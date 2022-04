ลุ้นแต่งอีกคู่ “กงฮโยจิน” กับ แฟนนักร้องรุ่นน้อง “เควินโอ” ต้นสังกัดไม่ปฏิเสธ

สื่อยักษ์เกาหลี Sports Chosun รายงานในวันนี้ (1 เมษายน) ว่า กงฮโยจิน จะแต่งงานในปีนี้ กับนักร้องชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี เควินโอ ซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ 10 ปี รายงานยังระบุด้วยว่า กงฮโยจินนี่เองที่คว้าช่อดอกไม้ในงานแต่งงาน ของฮยอนบินและซนเยจิน ได้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมาต่อรายงานดังกล่าว ต้นสังกัดของกงฮโยจินได้ให้ความเห็นว่า “เป็นความจริงที่เธอคบหาดูใจกับเควินโอ” ส่วนรายงานข่าวเกี่ยวกับการแต่งงานนั้น ต้นสังกัดชี้แจงว่า “เป็นเรื่องที่ยังพูดยาก เราจะประกาศข่าวให้ทราบอีกครั้งหากมีข่าวดีในอนาคต”กงฮโยจินเป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักจากผลงานซีรีส์ฮิตหลายเรื่อง อาทิ Pasta, The Greatest Love, Master’s Sun, It’s Okay, That’s Love, The Producers, Incarnation of Jealousy, When the Camellia Blooms, ส่วน เควินโอ เป็นนักร้องที่ชนะการประกวดรายการ Superstar K ซีซั่น 7 ของ และยังเข้าแข่งขันใน Super Band อีกด้วยcr : soompi.com , hancinema.net