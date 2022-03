“อิน – จ๊อบ” สาดเคมีวายเรื่องแรก!

สายวายเคลียร์คิวให้ว่าง ถึงเวลาชมละครใหม่ช่อง 3 “คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy Bear)ละครที่หลายคนต่างตั้งตารอชมมาตั้งแต่วันฟิตติ้งนักแสดง ผลงานของผู้จัดผู้กำกับ “ป้าแจ๋ว ยุทธนา”แห่งค่ายถนัดละคร และผู้กำกับ “พุ เหมันต์”ที่ตั้งใจหยิบนวนิยายเรื่องนี้ของนักเขียนชื่อดัง “ปราบต์”มาสร้างเป็นละครวายเรื่องแรกของช่อง 3 โดยดึงหนุ่ม “อิน สาริน”มาสวมบทเล่น 2 คาแรคเตอร์ “เต้าหู้”ตุ๊กตาหมีที่ได้รับปาฏิหาริย์กลายเป็นมนุษย์และ “หนึ่ง”รุ่นพี่ที่พีรณัฐเคยแอบชอบ ประกบคู่กับหนุ่ม “จ๊อบ ธัชพล”ที่รับบทเป็น“พีรณัฐ” นักเขียนบทภาพยนตร์อารมณ์ศิลปินผู้มีปมในอดีตถือได้ว่าเป็นผลงานละครเรื่องแรกที่พลิกลุคของทั้งคู่มาเล่นสายวายเต็มตัว บอกเลยเคมีคู่นี้คือละมุนเว่อร์จากนั้นยังมีอีกหนึ่งคู่ที่พร้อมระเบิดความฟินแบบคู่กันหยอกกันกุ๊กกิ๊ก นั่นก็คือหนุ่ม “ตี๋ ธนพล”ที่สวมบท “สอง” และหนุ่ม“เฟิร์สท ภาราดา” รับบทเป็น “เกณฑ์สิทธิ์”ทั้งนี้ในเรื่องยังเสริมทัพนักแสดงฝีมือดี อาทิอุ๋ม อาภาศิริ, จอย รินลณี, ชาย ชาตโยดม, ยูโด ธรรม์ธัช, พีพี ปุญญ์ปรีดี, อาชู ชูศักดิ์, โหน่ง วสันต์, กระดุม ธนายง, โจม ศุกล, แจง วราพรรณ, ใหม่ นัฎฐา, แจ็คกี้ ชาเคอลีนและ พุ เหมันต์ด้านผู้จัดผู้กำกับ “ป้าแจ๋ว ยุทธนา” เล่าถึงละครเรื่องนี้ว่า“จริง ๆ แล้วดูชื่อละครเหมือนน่ารัก คุณหมีปาฏิหาริย์ แต่เนื้อเรื่องข้างในไม่ได้น่ารักทั้งเรื่องเหมือนกับซีรีส์วายที่ทุกคนเคยดู ละครวายของช่อง 3 เรื่องนี้มันต่างจากซีรีส์วายเรื่องอื่นนิดหน่อยตรงที่ว่าเรายังมีความเป็นละครอยู่ และความเป็นดราม่าของเรื่องคุณหมีปาฏิหาริย์ค่อนข้างจะหนักหน่วงกว่าซีรีส์วายอื่น ๆมีทั้งความไม่เข้าใจกันในครอบครัว การไม่ยอมรับกันในฐานะของ LGBTQ+ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยอมรับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงบางครอบครัวการยอมรับเรื่องการเป็น LGBTQ+ ก็ยังยอมรับไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังมีปัญหาทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัว เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกละคร คุณหมีปาฏิหาริย์ มาเป็นสื่อกลางสะท้อนชีวิตเหล่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราไม่ได้จะเสนอวิธีทางแก้ไขหรือทางออกให้ แต่หวังว่าส่วนหนึ่งของเรื่องนี้จะทำให้ชีวิตครอบครัวที่มีปัญหาเหล่านั้น น่าจะหันหน้ามาเข้าใจกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ซึ่งอยากให้ละครคุณหมีปาฏิหาริย์ เป็นตัวแทนในด้านนั้นครับ”ฟากพระเอกนายเอก “อิน-จ๊อบ” ก็ได้ออกมาเผยถึงเหตุผลที่คนดูไม่ควรพลาดละคร“คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy Bear)เริ่มจาก “อิน สาริน”ได้บอกว่า“สำหรับละคร คุณหมีปาฏิหาริย์กับสิ่งที่ห้ามพลาดเลย หนึ่งคือเรื่องความอบอุ่น เป็นละครที่แค่เปิดมาดูมันก็จะได้รับความอบอุ่นของครอบครัว และได้เห็นถึงความอบอุ่นของเพื่อน และที่มากกว่านั้นคือเป็นละครวายเรื่องแรกที่อาจจะไม่วายมาก ที่ผ่านเราอาจจะได้มีโอกาสดูซีรีส์วายที่เป็นผู้ชายรักกันเป็นเรื่องปกติ แต่เรื่องนี้มันสะท้อนความเป็นจริงว่ามันยังไม่ปกติในสังคมปัจจุบัน เพราะฉะนั้นผมว่ามันมีค่าในเวลาที่เราจะสะท้อนออกมาให้เห็นว่า จริง ๆ มันคือเรื่องปกติของคู่หนึ่งแค่สลับเพศแค่นั้นเอง ก็อยากให้คนดูเห็นถึงตรงนั้นและก็เปิดใจกับเรื่องนี้ครับ”ส่วน “จ๊อบ ธัชพล” ก็พูดเสริมว่า “ผมว่าจริง ๆ นอกจากเรื่องเพศ ก็ยังมีเรื่องครอบครัวที่คนสามารถนำไปปรับใช้ได้เยอะเหมือนกัน เราอาจจะไม่ต้องชอบชายรักชายแล้วถึงมาดูเรื่องนี้ถึงจะอิน คนที่อาจจะกำลังมีปัญหาในครอบครัว ไม่เข้าใจกับสิ่งที่พ่อแม่พยายามบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ มาดูเรื่องนี้ผมว่าก็จะได้ข้อคิดที่ทำให้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอย่างไร เพราะในเรื่องนี้มันเรียลมาก ต้องรับมือกับพ่อแม่ยังไง เราจะผ่านมันไปอย่างไร เราจะอยากทำในสิ่งที่เราชอบได้ยังไง ผมว่าตรงนี้มันดีมาก ๆ ครับผม”“คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy Bear)บทประพันธ์โดย“ปราปต์” บทโทรทัศน์โดย“ศันสนีย์ ตุลยธนบดี”, “เหมือนฝัน ชาวเหนือ” และ “ศุภวรรณ ทองขลิบ” เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจาก พีรณัฐ (จ๊อบ ธัชพล)ออกไปทำงาน บรรดาข้าวของในห้องก็ตื่นขึ้นมามีชีวิต หนึ่งในนั้นคือ เต้าหู้ (อิน สาริน) ตุ๊กตาหมีสีขาวตัวโปรดของพีรณัฐแต่แล้วเช้าวันนั้นกลับกลายเป็นโกลาหล เมื่อ ขึ้นช่าย (ดื้อ)สุนัขของพีรณัฐศัตรูอันดับหนึ่งของเต้าหู้บุกขึ้นมาเล่นงานเต้าหู้ถึงในห้องนอน แต่จู่ ๆ ก็เกิดปาฏิหาริย์ทำให้เต้าหู้กลายเป็นมนุษย์ มทนา (อุ๋ม อาภาศิริ) แม่ของพีรณัฐ ไม่มีท่าทีจะตกใจที่เห็นเต้าหู้อยู่ในบ้าน แม้จะผ่านด่านมทนา แต่พีรณัฐกลับตรงกันข้าม เขาโวยลั่นเมื่อเห็นเต้าหู้อยู่ในห้องนอน ทั้งยังอึ้งเพราะหน้าเต้าหู้เหมือน หนึ่ง (อิน สาริน)รุ่นพี่สมัยมัธยมพีรณัฐพาเต้าหู้ไปสถานีตำรวจเพราะกลัวว่าเต้าหู้จะเป็นมิจฉาชีพ แต่เต้าหู้วิ่งหนีจนเกิดอุบัติเหตุต้องพาส่งโรงพยาบาล ทันทีที่ฟื้นขึ้นมาเต้าหู้จึงเอาตัวรอดด้วยการบอกว่าจำอะไรไม่ได้ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร...พีรณัฐจะทำอย่างไรกับเต้าหู้ต่อไป และเต้าหู้ที่ไม่เคยมีชีวิตเป็นคน จะโกลาหลแค่ไหน ต้องรอชมติดตามละครวายเรื่องแรกของช่อง 3 ที่สะท้อนถึงมุมมอง LGBTQ+ สุดเข้มข้น พร้อมกับรับเคมีใหม่ของ 4 หนุ่ม “อิน-จ๊อบ-ตี๋-เฟิร์สท” ในละคร “คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy Bear)รับชมได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.20 น. เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus